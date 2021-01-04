Influencer pazarlamasında yasal yükümlülükler neler?

Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamaları, 2020 yılında sosyal medya kullanımını artırdı. Peki, 2021 yılında sosyal medyada ne kadar vakit geçireceğiz ve şirketler hangi sosyal medya platformlarına daha fazla yatırım yapacak?

Tarihin en büyük salgınlarından birine denk geldiğimiz için hepimiz kendimizi şanssız hissediyoruz ama en azından teknoloji çağındayız. Fiziki ortamlardaki sosyal hayatımız durma noktasına gelse de dijital ortamlardaki hayatımız her zamankinden hareketli. İhtiyaçlarımızın neredeyse hepsini internete bağlanarak çözme fikri çok yakın zamana kadar hayal gibi görünse de şu an hayallerimizin de ötesinde bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Özellikle iş dünyasındaki dönüşüm ve dijital pazarlama faaliyetlerindeki artış inanılmaz. Ben de 2020 yılındaki son yazımda, bu artışa dikkat çekmek ve bir farkındalık yaratmak istedim. Bakalım paylaştığım bilgileri okuduğunuzda siz neler düşüneceksiniz…

2021’de dijital Pazar hacmi 435 milyar dolara çıkacak

Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de ise pazar hacminin tam 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Türkiye’de de başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının birçok aktörü, salgının olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık vermeye başladı. Future of Business’ın raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin %71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı %63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı %56, bilgi edinmek amacıyla kullananların oranı ise %58. Şirketler hangi sosyal medya platformlarına yatırım yapacak?

Hootsuite’in yaptığı araştırmaya göre, işletmeler 2021 yılında da sosyal medya mecralarına yaptıkları yatırımlarını artırmaya devam edecek. Bu yatırımların hangi mecralarda yoğunlaşacağını merak edenler için hemen paylaşalım: Instagram %61, Facebook %46, YouTube %45, LinkedIn %44, Twitter %26, WhatsApp %17, Pinterest %15, TikTok %14, Snapchat %4.

2021 yılında, internette geçirilen süre 1,25 milyar yıldan fazla olacak

We are Social’ın 2021 yılına dair öngörülerini yayınladığı raporda karşıma çıkan bir bilgi de beni çok etkiledi. Rapora göre, 2021 yılında tüm dünyada internette vakit geçirilen sürenin 1,25 milyar yıldan fazla olması bekleniyor. Bu süre zarfındaki veri akışını, global etkileşimi ve faaliyetleri düşünebiliyor musunuz? Gerçekten akıl alır gibi değil. Bakalım bu 1,25 milyar yıllık süre zarfında, global çapta salgını alt ettiğimiz bir dönem de olacak mı; hepimiz yaşanacak gelişmeleri merakla ve umutla bekliyoruz. 2021’in hepimiz için güzel bir yıl olması dileğiyle…