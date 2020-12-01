Yazılım sektörünün bugünü ve yarını masaya yatırılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yazılım ekosisteminin artan önemini vurgulayarak Türkiye'deki durumunu ortaya koymak ve geleceğe dönük öngörüleri ele almak amacıyla 8 Aralık Salı günü "Türkiye Yazılım Sektörüne Bakış" webinarı düzenleyecek.

Yarattığı yüksek katma değer, ihracat ve istihdam potansiyeli ile stratejik önemi her geçen gün artan yazılım ekosisteminin Türkiye'deki durumunun değerlendirileceği ve geleceğe dönük öngörülerinin ele alınacağı webinarın açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim yapacak.

Toplantıda, TÜSİAD-Deloitte iş birliğiyle yürütülen "Türkiye'de Yazılım Sektörünün Geleceği Raporu"nun temel bulguları, Şirket Ortağı ve Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

"Türkiye'de Yazılım Ekosistemi: 2030 Vizyonu Oturumu" başlıklı oturumun katılımcıları ise Telenity Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Bağören, OpsGenie Kurucusu ve CEO'su Berkay Mollamustafaoğlu, 500 İstanbul Kurucu ve Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu ve Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Yöneticisi Fatih Taşkın olacak.



