Yeni iPhone SE 4 haftaya tanıtılabilir... İşte özellikleri

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Yıllarca süren dedikoduların ardından, Apple sonunda yeniden tasarlanmış iPhone SE 4'ü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.



Bloomberg'den Mark Gurman bu yeni giriş seviyesi iPhone'un önümüzdeki hafta tanıtılabileceğini söylüyor:



"Şirketin cihazı önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor. Ardından bu ay içerisinde satışa çıkacak."



Gurman, Apple'ın iPhone SE 4'ün tanıtımı için bir etkinlik düzenlemeyeceğini de belirtiyor.



Eğer bir etkinlik yoksa, bunun anlamı, iPhone SE 4'ün önümüzdeki hafta tanıtılacak tek ürün olacağıdır.



Apple'ın iPhone SE ile yeni bir görünüşe geçeceği, tam ekran bir deneyim için Home tuşunu bırakacağını, Face ID ve USB-C şarj portunun bulunacağı ifade ediliyor.

iPhone SE 4 muhtemelen iPhone 14 tasarımında gördüğümüz A18 işlemci ile gelecek.



Apple'ın şu an piyasaya olan üçüncü nesil iPhone SE cihazı, 2017 yılındaki iPhone 8'in tasarımına dayanıyor.



Teknoloji devinin cihaza Apple Intelligence özelliklerini de ekleyeceği ve böylece yeni iPhone SE'nin iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ve iPhone 16 ailesi arasına YZ alanında katılacağı da konuşuluyor.



En büyük değişiklik ise, cihazın içinde gerçekleşecek. Apple Qualcomm'un modemlerini bırakıp, kendi ürettiği çip ile hücresel bağlantıyı sağlayacak, ki bu tüm Apple ürünleri için bir ilk anlamına geliyor.



iPhone SE 4 önümüzdeki hafta "tek başına" tanıtılacak gibi dursa da, şu anda Apple'da piyasaya çıkmayı bekleyen ürünler arasında M4 işlemcili MacBook air ve 11. nesil iPad olduğunu biliyoruz.



Belki haftaya tüm bunları bir arada görürüz.