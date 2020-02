Yeni iPhone'lar için kötü haber geldi

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, teknoloji markalarını da etkilemeye başladı. Şubat ayının 3. haftasında gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin iptaline neden olan virüs, Apple'ı da etkilemişe benziyor. Geçtiğimiz haftalarda salgın nedeniyle Çin'deki üretim tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kalan pek çok şirketin yanı sıra Apple da üretimi durdurmak zorunda kalan markalardan sadece biri. Apple'ın yeni iPhone modellerinin tanıtım tarihinin de salgın nedeniyle ertelenebileceği söyleniyor.



Reuters'ta yayınlanan habere göre koronavirüs nedeniyle Apple’ın bir sonraki telefonunun üretimi ve tanıtımı her an ertelenebilir. Her ne kadar Apple, henüz iPhone 12'leri ne zaman duyuracağını ilan etmemiş olsa da, Eylül ortasında yapılacak etkinlik ilerleyen aylara sarkabilir.



iPHONE 12 NASIL OLACAK?



Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 11 Pro modelinin 2020 yılındaki versiyonunun ekran boyutunun, günümüz modeline göre daha küçük olacağını düşündüğünü ifade etmiş. Buna göre iPhone 12 Pro modeli, 5.8 inç değil, 5.4 inç olarak bekleniyor.



PhoneArena, iPhone 12 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan ipuçlarını derleyerek, iPhone 12'nin nasıl görüneceğine ilişkin birtakım render görselleri hazırlamış. Hazırlanan görsellerde, iPhone 12'de 4 kamera yer alındığı görünürken, Apple'ın yine telefonun arkasında dev "deliklere" yer vereceği de düşünülüyor.



Hazırlanan iPhone 12 render çalışmalarının yanı sıra, elbette iPhone 12'de olması beklenen özellikler de derlenmiş. Bunlar arasında 5G desteği, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve time-of-flight kamera başı çekerken, artık Apple'ın yeni bir tasarıma gitmesi gerektiği de düşünülüyor.