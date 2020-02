Yeni Hibrid-Mesh WiFi sistemi geliyor

TP-Link, yeni hibrid Mesh WiFi sistemi olan Deco P9’u Türkiye’de satışa sundu. Mesh WiFi ie powerline teknolojisini birleştiren hibrid bir ürün olan Deco P9, özellikle kalın duvar gibi WiFi sinyallerini engelleyen unsurlara sahip geniş ve katlı evler için ideal bir çözüm. Powerline teknolojisi sayesinde bu tür engeller kolayca aşılarak çok daha güçlü bir Mesh WiFi sistemi oluşturuluyor.



Elektrik hattını internet hattı haline getirmeyi sağlayan powerline teknolojisi sayesinde Mesh WiFi ağını priz olan her noktaya, duvar, mesafe sorunu olmadan taşımayı sağlayan Deco P9, hızlı, bir Mesh WiFi oluşturuyor. AC1200 Mesh WiFi gücüne ek olarak powerline teknolojisi ile AV1000 bağlantı hızı da eklendiğinden, diğer Mesh WiFi sistemlerine oranla daha güçlü ve hızlı bir ağ elde ediliyor.



Geniş ve katlı evlerde WiFi kapsama alanını çözen bu ürün, Mesh teknoloji sayesinde tek bir ağ adı ile evin her yerinde WiFi kesintisi yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor. Deco Mesh sistemleri ile 100 cihaza kadar WiFi desteği sunan bir ağ oluşturuluyor.



Tüm Deco modelleriyle uyumlu olan Deco P9, kolay kurulup yönetiliyor. TP-Link’in iOS ve Android destekli ücretsiz Deco uygulaması sayesinde her yerden ağ ve bağlı cihazlar denetlenebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa destekli olan ürünü, basit sesli komutlarla da yönetmek mümkün.



Üç birimden oluşan Deco P9, Türkiye’de 327 dolara satılıyor.