Yeni ConceptD PC sahneye çıktı: İşte öne çıkan özellikleri

Orta boy kule tipi masaüstü bilgisayar olan yeni ConceptD 300, BIM ve CAD projeleri ile 3D modelleme, görüntü işleme ve animasyon çalışmaları için tasarlandı. ConceptD 7 ve ConceptD 7 Pro dizüstü bilgisayarlar ise 10. Nesil Intel Core işlemciler ve Acer’ın yeni Vortex Flow soğutma teknolojisiyle geliyor.



ConceptD 300



ConceptD masaüstü bilgisayarlar, uyumlu bir monitörle eşleştirilebilen bir tasarıma sahip. ConceptD 300, 18 litrelik orta boy kule tipi biçimi ile geliyor. Ön kısımdaki geniş üçgen dokulu hava girişi ve yan taraftaki havalandırma bölümü soğutma sağlarken gürültü düzeyini de düşürüyor.



Cihazda 10. Nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafik Kartı ve 64 GB DDR4 2666 MHz bellekle geliyor. 4 TB’a kadar sabit disk ve 1 TB’a kadar PCIe M.2 SSD depolama özellikleriyle gelen üründe birden çok USB 3.2 girişi, entegre SD kart okuyucu, çoklu ekran desteği ve 10 Gbps hızında veri aktarımı için USB Type-C girişi bulunuyor.

ConceptD 7 ve ConceptD 7 Pro Dizüstü Bilgisayarlar



ConceptD 7 dizüstü bilgisayar modelleri 10. Nesil Intel Core işlemcilerle geliyor. Yeni modellerde ayrıca Intel Wi-Fi 6 (Gig+), Thunderbolt 3 teknolojisi ve 4K IPS ekran bulunuyor. 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor.



ConceptD 7 Pro, NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU içeren modellere sahip. Bu GPU’da 3072 CUDA Çekirdeği, 48 RT Çekirdeği, 384 Tensor Çekirdeği ve 16 GB ultra hızlı GPU belleği bulunuyor. Bu sayede cihaz aynı anda çok sayıda içerik üretme uygulamasını çalıştırabiliyor. ConceptD 7’de yer alan NVIDIA GeForce RTX GPU’lar ise dijital materyaller oluşturmak, YouTube veya uzun metrajlı filmler için videolar hazırlamak, 3D içerikler üretmek veya Twitch üzerinden canlı oyun yayını yapmak için geliştirildi.



