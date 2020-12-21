2021 yılında pazarlama dünyasında neler yaşanacak?

Oyun dünyasının heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, 10 Aralık’ta PlayStation, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte piyasaya sürülecek. Ön sipariş rekorları kıran oyun şimdiden sosyal medyanın gündeminde.

Dile kolay, tam 8 yıl! Oyun tutkunları yıllardır bu oyunu bekliyor, bu oyunun hayalini kuruyor. Oyunun piyasaya sürüleceği tarih de yaklaşınca, haliyle sosyal medyanın gündemi Cyberpunk 2077 oldu. Unutmadan, bir televizyon kanalında oyunun komplo teorileri üzerinden tartışılması da ateşi körükledi ve oyunu sadece oyunseverlerin gündemi olmaktan çıkardı. Ne kadar çok seviyoruz şu komplo teorilerini değil mi? Bayılıyoruz! Olayın, konunun özünü unutuyoruz türettiğimiz teorilerle. Hatta bazen konuyu bile unutuyoruz. Söz konusu televizyon kanalında da bunu bir kez daha görmüş olduk. Teorilerine göre Elon Musk'ın sevgilisi bu oyunu destekliyormuş ama neden destekliyormuş? Çünkü Elon Musk, beyin çipi projesiyle (NeuraLink’ten bahsediyorlar) Cyberpunk'taki gibi bir dünya düzeni kurmaya çalışıyormuş. Vay canına! Çayını demle, çekirdeğini al otur seyret gerçekten. Neyse, biz oyunla ilgili gelişmelere geri dönelim…

TwitterGaming - Cyberpunk 2077 iş birliğinde lansman gecesi

Geçtiğimiz günlerde, Cyberpunk 2077’nin çıkışına özel bir “CyberNight” etkinliği planlandığını öğrendik. Oyunun resmi Twitter hesabından paylaşılan paylaşımda, TwitterGaming ile Cyberpunk 2077 iş birliği ile gerçekleşecek olan etkinliğin, oyunun çıkacağı akşam başlayacağı akşamında başlayacağı duyuruldu. Yani o gün sosyal medyayı gamer’lar ele geçirecek de diyebiliriz. Şimdiden hazırlıklı olun! 9 Aralık’ta, Twitter desteğiyle organize edilecek dijital partiye, oyunun geliştiricileri Miles Tost ve Patrick Mills de konuk edilecek. Soru-cevap konseptinde ilerleyecek etkinlik, oyunun duyurulduğu tarihten bugüne dek tüm süreci özetler nitelikte olacak. Etkinliğin gündeme gelmesiyle birlikte, şimdiden #CyberNight etiketiyle paylaşımlar da başladı.



Piyasaya çıkmadan 43.5 GB’lık güncelleme

Öte yandan, oyun şu anda bazı basın kuruluşlarına ve gamer’lara dağıtılmış durumda. Oyun hakkında konuşulması yasak olsa da henüz piyasaya sürülmeden gelen 43.5 GB’lık güncellemeden haberimiz oldu. 43.5 GB’lık bu güncelleme, tahminlere göre oyunun yüklenme aşamasında indirme boyutunun içine dahil olacak. Buna rağmen oyunun bir ilk gün yaması alacağını da unutmamak gerekiyor. Yani özetle, heyecanla beklenen bu oyunu ön yüklemede indirdikten sonra indirme sürecinin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Piyasaya sürüleceği güne kadar güncellemeler devam edecek. Ayrıca, oyunun PC’de 70 GB’lık boş alana ihtiyaç duyduğunu da belirtmekte fayda var.

464 sayfalık strateji rehberiyle birlikte geliyor

Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red şirketinin yöneticilerine buradan sesleniyorum, “Bu ne kardeşim, yeni bir dünya düzeni mi kurmaya çalışıyorsunuz, 464 sayfa strateji de neyin nesi, oyun dediğin tuşlara basılarak oynanır, strateji okunarak oynanmaz, ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz…” diyenler çıksa şimdi bizim medyamızdan, nasıl açıklayacağız biz bu 464 sayfalık strateji rehberini? Şaka bir yana acayip bir olay bu! Oyunculara böyle bir dünya vadetmeyi ve yol haritasını bu denli geniş tutmayı kaç oyun geliştiricisi yapabilir ki? Eskiden aldığımız oyunların kutusundan kitapçıklar çıkardı. Oyunun türüne göre kitapçık içerikleri de değişirdi. Bazı oyunlarda oyun stratejilerinden bahsedilirken, bazılarında çeşitli ipuçları paylaşılırdı. Son dönemde oyunlar daha çok dijital platformlardan satılmaya başlanınca, geliştiricilerin büyük bölümü bu kitapçıkları hazırlamaz oldu. Neyse ki CD Projekt Red şirketi kolaya kaçmamış ve yıllardır beklenen Cyberpunk 2077 için oyuncuların evire çevire inceleyebileceği çok detaylı bir rehber hazırlamış. Oyundaki bütün temel eylemlerin anlatıldığı, kilit notların paylaşıldığı, görevlere dair bilgilerin anlatıldığı bu rehberde, haritalar ve karakter oluşturmayla ilgili de ayrıntılar da yer alıyor. Ayrıca, bu rehberin Standart ve Collector’s Edition olmak üzere 2 farklı versiyonu mevcut. E daha ne olsun arkadaşlar, adamlar yapmış! Şimdiden bütün oyunseverlere iyi eğlenceler…