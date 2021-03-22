Yazıcılarda sahte mürekkep kullanımının zararları

Birçoğumuz günlük hayatta zaman zaman yazıcıya ihtiyaç duyuyoruz ve elimizin altında uygun bir yazıcı modeli olduğunda ister telefondan istersek de bilgisayardan kolayca çıktı alabiliyoruz. Elbette yazıcıyı kullandıkça bir süre sonra mürekkep ihtiyacı doğuyor. Kullanıcılar ise daha uygun fiyatlı, orjinalmiş gibi görünen sahte mürekkeplere yöneliyor. Evet, maalesef kullanıcılar bilerek ya da bilmeyerek büyük bir hata yapıyor.

Sahte mürekkep kullanımı en başta tüketicinin kendisine zarar veriyor. Merdiven altı olarak da tabir edilen bu orijinal görünümlü ürünler hemen her yerde var ve kullanıcıları cezbediyor. Oysa tehdit öylesine büyük ki artan kullanıcı şikayetini dikkate alan Epson, bu konuyu adli makamlar taşımış ve emniyet güçlerinin de desteğiyle binlerce sahte ürünün ele geçirilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Ancak bu mücadele elbette hemen bitmeyecek ve operasyonlar devam edecek. Ancak biz kullanıcılar olarak bu sahtekarlara karşı dikkatli olmak, paramızı ve yazıcımızı korumak durumundayız.



Orijinal mürekkeple sahtesi arasındaki farkı anlamanın en basit yollarından biri fiyat etiketinde gizli. Zaten fiyatı anlamsız bir şekilde düşükse, bunun sahte ürün olduğunu anlamak mümkün. Sıklıkla online ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bu ürünler birbirleriyle olan rekabet sebebiyle orijinal ürünlerin çok altında rakamlarla yer buluyorlar. Yani fiyatlar gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir. Bazı zamanlarda e-ticaret sitelerinde kampanyalar olabilir. Ancak bu noktada da indirim oranlarının çok uçuk olmamasına dikkat etmek gerek.

Bir diğer nokta ise mürekkebin bildiği yerden almanız gerektiği gerçeği. Orijinal olmayan ürün satıcıları genellikle yüzde 100 orijinal gibi başlıklarla satış yaparlar. Tüketicinin bu farkı anlaması neredeyse imkansız. Bu nedenle sadece Epson’un yetkili satıcılarından sarf malzemesi almanızı öneriyoruz.

Ayrıca ambalaj da aslında sahte ürünü ele verebiliyor.

* Soluk marka logosu

* Mürekkep yuvalarında çekme şeridi mührünün olmaması

* Ambalajda/şişede/kartuşta gözle görülür hasar

* Mürekkep veya toner tozu sızması

* Güvenlik mührünün üreticinin belirttiği şekilde açılmaması

* Kutu üzerindeki yazılarda baskı ve yazım hataları

* Taklit ürünlerde marka adına bir harf eklenmesi veya çıkarılması

* Hologramsız ambalaj.

* Örnekleri çoğaltabiliriz.

Orijinal mürekkep kullanmazsanız

* Yazıcınız arızalanabilir

* Garanti kapsamı dışında kalabilirsiniz

* Baskınızda kötü sonuçlar alırsınız

* Sorunları çözmek için zaman harcarsınız

* Orijinal olmayan sarf malzemesi size tasarruf değil zarar ettirir

* Verimsiz mürekkeple baskı işiniz hiç beklemediğiniz bir anda yarıda kalır

Yazdırma kalitesi, koku ya da sızıntı gibi sorunlar da sahte ürünün habercisi. Ayrıca orijinal mürekkeplere kıyasla sahte olanları iki kat sık değiştirmek gerekiyor. Çünkü aldığınız şişenin ne kadar dolu olduğunu bilemezsiniz. Bu nedenle kısa vadede param cebimde kalacak derken aslında mürekkebe dolaylı yoldan daha fazla para harcamaya başlıyorsunuz.

Örneğin Epson, bir mürekkep şişesinin kaç sayfa basacağına ait bilgiyi uluslararası denetim kurumlarının testleriyle garanti ediyor. Ancak orijinal olmayan şişelerde böyle bir garanti yok ve kaç sayfa yazdırabileceğinizi asla bilemezsiniz. Gerçekten de büyük bir kumar…

Şöyle düşünün. 10 sayfalık bir çıktı almanız gerekiyor ve 5. Sayfadan sonra renkler bozuluyor, orantısız mürekkep dağılımını görüyorsunuz. Yazdırdığınız kağıdın satırlarının lekeli ve silik çıkması da muhtemel. Hayli can sıkıcı… Sadece biraz daha az ödeyeyim diye bu riski almaya değer mi gerçekten?

Başka bir kritik noktaya dikkat çekmek istiyorum. Sahte mürekkepler, aynı zamanda çevreye de hayli zararlı. Daha sık değiştirmeniz gerektiğinden çok daha fazla atık ortaya çıkarken, bu da daha fazla çöpün çevreye yayılması demek.

Gördüğünüz gibi ucuza aldığımız sahte mürekkebe aslında hiç bulaşmamak en akıllıcası.

Şimdi de yazıcı alacaklar için önemli bir tavsiyem olacak. Öncelikle kesinlikle tanklı yazıcı alın. Epson, tanklı yazıcı serisi EcoTank ile dünya genelinde 50 milyonun üzerinde satış yapmış büyük bir şirket.

2010 yılında pazara sunulan Epson EcoTank serisi, 170 ülkede 10 yıldır üst üste tanklı yazıcılar pazarında liderliği elinden bırakmadı. Epson, mürekkep kartuşlarının ana bileşeni olan plastikten tasarruf ederek, CO2 emisyonlarını da azalttı.

Epson, mürekkep püskürtmeli EcoTank modelleriyle kullanıcılara kompakt, hızlı, çok işlevli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. EcoTank, yenilikçi tasarımıyla mürekkep maliyetini yüzde 90 oranında azaltıyor. Kartuş ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran büyük mürekkep tanklarıyla daha fazla baskı alma imkanı sunuyor. Yeniden doldurmayı en aza indiren bu EcoTank modeli, ofis ve ev kullanıcıları için ideal.