Yeni GeForce Game Ready Sürücü güncellemesi yayında

Yeni sürücü ek olarak, Saints Row: The Third Remastered, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ve SnowRunner için en iyi deneyimi sunuyor ve üç yeni G-SYNC Uyumlu oyun monitörü desteğini de beraberinde getiriyor.

Minecraft’a Ray Tracing, DLSS 2.0 ve Daha Gerçekçi Dokular Geliyor

Dün NVIDIA, Microsoft ve Mojang Studios, Minecraft RTX’in 16 Nisan’da Pasifik saatiyle 10.00’da beta olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Minecraft RTX, gelişmiş bir ışın izleme olarak adlandırılan path tracing, yeni fiziksel tabanlı dokular içeren bloklar ve NVIDIA DLSS 2.0 ile birlikte geliyor. Bu teknolojiler, dünyanın en çok satan video oyunu Minecraft'a yeni nesil bir grafik kalitesini getiriyor. NVIDIA ayrıca oyunculara, yaratıcıların kendi RTX dünyalarını oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu rehberlerle birlikte Minecraft Marketplace'te 6 yeni Minecraft RTX dünyasını da ücretsiz olarak sunuyor.

Bu duyuru ışın izlemenin oyun ekosisteminde oluşturduğu devam eden ivmeye işaret ediyor. Minecraft'ın ışın izleme teknolojisiyle güncelleştirilmesi ışın izlemenin artık ana akım olduğunu gösteriyor ve Minecraft ile ışın izleme her yaştan milyonlarca oyuncunun kullanımına sunuluyor.

İyi bir ilk izlenim bırakabilmek için sadece bir şansınız olur ve bu oyunlar için de geçerlidir. NVIDIA, üzerinde çalıştığı oyun hâlâ geliştirilmekte olsa bile her oyunun ilk izleniminden iyi bir sonuç elde etmek için çok çaba sarf ediyor. Game Ready sürücüleri, oyunlar için tüm önemli kilometre taşlarını desteklemeyi amaçlıyor ve bu NVIDIA’nın her oynadığınızda size en iyi deneyimi sunmak için her zaman uğraştığı anlamına geliyor. Oyunlar, yamalar ve DLC’ler aracılığıyla yeni içerik ve özellikler kazanmaya devam ettikçe, NVIDIA sürücüleri de gelişmeye devam edecek gibi görünüyor.

Üç Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC Uyumluluk programı, G-SYNC ekosistemini genişleterek tutarlılık sağlamayı ve kullanıcıları hangi giriş seviyesi monitörlerin iyi bir değişken yenileme hızı (VRR) deneyimi sunduğu konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

Onaylanmış yeni monitörler; Acer XB273GP, Acer XB323U ve ASUS V27B, oyuncuların üst düzey oyun monitörü arayışındaki seçeneklerini çoğaltıyor.

G-SYNC Uyumluluk programı kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi test etmek için monitör OEM'leriyle birlikte çalışıyor. Başarılı olanlar “G-SYNC Uyumlu” olarak onaylanıyor.