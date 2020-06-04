Yeni iPad Air modellerinde USB-C girişi olacak

Apple, yeni nesil iPad Pro modellerinde Lightning girişi terk etmiş ve yerini USB-C'ye bırakmıştı. Şirketin bunu yapmasındaki amaç ise elbette iPad Pro'ların diğer cihazlarla da uyumlu olarak çalışabilmesi ve kolayca bağlantı kurulabilmesinin sağlanması.

Piyasadaki pek çok telefon ve tablette (hatta bilgisayarda) USB-C girişi bulunuyor. Apple ise büyük ekosistemin dışında kalmak istemediğinden özellikle de iPad tarafında USB-C girişini bulundurmaya başladı.

Son iPad Pro modellerinde de Apple bu şekilde hareket ederken, şimdi de iPad Air serisinde bu değişimin yaşanacağı öğrenildi. Diğer bir deyişle yeni nesil iPad Air'lerde Lightning giriş bulunmayacak.



YENİ iPAD AIR NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın 11 inç'lik yeni bir iPad Air modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak cihazın ne zaman duyurulacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Aynı zamanda şirketin yeni nesil iPad Mini modelleri için de son hazırlıklarını yaptığı konuşuluyor.



