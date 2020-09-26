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Teknoloji
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:23 | Son Güncelleme:

Yeni nesil Acer Predator Helios 300 satışa sunuldu

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Yeni nesil Acer Predator Helios 300 satışa sunuldu
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10. Nesil Intel Core serisi işlemci ile Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 144 Hz’e kadar 17,3 inç FHD IPS ekranla donatılan Predator Helios 300, oyuncuların karşısına çıktı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Satışa sunulan modeller arasında 32 GB’a kadar RAM değeri sunan, 1 TB HDD’ye ek olarak 512 GB SSD’li donanıma sahip modeller de yer alıyor.

Şirketin geliştirdiği soğutma teknolojisi cihazın farklı şartlarda uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet yeni tasarım 4. Nesil AeroBlade 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoos teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

Yeni nesil Acer Predator Helios 300 satışa sunuldu
Predator Helios 300’ün Turbo tuşu ile tek dokunuşla hız aşırtma yapmak mümkün. Killer DoubleShot Pro ile hızl ağ bağlantısı sunan cihaz, klavyesi de öne çıkıyor. 4 bölgeli RGB aydınlatmaya yer verilen klavye, PredatorSense ve Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey WASD, yön ve kısayol tuşları ile geliyor. Özel yardımcı uygulama PredatorSense, tek uygulama üzerinde fan, aydınlatma ve sistemin durumunu izleme gibi oyun donanımları üzerinde kontrol imkanı sunuyor.

Acer Predator Helios 300 (PH317-54) 12.999 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.

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