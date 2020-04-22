Yeni domain uzantıları ile marka isminizi üçüncü şahıslara kaptırmayın

Program, piyasaya her yeni domain uzantısı (gTLD) çıktığında oluşan fikri mülkiyet hakkı ihlalleri ve siber korsanlık riskleri gibi ticari markaları tehdit eden unsurlardaki artışın önüne geçmek için geliştirildi. Bu sayede yeni çıkan domainlerin kaydında mevcut marka isimlerini kullanmak isteyen 3.sahislardan veri tabanındaki ilgili markalar anında haberdar olabiliyor.

ICANN tarafından sistematik hale getirilen doğrulanmış ticari markaları içinde barındıran TMCH veri tabanına dâhil olan markaların marka değerini dijital dünyada koruma altına almayı amaçlayan sisteme, tescilli bütün markalar başvuru yapabiliyor. TMCH, kullanıcılara, kayıt işlemlerinde uyarı almak ve itiraz edebilmenin yanı sıra genel kayıt döneminden önce tescil hakkına sahip olmak ve WIPO davalarını evraksız başlatabilmek gibi önemli avantajlar da sağlıyor.

İsimtescil Bilişim A.Ş İş Geliştirme Yöneticisi Kadriye Dağınık, siber güvenlik endişesinin en yoğun yaşandığı sektör olarak nitelendirilen bankacılık sektöründeki risklerin de, Türkiye’de TMCH ile yüksek oranda azalacağını öngörüyor. Dağınık, TMCH Online Marka Koruma Programı ile online bankacılık kullanımını olumsuz etkileyen tehditlerin önüne geçileceğini söylerken, sistemin Türkiye ekonomisine artı değer sağlayacak bir yapı olduğunu da ifade ediyor.