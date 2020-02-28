Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak

Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkan E-Serisi Sedan ve Estate, Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni teknolojilerle donatılan, yenilenen versiyonuyla ilk defa gösterilecek. Yeni hibrit güç üniteleri haricinde DISTRONIC aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı da yeni E-Serisi’nin özellikleri arasında yer alacak. İç mekânda yeni direksiyon simidi, güncellenen Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) ve standart donanımda sunulan iki adet 10.25 inçlik (26 cm) ekran serinin öne çıkan yeniliklerini oluşturuyor. Elektrik destekli model seçenekleriyle de Cenevre’de sergilenecek E-Serisi’nin, AMG versiyonları da tanıtılacak.

Marco Polo: Tekerlekler üzerindeki akıllı ev

Mercedes-Benz’in kompakt boyutlu kamp aracı Marco Polo, iki yeni akıllı teknolojinin eklendiği yeni versiyonuyla Cenevre’de Dünya lansmanına hazırlanıyor. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) eklenen Marco Polo’da ayrıca yeni geliştirilen Mercedes-Benz Gelişmiş Kontrol (MBAC – Mercedes-Benz Advanced Control) sisteminin de lansmanı yapılacak. Araç içindeki ısıtma ve aydınlatma gibi fonksiyonların MBUX veya akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesine olanak sağlayan teknoloji sayesinde Marco Polo, tekerlekler üzerinde hareket edebilen akıllı bir ev haline geliyor.





Las Vegas’taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sergilendiği gibi VISION AVTR, Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek. Konsept aracın adındaki AVTR, “Advanced Vehicle Transformation” (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron’un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor. VISION AVTR’da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de, devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi.

Etkinlik, 90. Cenevre Otomobil Fuarı’nın ilk basın günü olan 3 Mart'ta Türkiye saati ile 10.30’da 6. Salon’da başlayacak.