MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYeni kablosuz oyuncu klavyesi ROG Falchion duyuruldu
GeriTeknoloji Yeni kablosuz oyuncu klavyesi ROG Falchion duyuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 23.07.2020 - 08:36,Son Güncelleme:

Yeni kablosuz oyuncu klavyesi ROG Falchion duyuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni kablosuz oyuncu klavyesi ROG Falchion duyuruldu
Abone Olgoogle-news

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus, oyunculara yönelik olarak geliştirdiği yeni kablosuz klavyesi ROG Falchion'ı tanıttı.

Standart klavyenin %65’i boyutunda yer kaplayan kablosuz mekanik klavye ROG Falchion, bir koruma kabına ve ses ayarı, müziği oynatma/duraklatma, ekrana yaklaşma/uzaklaşma gibi özellikler sunan interaktif bir dokunmatik panele sahip.

Dokunmatik panel aynı zamanda bir makro tuşu olarak kullanılabilecek şekilde programlanabilirken, panelin içerisindeki RGB LED’ler ise gerçek zamanlı olarak pil durumunu gösteriyor.

Oyunculara ultra hızlı, 1ms, 2.4GHz bağlantı sunan Falchion, 400 saate kadar dayanabilen pil ömrü sunuyor. 

Klasik saat yerine neden akıllı saat almalı?Kol saatleri akıllandı, tasarımıyla klasik kol saatlerinden bir farkı kaldı. Peki klasik saat yerine neden akıllı saate geçiş yapmalı? (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle