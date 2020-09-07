Yeni nesil Acer Swift 3 satışa çıktı

14 inç, Full HD ekranıyla kutusundan çıkan Acer Swift 3, hafif magnezyum-alüminyum metal kasayla geliyor. 1,2 kg ağırlığında ve 15,95 mm inceliğinde olan ürün, ince bir çerçeveye sahip.

Ürünün bataryası 12 saate kadar kullanım imkanı sunarken, acil durumlarda 30 dakikalık şarjla 4 saatlik ek kullanım olanağı da sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında yer alan Wi-Fi 6 (802.11ax), ortalama bir network işlem hacminde 3 kata kadar artış sağlıyor. Wi-Fi 5’e kıyasla ise gecikmeleri yüzde 75’e kadar azaltıyor. USB-C SuperSpeed USB 10 Gbps ise kullanıcıların daha hızlı veri transferi yapabilmesini sağlarken, aynı zamanda bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.



Ürün, 7 nm üretim teknolojisinden ve “Zen 2” çekirdek mimarisinden yararlanan AMD Ryzen 4000 serisi işlemcilerle geliyor. 4GHz’e kadar çıkabilen frekansıyla öne çıkan 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 4500U mobil işlemcili Swift 3, 11 saate varan pil ömrü sunarken, içerisinde Radeon grafik yongası yer alıyor. Swift 3, yakında 8 çekirdekli AMD Ryzen 7 4700U ve 4 çekirdekli AMD Ryzen 3 4300U mobil işlemci seçenekleriyle de satışa sunulacak.

Ürün, 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB’a SSD’ye sahip. 16 GB’a kadar yükseltilebilen LPDDR4x RAM ve 512 GB’a kadar PCle SSD ile ayrıca bir seçenek sunuyor.





Acer Swift 3, 4.519 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.