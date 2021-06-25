Yeni HPE GreenLake bulut hizmetlerinin öne çıkan özellikleri

Şirket içinde, uçta veya sunucu barındırma merkezlerinde bulut tabanlı olarak sunulan hizmetler arasında elektronik tıbbi kayıtların yönetimi, finansal ödemeler, risk yönetimi, makine öğrenimi operasyonları, SAP, Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL sunucusu, Telco için 5G Core, Epic, Splunk ve daha fazlası yer alıyor. Sektörde lider konumda yer alan uçtan buluta HPE GreenLake platformu, kritik sektörlerin dikey ve yatay iş yükleri için tasarlanmış ve optimize edilmiş hibrit bulut hizmetleri sunuyor.

Farklı sektörlerde yer alan her boyuttan işletme artık uçtan buluta hibrit bir ortamda faaliyet gösteriyor. Kuruluşlar; maliyet, uyumluluk, kontrol, gecikme ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok uygulamanın ve iş yükünün şirket içinde veya uçta kalması gerektiğinin farkında olsa da veri merkezinde genel bulutun sağladığı çevik ve modern deneyimin beklentisi içinde… Elektronik tıbbi kayıtlar, finansal ödemeler, makine öğrenmesi / AI işlemleri gibi yoğun veri kullanan ve üst düzey regülasyona tabi olan uygulamalar, genellikle bu verilerin şirket içinde veya uçta işlenmesini gerektiriyor.

HPE GreenLake bulut platformu, kuruluşların çevikliği ve esnekliği hibrit ortamın denetimi, görünürlüğü ve performansıyla birleştirmesini sağlıyor. HPE, sektörlere özgü bir dizi yazılım paketi için sunduğu yeni bulut hizmetlerinin yanı sıra, SAP ve Splunk gibi iş kritik uygulamalarla HPE GreenLake tarafından desteklenen iş yüklerinin ve uygulamaların kapsamını önemli ölçüde genişletiyor.

Sağlık Hizmetleri

HPE, pazar lideri Epic uygulamalarına yönelik en üst düzeyde güvenlik ve uyumluluk gerektiren sağlık odaklı kritik iş yükleri için HPE GreenLake for Electronic Medical Records’u (EMR) duyurdu. Bu yeni bulut hizmeti, esneklik için doğrulanmış yapılandırmalar, yönetim hizmetleri ve bulut deneyimi eşliğinde kaliteli hizmet sunmak için optimize edildi.

Finansal Hizmetler

HPE, ödeme sistemi deneyimlerini modernleştirmenin yollarını arayan kuruluşlar için Lusis ile birlikte HPE Greenlake for Core Payment Systems’i sundu. Bu çözüm sayesinde müşteriler uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde eksiksiz ödeme çözümlerinden, işlem başına ödemeden ve temassız ödemeleri destekleyen platformdan bulut deneyimi eşliğinde yararlanıyor. Çözüm gücünü dünya genelinde yüzlerce banka ve finans kurumuna hizmet veren HPE GreenLake bulut platformunun ivmesinden ve pazar payından alıyor.

Risk Yönetimi

HPE GreenLake for Splunk, kurumların teknoloji altyapısı, güvenlik sistemleri ve iş uygulamaları tarafından oluşturulan verileri toplamasını, analiz etmesini ve bunlar ışığında harekete geçmesini kolaylaştırıyor. Çoğu kuruluş, analiz edebileceği çok fazla veriye sahip ve bu da kör noktalara yol açıyor. HPE GreenLake for Splunk, müşterilerine operasyonel performansı artıran ve uyumluluk riskini en aza indiren içgörüleri sağlıyor. Yeni bulut hizmetleri, verileri gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz etmek için ölçeklenebilir risk analiziyle müşterilere tüm hibrit varlıklarına yönelik genel görünürlük sağlıyor.

Bu çözümde önemli bir rol oynayan HPE Ezmeral Container Platform'dan yararlanılıyor. Yakın zamanda HPE Ezmeral, Splunk'ın Kubernetes üzerinde test ve doğrulama süreçlerini yürüten ilk çözümlerden biriydi. Ayrıca şirket içi iş ortağı tarafından test edilen ve onaylanan tek platform oldu.

Telekomünikasyon

Operatörler, 5G çekirdeği için HPE GreenLake ile HPE 5G Core Stack'i yaygınlaştırarak en az ön yatırımla amaca yönelik, açık, buluta uygun 5G çekirdeğine kavuşuyor. Çözüm talebe göre ölçeklenebiliyor, talepteki değişiklikleri ve işlerdeki büyümeyi destekliyor. HPE Telco Core Blueprints ve HPE 5G Core Stack yazılımını kullanan HPE GreenLake, müşterilerin değer üretme süresini hızlandırıyor. Abone başına ödeme yaklaşımı, riskleri azaltarak 5G uygulamalarının hızlandırılmasına yardımcı oluyor.

Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server

Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server için HPE GreenLake, ortak müşterilerin verimlilik için sanallaştırılmış Windows ve Linux iş yüklerini birleştirmesine ve tanıdık, hibrit bir ortamda üretim odaklı iş yüklerini çalıştırmasına olanak tanıyor. Duyurulan yeni bulut hizmetleri, HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dahil olmak üzere HPE'nin HPE GreenLake aracılığıyla sunduğu geniş hiper birleşik altyapı teklifleri portföyünü tamamlayarak, müşterilere doğru iş yükü için doğru HCI çözümünü seçme konusunda daha fazla seçenek ve esneklik sağlıyor.

HPC, ML Ops, SAP ve VDI İçin HPE GreenLake

Açıklanan yeni dikey sektör bulut hizmetlerine ek olarak HPE, daha önce tanıtılan dört HPE GreenLake Bulut Hizmetinin genel kullanıma sunduğu duyurdu: HPC, makine öğrenimi operasyonları, SAP ve VDI.

* HPE GreenLake for High Performance Computing, çok daha geniş bir müşteri kitlesinin kullanım başına ödeme modeliyle süper bilgisayarların gücünden yararlanmasını, HPC ve AI uygulamalarını, iş yüklerini ve modellerini yaygınlaştırmasını kolaylaştıran, uçtan uca bir şirket içi çözüm olarak öne çıkıyor.

* HPE GreenLake for Machine Learning Operations, hizmet olarak sunulan ML Ops çözümü aracılığıyla, tümleşik güvenlik, açık kaynaklı veri bilimi ve bağımsız yazılım sağlayıcısı seçenekleri eşliğinde pilot uygulamadan üretime giden süreçte modelleri kolayca yaygınlaştırarak veri bilimcilerin pazara sunma süresini kısaltmasını sağlıyor.

* HPE GreenLake for SAP, SAP RISE Cloud Private Edition aracılığıyla veya doğrudan HPE üzerinden müşterilere sunuluyor. Müşteriler bu sayede bulut deneyiminin avantajlarından yararlanırken, şirket içinde veya tamamı HPE ve SAP tarafından yönetilen güvenli, tek kiracılı, kullandıkça öde temeline dayalı, çevik ve ölçeklenebilir bir çözüm eşliğinde SAP yazılımlarını ve verilerini nasıl ve nerede modernize edeceklerini seçebiliyor.

* HPE GreenLake for Virtual Desktop Infrastructure, müşterilerin uygulamalarını ve verilerini veri merkezlerinde veya ortak yerleşim tesislerinde güvende tutarken ihtiyaç duydukları herhangi bir kombinasyonda önceden tanımlanmış sanal masaüstü türlerini seçmelerine olanak tanıyor.

Uçtan buluta HPE GreenLake platformu şirket içinde, uçta veya sunucu barındırma merkezinde çalışabilen esnek bir hizmet olarak, müşterilerinin dijital dönüşümüne yön veren bir temel sunuyor. HPE GreenLake bulut platformu, bulutun basitliğini ve çevikliğini hibrit BT ile gelen yönetişim, uyumluluk ve görünürlükle birleştiriyor. HPE GreenLake, yalın donanım, bilgi işlem, konteyner yönetimi, temel ödeme sistemleri, veri koruma, elektronik tıbbi kayıtlar, 5G, HCI, yüksek performanslı bilgi işlem, makine öğrenimi operasyonları, ağ oluşturma ve risk yönetimi, SAP HANA, depolama, VDI ve VM hizmetleri dahil olmak üzere inovasyonu hızlandıran bir dizi bulut hizmeti sunuyor. HPE GreenLake bulut hizmetleri platformu, 4,8 milyar ABD dolarının üzerindeki toplam sözleşme değeri ve HPE GreenLake satan 900'den fazla iş ortağıyla hızla büyüyor. HPE GreenLake Fortune 500 şirketleri, devlet ve kamu sektörü kuruluşları ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere tüm sektörlerde ve boyutlarda, 50 ülkede 1200'den fazla kurumsal müşteriye sahip.