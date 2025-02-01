Yazım hatası, vergi dairesine Bahamalar'da internet adresi aldırdı!

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Yazmanız gereken internet sitesi adresinde hata yaparsanız ve hatalı bastığınız broşür 100 binden fazla eve dağıtılırsa ne olur?



Eğer siz İsviçre'nin Basel-Stadt kantonuysanız, hatalı alan adını satın alır ve onu doğru internet sitesine yönlendirmek için kullanırsınız.



Basel vergi idaresi, vergi formlarının çevrim içi doldurulabilmesi için broşürler hazırladı ve bu broşürlerde söz konusu işlemin yapılabileceği internet adresi de yer alıyordu.



Ancak adres yazılırken, üst seviye alan adresi olan ".ch" unutuldu ve sadece Basel-Stadt'ın kısaltması olan ".bs" kullanıldı, ki bu kısaltma, tek başına Bahamalar'ın üst seviye alan adresi.



Yani "vergi.bs.ch" şeklindeki bir adres, İsviçre'nin ve Basel-Stadt eyaletinin kısaltmalarını taşırken, vergi.bs adresi, Bahamalar'a ait kısaltmayı taşıyor.



Basel-Stadt'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, broşürleri yeniden hazırlayıp basmanın yaklaşık 100 bin dolar (yaklaşık 3,6 milyon TL) tutacağını, bu yüzden de bin dolar ödeyerek (yaklaşık 36 bin TL) yanlış yazılan alan adının satın alındığını açıkladı.



Yeni adresin henüz devreye girmediği, onay sürecinin biraz zaman alacağı da belirtiliyor.