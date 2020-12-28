İnternette geçirilen süre 1,25 milyar yıldan fazla olacak

Dijital çağa ayak uyduran milyonlarca tüketici, şirketleri de dijital dönüşüme ayak uydurmaya zorluyor. Peki, 2021 yılında dijital pazarlama trendleri ve tüketicilere ulaşma yolları neler olacak?

2020 yılında, pandeminin de etkisiyle iletişimden alışverişe, eğlenceden bilgi paylaşımına, çalışma hayatından eğitime kadar kapsamlı bir dijital dönüşüm yaşadık. Tüketiciler de bu dönemde dijitalleşmenin en önemli aktörü oldu. 2021 dijital pazarlama trendleri de şimdiden şekillendi diyebiliriz. İşte yeni yıla dair öngörüler…

İş büyütmenin öncelikli yolu mobil uygulamalar olacak

2020'deki büyük medya tüketimi hikayesi, mobil cihazlarda geçirilen zamanı konu alıyor. Dünya çapında, yılın ilk yarısında telefonlarımızda 1,6 trilyon saatten fazla zaman harcadık. Üçüncü çeyrekte ise uygulama kullanımı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25 artış gösterdi. Uygulamalara her ay 180 milyar saat harcadık. Aynı araştırmaya göre paket yemek servisi, oyun, online öğrenim, eğlence ve alışveriş kategorilerinin, uygulamaların kazandığı bu ilgiden daha çok faydalanacağı düşünülüyor. COVID sonrası ekonomik toparlanma konusunda tüketicilerin %30'u, alışveriş deneyimlerinin hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağına inanıyor. Bu nedenle, uygulamalar alanındaki bu yeni büyüme fırsatını kaçırmamak, perakendeciler için hiç olmadığı kadar önemli olacak. Whatsapp, Facebook Messanger, Telegram, Skype, WeChat uygulamaları üstünden işletme sahipleri doğruca, müşterileri ile iletişim kurarak satış gerçekleştirmeye başlayacak. Facebook Messanger, 1 ay içinde 15 milyon tüketici ile üretici arasında iletişim sağladığını şimdiden duyurdu. Özellikle Whatsapp da geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni özelliklerle, yeni yılda tüketiciler ve şirketler arasında güçlü bir kanal olacağını gösterdi.

Temel hedef evdeki tüketiciye ulaşmak olacak

COVID-19 sebebiyle tüketicilerin evde geçirdiği süre hiç olmadığı kadar arttı. Ancak ortak deneyimler yaşama konusundaki temel insani ihtiyaç hala varlığını sürdürüyor. Kullanıcılar bilgi almak, eğlenmek ve iletişim kurmak için online videolara gittikçe daha fazla başvuruyor. 2022'de, tüketicilerin internet trafiğinin en az %80'ini online videoların oluşturacağı tahmin ediliyor. Pandemi sırasında dijital süreçlerin daha fazla benimsenmesi sebebiyle bu trendin yükselişe geçmesi bekleniyor.



Yazılım ve pazarlama departmanları aynı dili konuşacak

Yazılımı ve pazarlamayı aynı anda bilmek, pazarın hem pazarlamacılardan ve hem yazılımcılardan talebi olacak. Özellikle de Türkiye gibi şirket içi planlamaların çok uzun sürdüğü ülkelerde, sektör çalışanları aynı dili konuşabilen ve büyüme sürecini hızlandırabilen bir profilde olacak. Yazılım ve pazarlama departmanlarının çok daha yakın çalıştığını göreceğiz 2021 yılında.