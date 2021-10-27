Yeni bir mobil MOBA oyunu Türkiye'ye giriş yaptı

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Mobil MOBA (multiplayer online battle arena) oyunlarından Arena of Valor, yerel pazardaki büyüme planları, ülkemize özel içerikler ve yeni ismi Arena of Valor: Yeni Çağ ile artık Türkiye’de kullanıma sunuldu.

Tencent Games’in 5v5 rekabetçi mobil oyunu, 100’den fazla seçilebilir kahraman seçeneğiyle birlikte mobil cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir durumda.



Oyun, Türkiye’deki ilk yerel etkinliğine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ile başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce oyunun YouTube hesabında yayınlanacak olan online etkinlikte, oyuncuların takip edebileceği bir influencer turnuvası gerçekleşecek.