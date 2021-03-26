Büyük veri giderek değerleniyor

Yapay zekâ, kullanım alanı yaygınlaştığından bu yana sınırları sık sık tartışılan bir teknoloji oldu. Elon Musk’dan Stephan Hawking’e kadar dünyanın önde gelen teknoloji patronlarının da zaman zaman uyardığı yapay zekânın güvenilir ve etik kullanımı bu yıl sanal ortamda düzenlenen Davos Zirvesi’nde de ele alındı. WEF (World Economic Forum), Davos’da yeni bir iş birliği platformu olan “Global AI Action Alliance” yapılanmasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Son yıllarda teknoloji firmaları, yapay zekayı (AI) geliştirme konusunda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) göre, 60 ülkede yer alan farklı merkezler yapay zekânın toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmalar yürütüyor. Buna rağmen yapay zakâ (AI) ile ilgili pek çok olumsuz durum da yaşandı.



Meselâ, ABD’nin bazı eyaletlerinde, emniyet güçlerinin AI tabanlı yüz tanıma uygulaması kullanımını durduruldu. Özellikle emniyet güçlerinin kullandığı bu teknolojinin ırkçı yaklaşımlar göstermesi, suçlu teşhisinde yanlış yönlendirmesi, AI’nin henüz yeteri kadar bu görevlere hazır olmadığını gösterdi. Ayrıca Deep- fake olarak adlandırılan sahte görüntülerin çoğalması da AI’nin kötüye kullanımı konusunda ciddi endişelere neden oldu.

Diğer yandan yapay zekâ kullanımı gerek ekonomik gerek askerî konularda ülkelere açık ara avantaj sağlayabilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Çarşamba günü ABD, Ulusal Güvenlik Yapay Zekâ Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, ABD'nin yapay zekâ silahlarını keşfetmek ve geliştirmek için çalışma yürütmesi gerektiği belirtildi. Bu ve benzeri kararlar sadece ABD değil tüm diğer ülkelerin de gündeminde. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin AI Konseyi de Birleşik Krallık hükümetinin bir yapay zekâ (AI) stratejisine ihtiyacı olduğu yönünde fikir beyan etti.



Aslında kurulan tüm AI stratejisi yönetim grupları gerek kamu gerek özel olsun yapay zekâ kullanımı konusunda kuralları belirleyici adımlar atmayı hedefliyorlar. Teknoloji devrimi ile hayatımıza giren AI’nin doğru, etik kullanımı ve globale eşit şekilde hizmet etmesi insanlık açısından önemli. Aksi halde AI konusunda girişim yapamayan ülkelerin giderek daha da fakirleşmesi etik ve sosyal olumsuz sonuçlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Bilim kurgu filmlerindeki gibi içerdekiler ve dışardakiler şeklinde yaşayan ayrışmış toplumlar istemiyorsak, teknolojiyi paylaşmaya, etik çerçevede birlikte hareket etmeye özen göstermemiz gerekiyor.



