Yazılım Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Yazılım Nasıl Yapılır Kodlama Hakkında Bilgi

Bilgisayar ve çeşitli akıllı cihazların kullanımında yazılımlar vazgeçilmez unsurları oluşturur. Bu bakımdan pek çok kişi yazılım ile ilgili konuları merak etmekte ve bu doğrultuda büyük bir titizlik içinde araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Yazılım Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Yazılım: Bilgisayar ve benzeri cihazlardaki her bir donanım biriminin işlevsellik kazanabilmesi amacıyla kullanımı söz konusu olan her çeşit programa ve anlamlı durumdaki kod parçacıklarına yazılım denilmektedir.

Diğer bir ifade ile yazılım, yazılımın olmaması durumunda bilgisayar ve benzeri niteliğe sahip durumda olan cihazlardaki hiç bir donanım çalışmaz. Donanım olmaz ise yazılımın hiç bir işlevselliği olamaz.

Yazılım konusunun daha iyi anlaşılabilmesi adına bir örnek verilmesi gerekirse; bilgisayar üzerinde bir resim çizimi gerçekleştirmemizi sağlayan paint, internet üzerinde farklı siteleri ziyaret etmemizi sağlayan Google Chrome, çeşitli ders içerikleri izleme olanağı bulduğumuz EBA, sevdiklerimizle yahut diğer tüm insanlar ile görüntülü konuşma yaptığımız Skype gibi tüm programların her biri birer yazılımdır.

Yazılım çeşitlilik yönünden birçok farklı alt başlığa ayrılabilen bir yapıya sahiptir. Fakat genel anlamda kabul gören yazılım çeşitleri iki ana başlık altında kendisine yer bulmaktadır. Bu alt başlıklar ise; Bilgisayar yazılımları ve elektronik yazılımlar olmaktadır.

Bilgisayar, temel olarak elektronik bir cihaz olma özelliğine sahip durumda olsa da içinde bulunan yazılım mantığı temel elektronik cihazlardan biraz daha farklı olduğundan dolayı bu yazılımları ayrı iki kategoriye ayırmak son derece doğru olacaktır. Bilgisayarların yanı sıra mobil cihazlar da bu kategoriye eklenebilir. Çünkü bu cihazlardaki yazılımlar da temel de benzer mantıkların ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgisayar Yazılımları: Bilgisayarların kendi içlerinde oldukça geniş bir yelpazeye ayrılabilir olmasından kaynaklı olarak üçe ayrılabilmektedir. Bunlar; sistem yazılımları, uygulama yazılımları ve bilgisayar programlama araçları olarak sınıflandırılabilmektedir.

Uygulama Yazılımları: Uygulama yazılımları çoğunlukla bilgisayarlarda kullanımı söz konusu olan, bir görevi yapmak doğrultusunda yazılmış olan yazılımlardır. Bunlara örnek verilmesi gerekir ise; ofis programları, web programları, oyunlar, resim ve video düzenleme programları gibi pek çok kategoride uygulamalar verilebilir.

Elektronik Yazılımları: Bir yahut birkaç görevin yapılması amacıyla yazılan, çoğunlukla işlemcinin pin giriş-çıkışlarına bağlı olarak sensörler aracılığıyla veri okumak ve işlemek, giriş-çıkışlara bağlı olan motor yahut led gibi elektronik cihaza bir görev yaptırmak için yazılan yazılımlardır. Bu çeşit yazılımlar küçük cihazlardan, sanayide kullanılan çok büyük cihazlara kadar hemen hemen her alanda sıklıkla kullanılırlar.

Sistem Yazılımları: Hemen herkesin bildiği Windows, iOS, Android gibi kullanıcının ilk karşı karşıya kaldığı, yazılımların ve donanımların bir uyum içinde çalışmasını sağlayan temel yazılımlardır. Sistem yazılımları, uygulama yazılımlarına göre daha fazla bir bilgisayar ve yazılım bilgisi gerektirir.

Yazılım Nasıl Yapılır Kodlama Hakkında Bilgi

Bilgisayar ve benzeri nitelikteki çeşitli cihazların çalıştırılması ve işlevsellik kazandırılması için yazılımlara ihtiyaç duyulur. Yazılımların yapılması için ise kodlamaya gereksinim söz konusudur. Yani bir uygulama yapabilmek için kod bilgisine ihtiyacınız söz konusudur. Kodlama konusunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından öncelikle kodlama nedir sorusunun yanıtının iyi anlaşılması önemli bir konudur.



Çoğu programcı, kodlama ile alakalı olarak şu tanımlama konusunda hemfikir olmaktadır:

"Kod yazmak, bir bilgisayarın yahut bir kod okuyucunun çalıştırılabilmesini sağlayan programlar oluşturmak doğrultusunda gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu programlar ise belli fonksiyon yahut fonksiyonlara sahiptirler."

Esasında kodlama ile kastedilen husus kodlamanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; bir web geliştirici duyarlı ve son derece fonksiyonel web siteler oluşturmak doğrultusunda kod yazar. Bu örnekte bahsi geçen kodlama olabilecek en iyi web siteyi meydana getirmektedir.

Kodlama ayrıca yapılacak olan yazılımın türüne göre de çeşitlilik kazanmaktadır. Bu sebeple bir yazılım ortaya çıkarmak istenirken hangi türde kodlama yapmak istediğiniz hakkında dikkatlice düşünmeniz önemlidir. Bu sayede hem hangi kodlama dillerini öğreneceğiniz konusunda hem de tercih ettiğini kodlama dillerini nasıl öğreneceğinize karar vermiş olursunuz.