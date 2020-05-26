Yeni AirPods modelleri hangi özelliklerle geliyor?

İlk sürümünden bu yana üç farklı AirPods ile karşılaştık. AirPods Pro ile aktif gürültü engelleme teknolojisini de kullanmaya başlayan ve önemli oranda tasarımında değişikliğe gidilen AirPods Pro ise şirketin bu seriye ait son ürünü olma özelliği taşıyor. Peki sırada ne var?

AirPods'ların yeni gelecek modellerinde ortam ışık sensörü yer alacak. ALS ismiyle anılan bu sensörün görevi tam olarak bilinmese de, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre bu sensör, kullanıcıların sağlığıyla ilgili bazı ölçümler yapılabilmesine olanak verecek.

Tayvan'da faaliyet gösteren ASE Technology tarafından geliştirilmesi beklenen söz konusu sensör, kulaklar üzerinden nabız ölçümü ve adm sayımına kadar bir dizi özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak.

Diğer bir deyişle yeni AirPods modellerinin daha çok sağlık tarafına eğileceğini ve Apple Watch ile birlikte sağlık timi olarak kullanıcılara hizmet vereceğini söyleyebiliriz.