Yeni bir kan grubu keşfedildi: Gwada Negatif

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“Gwada negatif” adı verilen bu yeni sistem, bugüne kadar tanımlanmış 47 kan grubu sistemine ek olarak 48. sistem olarak uluslararası düzeyde tanındı. Açıklama, Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT) tarafından Haziran ayında İtalya’nın Milano kentinde yapılan toplantıyla resmileştirildi.

15 YILLIK BİR BİLMECE SONUÇLANDI

İlk olarak 2011 yılında Paris’te yaşayan 54 yaşındaki bir kadının ameliyat öncesi yapılan rutin testlerinde alışılmadık bir antikor tespit edildi. Ancak o dönemdeki teknolojik imkânlar, daha fazla araştırma yapılmasına izin vermedi.

Aradan geçen yılların ardından 2019’da yüksek kapasiteli DNA dizileme teknolojileri sayesinde bilim insanları bu gizemli antikorun kaynağını belirlemeyi başardı.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

EFS'de görevli tıbbi biyolog Thierry Peyrard, kadının annesi ve babasından bu nadir genetik mutasyonu miras aldığını belirtti. “Kendisiyle sadece kendisi uyumlu. Dünyada başka kimse bu kan grubuna sahip değil,” diyen Peyrard, kadının şu anda bilinen tek taşıyıcı olduğunu vurguladı.

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“GWADA NEGATİF” NE ANLAMA GELİYOR? NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni kan grubuna verilen “Gwada negatif” ismi, kadının kökeni olan Karayipler’deki Guadeloupe adasına (yerel adıyla Gwada) gönderme yapıyor. Peyrard, bu ismin “tüm dillerde kulağa hoş gelmesi” nedeniyle bilim insanları arasında hemen benimsendiğini belirtti.

Yeni kan gruplarının keşfi, özellikle nadir kan gruplarına sahip hastalar için hayati önem taşıyor. EFS açıklamasında, “Yeni kan gruplarının keşfi, nadir kan tiplerine sahip hastalara daha iyi ve güvenli bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlar,” denildi.

1900’lü yılların başında ABO sistemi ile başlayan modern kan grubu sınıflandırmaları, son yıllarda DNA teknolojilerinin ilerlemesiyle hız kazanmış durumda. Bilim insanları şimdi, Gwada negatif kan grubuna sahip başka bireyler olup olmadığını araştırıyor.