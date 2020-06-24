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Teknoloji
Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Yeni Heroes of the Storm güncellemesi yayında

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Yeni Heroes of the Storm güncellemesi yayında
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Yeni Heroes of the Storm güncellemesi aktif hale geldi. Bu güncelleme, yeni kahraman Mei'yi, Nexomania II etkinliğini ve yeni Nexus Anomalisi olan Hava Olayları'nı oyuna getiriyor.

İşte güncellemeyle birlikte oyuna katılan yeni kahramanların öne çıkan özellikleri:

MEI: Mükemmel bir zekâya ve neşeli bir mizaca sahip olan Dr. Mei-Ling Zhou, dünyanın giderek kötüleşen iklim sorunlarına çözüm bulma amacıyla Overwatch'a katıldı. Havayı kontrol eden pek çok teknolojiyi elinin altında bulunduran Mei, şimdilerde arkadaşlarını korumak ve dünyanın geleceğini garantiye almak için savaşıyor. 

NEXUS ANOMALİSİ: Nexus'un dört bir yanında tuhaf hava olayları görülmeye başlanırken; tüm diyarlar sağanak yağmur, tipi ve sisin etkisi altına girdi. Neyse ki Mei tam da bu garip koşulların başlamasıyla birlikte oyuna geldiğinden bu konuda araştırma yapma şansı bulacak. Oyundaki en yeni Nexus Anomalisi olan Hava Olayları, size pek çok eğlenceli hava durumu etkisi sunacak.

NEXOMANIA II - Heroes of the Storm'un yaz etkinliği Nexomania II'yle birlikte yepyeni görevler, kostümler, binekler ve fazlası oyunda yerini alıyor.

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