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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Yemek yerken bile çıkarılmayan “otomatik maske” üretildi

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Yemek yerken bile çıkarılmayan “otomatik maske” üretildi
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ABD merkezli bir teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan “otomatik maske” üretti.

Korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından maskeler hayatın bir parçası haline geldi. ABD’nin Florida eyaletine bağlı St. Petersburg kentinde bulunan Robology isimli teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan AutoMask adında otomatik maske üretti.

AutoMask, yaygın olarak kullanılan kumaş maskelere alternatif olarak piyasaya sürüldü. Maskede bulunan kızılötesi sensörler 10 santimetre yakına yaklaştırılan nesneleri algılayarak, ağız kısmını otomatik olarak açıyor. Kullanıcılar bu sayede yüzüne dokunmadan ve maskesini çıkarmadan gündelik hayatına devam edebiliyor. Maskenin ağız kısmında bulunan filtreler virüse karşı yüksek koruma sağlarken, filtreler değiştirilebiliyor. Maske kapak açma ve kapatma için ise 9 voltluk pilden güç alıyor. AutoMask'ı icat eden mühendisler, maskeyi mesleklerinde standart yüz maskesi takmak zorunda olan kişiler için tasarladıklarını aktardı.

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