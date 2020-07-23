Yeni kablosuz oyuncu klavyesi ROG Falchion duyuruldu

Standart klavyenin %65’i boyutunda yer kaplayan kablosuz mekanik klavye ROG Falchion, bir koruma kabına ve ses ayarı, müziği oynatma/duraklatma, ekrana yaklaşma/uzaklaşma gibi özellikler sunan interaktif bir dokunmatik panele sahip.



Dokunmatik panel aynı zamanda bir makro tuşu olarak kullanılabilecek şekilde programlanabilirken, panelin içerisindeki RGB LED’ler ise gerçek zamanlı olarak pil durumunu gösteriyor.



Oyunculara ultra hızlı, 1ms, 2.4GHz bağlantı sunan Falchion, 400 saate kadar dayanabilen pil ömrü sunuyor.



