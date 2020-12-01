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Teknoloji
Haber Giriş: 01.12.2020 - 06:29 | Son Güncelleme:

Yeni emojiler Android cihazlara daha çabuk gelecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Yeni emojiler Android cihazlara daha çabuk gelecek
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Yazılı iletişimin renkli objeleri olan emojiler artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Kullanıcılar duygu durumlarını emojilerle kolayca ifade edebilirken, sayıca pek çok emoji bulunuyor. Her yıl yeni emojilerin de eklendiği bu özel liste; Android cihazlarda artık hızlıca yenilenecek, yeni emojiler gecikmeden kullanıcıların elinde olacak.

Cihazlarda kullanabildiğimiz yüzlerce farklı emoji var ve her geçen gün bu sayı artıyor. Koronavirüs salgını sonrasında salgına özel bazı emojiler öne çıkarken, Google cephesinde de önemli bir gelişme yaşandı.

Google, Android Açık Kaynak Projesi olarak da bilinen ASOP, Gerrit ile emojilerin işletim sistemine dağıtımını değiştirmeyi planlıyor. Bu değişikliklerden biri, kullanıcılara emoji kütüphanesindeki kayıtları değiştirme imkanını da sunacak.

Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

Bu değişimle birlikte hem Google hem de üçüncü kişiler, Android'de herhangi bir büyük güncellemeye bağlı olmaksızın emoji kütüphanesinde değişiklik yapabilecek.

Yeni emojiler Android cihazlara daha çabuk gelecek

Böylece kullanıcılar yeni emojilere çok daha hızlı ulaşabilirken, bu emojilerin üzerinde daha fazla kontrol imkanı bulacak.

Değişikliğin yapılmasıyla birlikte Google'ın yeni Android sürümünde bu özellikleri kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu sürümle birlikte 217 adet yeni emoji de hayatımıza girmiş olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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