Yeni Milli Monitör Sistemi ile illegal yayınlar engellenecek

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yaptığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile "siber kalkan"ını güçlendirirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Aselsan ile birlikte geliştirdiği tamamen yerli ve milli Yeni Milli Monitör Sistemi (MMS) ile de illegal yayınları ve bozucu sinyalleri belirleyerek önleyecek imkana kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'ta USOM'un yanı sıra BTK Veri Merkezi ve Yeni Milli Monitör Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmişti.

AA muhabirinin BTK'den edindiği bilgiye göre, açılışı yapılan merkezler siber olaylara müdahaleden 5G'nin altyapısının oluşturulmasına kadar birçok konuda çalışmalar yürütecek.

Yeni Milli Monitör Merkezi, yeni sistemlerle donatılıyor. Kurumun İş Planı kapsamında bu yıl Milli Monitör Sistemi'ne geçiş için sabit, mobille taşınabilir yeni monitör istasyonlarıyla araç ve donanım yazılımlarının tedarikinin sağlanması planlanıyor.

İllegal yayınlara anında set



Bu merkezdeki sistemlerle, Türkiye'nin hava sahasındaki yayınlar herhangi bir soruna sebep olmayacak şekilde yönetilebilecek. Sistem illegal yayınları ihbara gerek kalmadan anında fark edebilecek. Bozucu sinyallerin konumları yüksek hassasiyetle belirlenebilecek.

MMS ile mobil dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından biri olan frekans kullanımının düzenlenmesi ve denetlenmesi hayata geçirilecek. Merkez, kablosuz haberleşme sistemlerine zarar veren her türlü kaçak ve zararlı sinyalleri kaynağında tespit ederek önleyebilecek.

Telsiz haberleşme trafiğinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullanım ihlallerin tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik cihaz ve sistem altyapısından oluşan ve 7 bölge müdürlüğünde kurulan MMS'lerle; yayın kapsama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi amaçlanıyor.

Sistemle yayınların teknik kalite kontrollerinin yapılması, frekans yönetimi maksadıyla istatistiki verilerin toplanması planlanıyor.

"IPv6'ya geçiş için çalışmalar hız kazanacak"



Öte yandan kurum, 5G'ye geçişte kullanılması planlan İnternet Protokolü Sürüm 6'ya (IPv6) geçiş için tüm paydaşların gerekli hazırlıkları tamamlaması için çalışacak.

Numara tahsis ve iptal başvuru işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla faaliyetler yürütülecek. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde numara kullanım hakkı ücretinin kontrolü, kurulan sistem üzerinden yapılacak.

Söz konusu çalışmayla numara tahsis ve iptal başvuruları elektronik ortamda alınarak, sürecin kolaylaştırılması sağlanacak ve verimlilik artırılacak. Çalışmanın bu yıl sonuna kadar bitirilmesi amaçlanıyor.

Small Cell kurulumları yaygınlaştırılacak



Türkiye'nin siber güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılım gerçekleştirmek amacıyla Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile çalıştaylar yapılacak.

Kritik altyapılara ait varlıkların tespiti genişletilip takibi yapılarak, teknolojik tedbirlere ilişkin yazılımlar geliştirilecek.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi güncellenecek. Bu çalışmayla 6 ayı geçmeyen aralıklarla mobil işletmecilerin son kullanıcılara uygulayacakları tarifeler, mevcut koşullar ve rekabet seviyesi göz önünde bulundurularak güncellenecek.

Söz konusu uygulamanın nisan-ekim döneminde tamamlanması hedefleniyor.

5G ile birlikte küçük hücre (Small Cell) kurulumlarının yaygınlaşması ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve güvenlik sertifikası süreçlerinin kısaltılması için elektronik haberleşme alanında Güvenlik Sertifika Yönetmeliği'nde yıl sonuna kadar değişiklik yapılacak.

Small Cell uygulaması, yoğun kalabalıkların olduğu alışveriş merkezi, stadyum gibi alanlarda veri kullanımını karşılamak için baz istasyonu kurmak yerine güç tüketimi düşük, şehir elektriğiyle çalışabilecek mikro baz istasyonları oluşturabilme imkanı sağlıyor.