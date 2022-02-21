Bir bilgisayar binlerce virüs keşfeder

Metaverse, insanlara gerçekçi sürükleyici bir sanal dünya vaat ederken pek çok kişi tarafından “yeni internet” olarak görülüyor. Metaverse ismi, veri tabanındaki sanal öğelerin işlemleri, NFT’ler, kripto para birimleri, oyunlar ve akla gelebilecek pek çok ürüne artırılmış gerçeklik gözlükleri ile ulaşan bireylerin avatarlarla temsil edildiği sanal bir evreni tanımlamak için kullanılıyor. İşin önemli yanı ise pek çok şirketin bu sanal dünyada yer almak için yatırım yapıyor olması.

Yatırımcılar, bu sanal dünyada gayrimenkul almak, markalarını bu platforma taşımak, şirketleri adına meta uzantılı tesciller almak için milyonlarca dolar harcarken meta dünyada giderek değerleniyor. Metaverse’de artık arazi alandan düğün yapana, konser verenden toplantı yapanlara farklı aktiviteler görmeye başladık. Zira yeni sanal aleme talep artışı için bu tip ses getirecek projelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabi talep arttıkça fiyatlar da aynı şekilde yükseliyor.

Öte yandan tüm bu paralel evrenlerdeki süreç sadece Facebook Metaverse üzerinden yürümeyecek, pek çok benzer evren oluşması bekleniyor. Nasıl ki şu an pek çok sosyal medya platformu var ve bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrışıyorlarsa sanal paralel evrenimizin de öyle çeşitlenmesi bekleniyor ki hali hazırda rakipleri de var.

Meselâ, Microsoft’un geliştirdiği ‘’Mesh” bunlardan biri. ’Mesh for Teams’’ platformu da kullanıcıları tek bir sanal ortam altında buluşturup toplantıları, iş görüşmelerini daha etkileyici bir boyuta taşımayı amaçlıyor. Tabii bu oyun ve eğlence olmayacağı anlamına gelmiyor.

Metaverse sağlık alanında da yeni yollar sunabilir mi?

Sanal paralel dünyamız bunlarla da sınırlı kalmıyor, meselâ, sağlık alanında kullanımı yaygınlaşırsa tıp eğitimde önemli bir yer alabilir ve bu sanal evrenler gelişirken, sağlık alanında bize yeni yollar sunabilir. Karma gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh, HoloLens birlikteliği devreye farklı cihazların da alınmasıyla çok değişik bir boyuta gidebilir. Günümüzde cerrahi işlemler gelişmiş ülkelerde giderek robotik olduğundan, karmaşık ameliyatların tümü artırılmış gerçeklik kullanılarak yapılmaya başlayabilir. Robotik destekli cerrahi sistemi Da Vinci ile ünlü Intuitive Surgical gibi şirketler, sanal gerçekliğe geçmek için potansiyele sahip.

Metaverse ile ileri tıp uygulamalarına geçmeden önce halen gerek eğitim gerekse uygulama alanında gidilecek çok yol var. Sanal evren çağını hekimlerimizin yakalayabilmesi için ise şimdiden teknoloji ile iç içe çalışıyor olmaları gerekiyor.

Bu konuda görüşünü aldığım, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, Cerrahi branşlar robotik ve yapay zekâ birlikteliğinin getirdiği teknolojilere doğru eviriliyor. Bizim cerrahlarımızın da gelişen teknolojiyi yakalayabilmesinin yolu artık standart cerrahiden, laparoskopiden, robotik cerrahiye dönmeleri ile mümkün olabilir” diyor.

Prof. Dr. Mahir Özmen sözlerine şöyle devam ediyor, “Bir süre sonra cerrahi işlemler dijital cerrahi dediğimiz bir yöne doğru evirilecek ve bugün sınırlı yapay zekâ ile yapılan ameliyatlar yerlerini tam yapay zekâların ameliyat yaptığı bir döneme bırakacak. Bugün radyoloji, patoloji gibi birtakım branşlarda yapay zekânın devreye girmesiyle doktorların üstüne düşen yük büyük ölçüde alınmış durumda. Yapay zekâ sistemleri görüntüler alabiliyor, detaylandırıyor o görüntüler üzerinden histolojik tanılara varıncaya kadar ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Robotik cerrahi de tüm bu gelişmelerin bir basamağı. Son on yıl içerisinde gerçekleşen dönüşüm önümüzdeki on yıl içerisinde çok daha hızla gerçekleşecek. Robotik cerrahi, 5G ile okyanus ötesi ameliyatları gerçekleştireceğimiz teknolojilerin olduğu dönem arasında önemli bir halka. O nedenle robotik cerrahi halkasını bugünden yakalamalıyız. Aksi hâlde 2040’lı yıllarda iş tamamen otonom robotlara evirildiğinde her şeyin gerisinde kalmış oluruz. Bu sebeple de robotik cerrahinin teknolojik olarak bilinmesi, kullanılabilir hale gelmesi, erişilebilir olması ve ucuzlayarak bütün hastanelerimizde tüm cerrahların kullanabileceği formatta herkese sunulması gerekli.”