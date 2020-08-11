Yeni kuşağın oyunlara olan ilgisi çok daha fazla

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmekte olan gaming sektörü, günümüz gençleri ve gelecek nesiller için önemli bir kariyer fırsatı olarak dikkat çekiyor. 2019 yılı itibariyle dünyada 140 milyar dolar, Türkiye’de ise tahmini olarak 1 milyar dolarlık hacme ulaşan sektör, tüketicilerin evlerinde kaldığı pandemi sürecinde ise küresel olarak yüzde 200’ler seviyesinde büyüme gösterdi.

Gaming sektörü gelişmeye devam ederken, şimdiden esporcular milyonlarca dolar kazanıyor. Pek çoğu 14-17 yaş aralığındaki esporcular, tüm dünyada yaklaşık 600 milyonluk bir seyirci kitlesi tarafından izleniyor. Yapılan araştırmalar, esporcular kadar onları takip eden izleyicilerin de sektörün gelişmesine önemli katkıları olduğunu ortaya koyuyor. Geçmişte espor yalnızca bir hobi olarak görülürken, gamer olmak artık günümüzün gözde mesleklerinden biri sayılıyor.

Esporcu olmanın dünyada olduğu gibi ülkemizde de yepyeni bir meslek olarak öne çıktığını ifade eden İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Bugün ülkemizdeki aktif esporcular, ağırlıklı olarak 1995 yılı sonrasında doğan Z kuşağından oluşuyor. Ancak arkalarından esporculuğa çok uygun, yepyeni bir nesil geliyor: Alfa kuşağı. Bu kuşak gamer olarak sahne almaya başladıkça gaming sektörünün dinamikleri daha da gelişecek. Yalnızca espocuların değil, sektör etrafında yepyeni meslekler edinenlerin de yükselmesine tanıklık edeceğiz” dedi.

Teknolojiyle en uyumlu nesil

Alfa kuşağı, diğer nesillere oranla daha ufak yaşlarda teknolojiyle etkileşime girdiğinden gaming dünyası ve espor için en uygun nesil. İlk tanımını Avusturalyalı fütürist Mark McCrindle’ın yaptığı bu kuşak, 2010 ile 2030 yılları arasında doğanlardan oluşuyor. Bilgiye erişme gücü açısından diğer kuşaklara göre daha çok şanslı olduğu belirtilen Alfa’lar, hayatlarına entegre ettikleri tüm teknolojileri kişiselleştirebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Ekranlara bağlanma oranı daha yüksek olan, Z kuşağına göre çok daha dikkatli olduğu belirtilen Alfa kuşağı, iletişim kurarken yazmaktan çok, görsel ifadeleri ve ses kayıtlarını tercih ediyor.

En uzun eğitim alan, en girişimci kuşak

Erzen ayrıca, araştırmaların Alfa kuşağının en girişimci nesillerden biri olacağını gösterdiğini de belirtti. Erzen, sözlerini şöyle tamamladı: “Alfa kuşağı hayatının daha erken dönemlerinde bilgiye ve teknolojiye erişim sağlarken, bir yandan da diğer kuşaklara göre daha uzun süre eğitim alacak. Pek çoğu, henüz okuldan mezun olmadan yüksek kazanç sağlayan, işini keyifle yapan birer esporcu olurken, bazıları da birer Elon Musk olacak. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılına kadar dünyada 2 milyar Alfa nesli olması bekleniyor. Bunların yüzde 55’inin video içeriği üretmesi, yüzde 47’sinin elektronik üzerine yoğunlaşması, yüzde 43’ünün robotik alana ilgi duyması, yüzde 36’sının ise bilgisayar programcılığına yönelmesi bekleniyor.”



