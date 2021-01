Yeni Game Ready sürücüsü yayınlandı

Bilgisayarınızdan uzakta ve yine de ışın izlemeli grafiklerle The Medium'u oynamak istiyorsanız RTX ve DLSS desteği ile The Medium'u GeForce NOW’da oynayabilirsiniz. Ücretsiz üyeliğe sahip oyuncuların da dahil olduğu tüm üyeler, The Medium’u lansman gününde oynama şansını yakalayabilecekler.



Kurucu üyeler, en yoğun saatlerde ilk sırada olarak genişletilmiş oturum sürelerine RTX ve DLSS teknolojileri sayesinde yüksek kalitede görsellerle oyuna eş zamanlı olarak erişebilecekler.

Oyunun hem Steam hem de Epic Games Store sürümleri GeForce NOW ile yayınlanıyor. Tek satın almayla neredeyse tüm PC, Mac, Chromebook, SHIELD, Android veya iOS cihazlarından oynanabiliyor.