Yeni Huawei MateBook D serisi ortaya çıktı

Huawei, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre etti. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D serisi, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. İncelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdi. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağlayan düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip.

Huawei MateBook D AMD serisi, yüksek performans sunmak için AMD Ryzen işlemci desteğine sahip. AMD Radeon Vega 8 Graphics ile güçlü bir grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sistem, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ediyor.

Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans sunuyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA GeForce MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevlerini 3,5 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

HUAWEI MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde 15 ve 14 inç versiyon seçenekleri de bulunuyor.

HUAWEI MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm, 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm’lik boyutlara sahip. Serinin 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar 1080p video izlemek de mümkün.

HUAWEI MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D Serisi yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de hız avantajı sunuyor. SSD ve SSD + sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bilgi güvenliğini sağlarken, çift antenli WLAN modülü, gelişmiş ve etkin bir bağlantı hızı sağlıyor.

HUAWEI MateBook D Serisi, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.