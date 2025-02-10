Yeni iPhone yarın tanıtılacak... İşte özellikleri

Haberin Devamı

Apple'ın "uygun fiyatlı" iPhone modeli SE serisinin yeni versiyonuna dair uzun süredir pek çok iddia yayınlandı.

Gelen son bilgi ise iPhone SE 4'ün 11 Şubat'ta, yani yarın tanıtılacağı yönünde.



Bloomberg'in haberine göre yeni iPhone SE 4, 11 Şubat 2025'te tanıtılacak ve 2022 yılında piyasaya çıkan iPhone SE 3'ün yerini alacak.



Şu anda 64 GB depolama alanına sahip iPhone SE 3, 31 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmakta.



Yeni gelecek cihazda Apple Intelligence desteği, iPhone 14'te yer alan A15 işlemci, Home tuşu yerine Face ID ve Qualcomm'un ürettiklerinin yerine, Apple'ın kendi üretimi olan hücresel bağlantı modemi yer alacak.



Yeni SE'nin özellikle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarları arasında birinci ve ikinci sırada bulunan Çin ve Hindistan'da büyük rağbet görmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

BİR DE YENİ KULAKLIK TANITILABİLİR



Apple'ın, PowerBeats Pro 2 kulaklıklarını da iPhone SE ile birlikte tanıtması bekleniyor. Beats markalı kulaklıklar ilk nesil üründen neredeyse altı yıl sonra piyasaya çıkmış olacak.



Bluetooth bağlantılı cihaz, kalp atış sensörü olan ilk Apple markalı kulaklık olacak ve şirket böylece giyilebilir sağlık ürünlerini Apple Watch'un ötesine taşıyacak.



Apple'ın bu yılın ilerleyen dönemlerinde MacBook Air ve iPad Air ürünlerinin de yeni modellerini satışa sunması bekleniyor.

Ayrıca yeni bir akıllı ev cihazı da ufukta görünenler arasında.



Ancak bu son saydığımız cihazların 11 Şubat'ta tanıtılacağı yönünde bir işaret bulunmamakta.