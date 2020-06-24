Yeni Acer Swift 5 duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

İnce ve hafif yapıdaki yeni Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar daha taşınabilir bir yapıda bulunuyor. Yüksek kaliteli magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımından üretilen 14,95 mm kasa, Intel’in yeni Xe mimarisini baz alan güçlü entegre grafiklere sahip yeni nesil Intel Core işlemcilere ve tercihe bağlı NVIDIA GeForce MX350 GPU’ya ev sahipliği yapıyor. Tüm bu donanım toplam 1 kg’ın altında ağırlıkla sunuluyor. Yüksek hızlı 1 TB PCIe SSD depolama ve 16 GB’a kadar LPDDRAX ise bu uygulamaların hızlı yüklenmesini sağlıyor. Ayrıca, ofiste çalışanlar veya konferans görüşmeleri yapanlar üç ayrı soğutma modu arasında geçiş yaparak (sessiz, normal ve performans) cihazın ne kadar ses çıkaracağını belirleyebiliyor.

Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında geniş bir trackpad ve 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran ortaya çıkıyor. Bunların ikisi de birden fazla parmakla yapılan hareketlere destek vererek rahat bir deneyim sunuyor. 300 nit parlaklığındaki ekran NTSC renk gamının %72’sini kapsıyor. Dört kenardaki ultra ince çerçeveler %90 ekran gövde oranı da ürünün öne çıkan özelliklerinden bazıları...

Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass

Swift 5’in dokunmatik ekranı, dokunmatik ekranlarda koku ve leke bırakan mikroorganizmaların gelişimini azaltan Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass katmanıyla kaplı. Ayrıca, kullanıcılar touchpad, klavye ve kapakların da antimikrobiyal kaplamayla kaplanmasını talep edebiliyor.



Swift 5’in pili tüm gün çalışmasının yanı sıra hızlı şarj özelliğine de sahip. Pil 30 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım imkanı sunuyor. USB Type-C, Thunderbolt ve USB 3.2 Gen 2 girişleri gibi bağlantı seçeneklerine ek olarak çift bant Intel Wi-Fi 6 (GIG+) ve Bluetooth 5.0 seçenekleri de bulunuyor. Swift 5 ayrıca kullanım kolaylığı ve güvenlik için Windows Hello destekli yerleşik parmak izi okuyucuya sahip. Wake on Voice desteği ise ekran kapalıyken de Windows 10’u etkinleştirip soru sorma imkanı veriyor.

Acer Swift 5; ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.099 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



