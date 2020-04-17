Yemek kartı sektöründe mobil temassız ödeme dönemi
Edenred Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay ile yemek kartı sektöründeki mobil ödemelerde yeni bir dönem başladı. Uygulamanın NFC (Yakın Alan İletişimi) altyapısı sayesinde ödeme işlemleri artık Android cep telefonlarının yazar kasaya sadece yaklaştırılması ile hızlı, güvenli ve hijyenik olarak gerçekleştirilecek.
NFC (Near Field Communication) teknolojisine dayanan yeni nesil mobil temassız ödeme sistemi EdenredPay’i kullanıma sunan Ticket Restaurant Edenred, Türkiye’de yemek kartı sektöründeki mobil ödemeleri de 'temassız' boyuta taşımayı planlıyor.
NFC özelliği bulunan yeni nesil ÖKC’ler (Ödeme Kaydedici Cihazlar) ve mobil uygulama arasında temassız iletişim kurarak kart kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran platform ile Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları Android cep telefonlarını, yazar kasaya yaklaştırarak ödemelerini yapabilecekler.
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