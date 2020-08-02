Yazıyı kim buldu ve icat etti? Yazı ne zaman bulundu

İnternet üzerinden en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri yazının kim tarafından ve ne zaman bulunduğudur. Yazının tarihçesi çok eski dönemlere uzanmaktadır ve günümüze kadar devamlı gelişim göstermiştir.

Yazıyı Kim Buldu?

Yazıyı Anadolu uygarlıklarından biri olan Sümerler bulmuştur. İlk olarak taşların üzerine çiviler vasıtasıyla karalama gerçekleştiren Sümerler, bu şekilde ilk adımı attı. Zaman içerisinde ise gelişim gösteren yazı dünyanın birçok farklı yerine yayıldı.

Yazı Ne Zaman Bulundu?

Çivi vasıtasıyla yazı yazan Sümerler yazıyı ilk buldukları zaman farklı semboller kullandılar. Bu sembolleri yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yılına kadar uzanmaktadır. Yani yaklaşık olarak 5500 yıl önce bulunmuş yazının önderleri Sümerlerdir. Böylece yazı ile beraber kentlerin oluşması ve ticari anlamda gelişimler yüksek oranda artış gösterdi. Sümerlerin yazıyı bulması ile beraber ekonomik ve sosyal açıdan da çok önemli gelişmeler sağlandı.

Sümerlerin ardından Mısırlılar döneminde yazı çok daha güçlü bir gelişim gösterdi. Günümüzde hala piramitler üzerinden pek çok farklı yazılar ve sembollerin kalıntıları ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Dünyanın en önemli icadı olarak da yazıyı dile getirmek mümkün.