Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye’de

Mercedes-Benz, Premium kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli GLB’yi Türkiye’de satışa sundu. Markanın Türkiye’de düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin özelliklerini aktardılar. 163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes-Benz GLB 200, 406.000 TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446.600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip. Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini vurgulayan tasarımı, güçlü oranları ve fonksiyonel özellikleriyle yeni bir SUV olan Mercedes-Benz GLB, çok yönlü ve pratik bir kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda geniş hacimli bir aile otomobili olma özelliğine de sahip.

Mercedes-Benz’in Türkiye’de dijital ortamda düzenlediği ilk basın lansmanında tanıtılan yeni GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz.” dedi.



Kompakt boyutlar, geniş iç mekân

Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm (tavan rayları ile 1.701 mm) olan yeni Mercedes-Benz GLB, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm, arka koltuk diz mesafesi ise 967 mm.

Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi esnekliği sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor; böylece ihtiyaç doğrultusunda arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.



Yedi yolcuya kadar oturma imkânı

Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. İçeri ittirilebilen veya yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları, TOP-Tether sabitleme noktaları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi ve isteğe bağlı tercih edildiği takdirde üçüncü koltuk sırasını da kapsayacak şekilde tasarlanan arka yan cam hava yastığı gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile güvenle yolculuk yapılabiliyor.

Koltukların arasındaki ikili bardak tutucu, sağda ve solda olmak üzere iki adet plastik eşya alanı ve her birinde birer adet USB soketi bulunuyor.

Yeni GLB’nin arka bölümü son derece kullanışlı ve fonksiyonel bir yapı sunuyor. Yedi koltuklu otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor. Manuel olarak 140 mm kadar ileri-geri ayarlanabilir ikinci koltuk sırası sayesinde ihtiyaca göre orta sıra koltukların diz mesafesi veya bagaj hacmi artırılabiliyor. Hem beş koltuklu hem yedi koltuklu versiyonda standart olarak sunulan 40:20:40 oranında katlanabilen, sırt eğimli arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi, kullanım amacına uygun olarak daha da artırılabiliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan katlanan ön yolcu koltuğu sırtlığı sayesinde ise uzun nesneler otomobil içinde rahatlıkla yer edinebiliyor.

Mercedes-Benz GLB, standart olarak LED yüksek performanslı farlar ve isteğe bağlı olarak MULTIBEAM LED teknolojili farlarla donatılıyor. MULTIBEAM LED teknolojisi, güncel yol koşullarına bağlı olarak farların aydınlatma gücünü ve şeklini otomatik olarak uyarlıyor. Progressive tasarım konseptinde standart donanım olarak LED teknolojisine sahip sis farları sunuluyor. Bunlar otomobilin ana farlarına göre daha da geniş bir ışık hüzmesi sunarak yol kenarlarını daha güçlü aydınlatıyor. Ön tampona entegre alçak pozisyonu ile karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etme olasılığını azaltıyor.

S-Serisi’nden aktarılan en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, sürücünün hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

Önde McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve beraberindeki yolculara üstün sürüş konforu sunuyor. İsteğe bağlı donanım olarak tercih edildiğinde sertliği seçilebilen bir süspansiyon devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC SELECT, sürüş karakteri seçim fonksiyonu üzerinden seçtiği Konfor, ECO, Sportif ya da Kişisel sürüş modlarının yanı sıra süspansiyon karakterini de seçebiliyor.

Markanın diğer modellerinde de kullanılan bilgi-eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) içerdiği işlemci, parlak ekran, canlı grafikler, kişiselleştirilebilir görünümleri ile öğrenme yeteneğine sahip olan ve “Hey Mercedes” komutuyla etkinleşen akıllı sesli komut sistemini birleştiriyor ve bu kombinasyonu isteğe bağlı donanım olarak sunulan ön camda renkli sanal gösterge paneli ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi özelliklerin kullanımlarında benzersiz bir kullanıcı deneyimine dönüştürüyor.