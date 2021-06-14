Yazılım sektörü 100 bin kişiye istihdam ile 10 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ata Holding, ATP (ATA Teknoloji Platformları) markasıyla teknoloji alanında küresel bir marka olmayı hedefliyor. Global pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP; Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Başarılı bir halka arz süreci geçiren şirket, elde ettiği kaynak ile yazılım sektöründe Türkiye’yi bir üst lige taşımayı planlıyor. ATP CEO'su Ümit Cinali, orta vadede yazılım ve teknoloji yatırımlarını, Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geleceğini ifade etti. Ümit Cinali “Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025 yılına kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Biz de bu alanı pas geçmek istemiyoruz ve yeni yatırımlarımız sürecek” açıklamasında bulundu.

GİRİŞİMCİLİK YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Bu alanda 2019 yılında 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldığını söyleyen “2020 yılında Türkiye girişimcilik yatırımları Covid-19'a rağmen artışına devam etti ve ilk üç çeyrek içinde 115 milyon dolara ulaştı. Halen Türkiye'nin ihracatında yüzde 0,5 payı bulunan sektörün bu payının yapılan yatırımlar, büyüyen pazarlar ve istihdam artışına paralel büyüyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRDE BÜYÜK POTANSİYEL VAR

ATP hakkında bilgi veren Ümit Cinali “Büyük kurumsal yapılara yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunuyor; ve kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Ana faaliyet alanlarımızda, sermaye piyasalarına yönelik çözümlerimizi Tradesoft, konuk ağırlama sektöründe Hızlı Servis Restoran (QSR) zincirleri çözümlerimizi Zenia ve diğer sektörlere yönelik çözümlerimizi de ATP Digital markalarımızla sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ BİR SATIN ALMAYA İMZA ATACAĞIZ

Şirket olarak küresel çapta yatırımlara hız verdiklerini söyleyen Ümit Cinali “2020 yılında da Hero çözümlerini Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarına daha etkili bir şekilde ulaştırmak amacıyla Şangay merkezli TS China şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık. TS China, ATP'nin Çin'deki teknoloji ve stratejik iş ortaklıklarına da erişimini destekleyen önemli bir platform sunuyor. Yakın zamanda çok stratejik yeni bir satın almaya imza atacağız. Bu hem şirketimizin global ölçekte güçlenmesini hem de hızlı büyümesini sağlayacak” diye konuştu.