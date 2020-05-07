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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Yeni Huawei MateBook 13 Türkiye'de

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Yeni Huawei MateBook 13 Türkiye'de
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Huawei, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan yeni Huawei MateBook 13'ü Türkiye'de satışa sundu.

Huawei MateBook 13, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim sağlıyor. Huawei, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek hafif bir tasarım sunuyor. Huawei MateBook 13, endüstri lideri ekran-gövde oranı olan yüzde 88 ile Huawei FullView tasarımını bir üst seviyeye taşıyor. 4.4 mm ölçülerindeki yan çerçevelere sahip model, taşınabilirliğini korumak için küçük form faktörlü büyük bir ekranla sunuluyor. Piyasadaki çoğu 16:9 dizüstü bilgisayarın aksine Huawei MateBook 13, daha fazla içerik görüntülemeye izin veren 3:2 ekranla tasarlandı.

Yeni Huawei MateBook 13 Türkiyede

Huawei MateBook 13, 1000: 1 kontrast oranında 2K ekrana (200ppi'de 2160x1440) sahip olarak RGB renk gamının yüzde 100'ünü destekliyor. HD resimleri görüntülerken veya Blu-Ray diskleri oynatırken kullanıcılara canlı ayrıntılar görüntüleme ve görüntüleri, videoları hızlı, doğru bir şekilde gösterme yeteneğinden daha fazlasını sunuyor. Huawei MateBook 13'te çok dokunuşlu 2K Huawei FullView Ekran da ayrı bir seçenek olarak sunuluyor.

Kullanıcılar üç parmağını aşağı doğru hızlıca kaydırarak bir ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde yakalayabiliyor ve kaydedebiliyor. Huawei MateBook 13, metalik, minimalist bir tasarımla ve 286 x 211 x 14,9 mm ölçüleriyle ve 1,3 kg ağırlığıyla öne çıkıyor. Bu özellikler hareket halinde olan kullanıcılar için ideal bir boyut ve ağırlık sunuyor. Huawei MateBook 13, 10. nesil Intel Core işlemci ile güçlendirildi.

İşlemcinin yükseltilmesinin yanı sıra model, 16 GB'a kadar çift kanallı RAM ile donatıldı. Ek olarak, 2 GB GDDR5 ile NVIDIA GeForce MX 250 ile sunuluyor. Bu özellik, GPU, görüntü ve video düzenleme görevlerinin yanı sıra eğlence deneyimlerini desteklemek için grafik işleme gücü sağlıyor. Huawei, BIOS düzeyinde önyükleme hızlarını da optimize etti.

Yeni Huawei MateBook 13 Türkiyede

Ayrıca, Huawei MateBook 13'te güç, parmak izi doğrulaması ve sistemde oturum açmayı tek bir düğmeye entegre eden Parmak İzi Güç Düğmesi bulunuyor.

Bu Parmak İzi Güç Düğmesi, kullanıcıların parolalarını yeniden girmek veya parmaklarını yeniden taramak zorunda kalmadan bilgisayarlarını hızlı bir şekilde uyandırmalarına ve işlerine devam etmelerine olanak tanıyor.

Huawei MateBook 13, çeşitli şarj çıkışlarıyla kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge'ı da destekliyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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