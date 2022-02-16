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Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST’te

#Teknofest#Teknoloji#Yarışma
Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST’te

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve bu teknolojilerin millî kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor. Sıfır atık hedefiyle enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat.

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Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmakla birlikte çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılamayabilmek adına geliştirilen teknolojiler kritik bir öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılmasını teşvik eden yarışma kapsamında sürdürülebilir fikirler üretiliyor.

Yarışma kapsamında öğrenciler Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri, Atıkların Değerlendirilmesi, Atıklardan Enerji Üretimi, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre ile Alternatif Enerji Kaynakları temalarında çevre hassasiyeti ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek projelerini sunabiliyor. Bunun yanı sıra yarışmacılar Verimli Doğal Kaynak Kullanımı ile Kaynakların Gelecek Nesillere Aktarılması, Hava Kirliliği Kontrolü, Toprak Kirliliği Kontrolü, Akıllı Enerji ve Akıllı Çevre konularında yenilikçi ve teknolojik fikirler geliştirebiliyor.

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Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmalara Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lise Seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olurken, Üniversite ve Üzeri Seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL’lik ödüller bekliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

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#Teknofest#Teknoloji#Yarışma

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