Bir bilgisayar binlerce virüs keşfeder

Yatırımcılar, bu sanal dünyada gayrimenkul almak, markalarını bu platforma taşımak, şirketleri adına meta uzantılı tesciller almak için milyonlarca dolar harcarken meta dünyada giderek değerleniyor. Metaverse’de artık arazi alandan düğün yapana, konser verenden toplantı yapanlara farklı aktiviteler görmeye başladık. Zira yeni sanal aleme talep artışı için bu tip ses getirecek projelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabi talep arttıkça fiyatlar da aynı şekilde yükseliyor.
Öte yandan tüm bu paralel evrenlerdeki süreç sadece Facebook Metaverse üzerinden yürümeyecek, pek çok benzer evren oluşması bekleniyor. Nasıl ki şu an pek çok sosyal medya platformu var ve bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrışıyorlarsa sanal paralel evrenimizin de öyle çeşitlenmesi bekleniyor ki hali hazırda rakipleri de var.
Meselâ, Microsoft’un geliştirdiği ‘’Mesh” bunlardan biri. ’Mesh for Teams’’ platformu da kullanıcıları tek bir sanal ortam altında buluşturup toplantıları, iş görüşmelerini daha etkileyici bir boyuta taşımayı amaçlıyor. Tabii bu oyun ve eğlence olmayacağı anlamına gelmiyor.
Metaverse sağlık alanında da yeni yollar sunabilir mi?
Sanal paralel dünyamız bunlarla da sınırlı kalmıyor, meselâ, sağlık alanında kullanımı yaygınlaşırsa tıp eğitimde önemli bir yer alabilir ve bu sanal evrenler gelişirken, sağlık alanında bize yeni yollar sunabilir. Karma gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh, HoloLens birlikteliği devreye farklı cihazların da alınmasıyla çok değişik bir boyuta gidebilir. Günümüzde cerrahi işlemler gelişmiş ülkelerde giderek robotik olduğundan, karmaşık ameliyatların tümü artırılmış gerçeklik kullanılarak yapılmaya başlayabilir. Robotik destekli cerrahi sistemi Da Vinci ile ünlü Intuitive Surgical gibi şirketler, sanal gerçekliğe geçmek için potansiyele sahip.
Metaverse ile ileri tıp uygulamalarına geçmeden önce halen gerek eğitim gerekse uygulama alanında gidilecek çok yol var. Sanal evren çağını hekimlerimizin yakalayabilmesi için ise şimdiden teknoloji ile iç içe çalışıyor olmaları gerekiyor.
Bu konuda görüşünü aldığım, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahir Özmen, Cerrahi branşlar robotik ve yapay zekâ birlikteliğinin getirdiği teknolojilere doğru eviriliyor. Bizim cerrahlarımızın da gelişen teknolojiyi yakalayabilmesinin yolu artık standart cerrahiden, laparoskopiden, robotik cerrahiye dönmeleri ile mümkün olabilir” diyor.
Prof. Dr. Mahir Özmen sözlerine şöyle devam ediyor, “Bir süre sonra cerrahi işlemler dijital cerrahi dediğimiz bir yöne doğru evirilecek ve bugün sınırlı yapay zekâ ile yapılan ameliyatlar yerlerini tam yapay zekâların ameliyat yaptığı bir döneme bırakacak. Bugün radyoloji, patoloji gibi birtakım branşlarda yapay zekânın devreye girmesiyle doktorların üstüne düşen yük büyük ölçüde alınmış durumda. Yapay zekâ sistemleri görüntüler alabiliyor, detaylandırıyor o görüntüler üzerinden histolojik tanılara varıncaya kadar ayrıntılı bilgiler verebiliyor. Robotik cerrahi de tüm bu gelişmelerin bir basamağı. Son on yıl içerisinde gerçekleşen dönüşüm önümüzdeki on yıl içerisinde çok daha hızla gerçekleşecek. Robotik cerrahi, 5G ile okyanus ötesi ameliyatları gerçekleştireceğimiz teknolojilerin olduğu dönem arasında önemli bir halka. O nedenle robotik cerrahi halkasını bugünden yakalamalıyız. Aksi hâlde 2040’lı yıllarda iş tamamen otonom robotlara evirildiğinde her şeyin gerisinde kalmış oluruz. Bu sebeple de robotik cerrahinin teknolojik olarak bilinmesi, kullanılabilir hale gelmesi, erişilebilir olması ve ucuzlayarak bütün hastanelerimizde tüm cerrahların kullanabileceği formatta herkese sunulması gerekli.”
Geçtiğimiz günlerde ABD Gıda ve İlaç İdaresi, kanser şüphesi olan alanların tespitinde patologlara yardımcı olacak yazılıma De nova pazarlama öncesi onayı verdi. Paige Prostate adı verilen yazılım, prostat biyopsisi görüntüsünde kanser olma olasılığı en yüksek olan alanı belirlemek için tasarlanmış ilk yapay zekâ (AI) tabanlı yazılım olma özelliğini taşıyor.
Yapılan çalışmada pataloglar yazılım yardımı ile ve yardımsız 527 prostat biyopsi görüntüsü inceledi. Çalışma sonucunda patalogların yazılım yardımı alarak yaptıkları incelemelerin yardımsız olanlara kıyasla %7,3 oranında iyileştiği görüldü. Yazılımın iyi huylu tümörlerin tespitinde ise bir etkisi olmadığı açıklandı. FDA’nın bu kararı dijital sağlıkta hem yeni bir alan başlığı açılması hem de bu tip diğer ürünlerin de pazarlama onayı almasının önünü açması açısından önemli görülüyor.
5G geleceği şekillendiriyor
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde gerçekleştirilen bir diğer önemli dijital sağlık olayı ise 5G kullanılarak yapılan ameliyat oldu. 5G bağlantılı akıllı gözlükler ve interaktif bir platform kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı geçen ameliyatı Ankara Acıbadem Hastanesi, Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç gerçekleştirdi. Türk Telekom’un sağladığı yeni nesil 5G altyapısı ile gecikmesiz görüntü aktarımı sağlanarak gerçekleştirilen ameliyat ileride dijitalleşen sağlık, tıp eğitimi ve farklı konularda hayatımızı etkileyecek yeni gelişmelere zemin hazırlıyor.
Bu ameliyata kullanılan 5G, mesafeler ve erişilebilirlik anlamında dünyamızı biraz daha küçültürken yaşam kalitemizin artmasının sağlayacak teknolojilerin hayata geçmesinin önünü açıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların da sağlık, eğitim ve daha pek çok konuda hizmete erişimde eşitlik sağlamak adına çok önemsediği 5G teknolojisinin hayatımızda hissedilir bir etki yapması bekleniyor.
Yeni nesil bağlantı 5G ile hastaneler, dijital sağlık uygulamaları ve cihazları, yazılım dağıtımları, otomasyon, robotik, makine öğrenimi ve daha fazlasının potansiyelini fark eden akıllı binalar oluşturabilir. Ayrıca AI ve 5G kombinasyonunun giyilebilir tıbbi cihazlar tarafından tespit edilen sağlık sorunları hızla hekime ulaştırılabilir.
Göz tembelliğine VR tedavisi
Göz tembelliği olarak bilinen görsel bozukluk ambliyopi’si olan çocuklar için sanal gerçeklik tabanlı bir tedavi de yine FDA tarafından De novo pazar öncesi onayı aldı. Bu gelişme yakın zaman sonra göz hekimlerinin reçetelerine VR (Sanal Gerçeklik) gözlüğü ekleyebileceği anlamına geliyor. Sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla çocukların görüşünü iyileştirmeye yönelik bir tedavi yöntemi olan Luminopia One, bunu yaparken popüler TV şovları ve filmleri kullanıyor. Evde kullanılabilen gözlük uzman hekim önerisi ve kontrolünde kullanılıyor.
Covid 19 salgınının başlangıcından itibaren Facebook, YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri, platformlarında yanlış bilgilerin dolaşması nedeniyle oldukça fazla eleştiri aldı. BMJ Global Health'de yayınlanan bir araştırma, Mart 2020'de COVID-19 ile ilgili en çok görüntülenen YouTube videolarının dörtte birinden fazlasının yanlış bilgi içerdiğini gösterdi. Ayrıca yapılan bir başka araştırmada da kullanıcıların bu tarz videoların çoğuna YouTube’ un öneri listesinden ulaştıkları görüldü.
Sağlık okuryazarlığı oranı düşük
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) himayesindeki, Uluslararası Yetişkin Yeterliliklerini Değerlendirme Programı (PIAAC), ABD dahil pek çok ülkede sağlık okuryazarlığı oranının yetersiz olduğunu göstermiştir. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması’na göre Türkiye’de yaklaşık olarak 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük bulunmuştur. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık harcamalarına etkisi üzerine yapılan araştırmalarda, yetersiz sağlık okuryazarlığının sağlık harcamalarını artırdığı da kanıtlanmış ayrıca bu durumun toplum sağlığını da olumsuz etkilediği gösterilmiştir.
Sosyal medya duruma göre tavır aldı
İnsanların sağlık okuryazarlığı konusundaki karnesi bu denli kötüyken, yeterince kontrol edilemeyen sosyal medyada da yanlış veya sahte içeriklerin çok olması ve gerçek olmayan içeriklerin gerçeklere göre daha hızlı yayılması aslında çok da beklenmedik bir durum değildir.
Gerek YouTube gerekse Facebook, Twitter salgının ardından milyonlarca sahte veya yanlış içeriği yayından kaldırdığını açıkladı. Hatta Covid 19 için doğru bilgilendirme kaynaklarına yönlendirme yaptıklarını belirtti. Facebook ayrıca, temmuz ayında #VaccinesKill hashtag'ini kaldırdığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta ise ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer COVID-19 aşısını 16 yaş ve üzeri için tam olarak onaylamasıyla ilgili mesajlar paylaşacağını ayrıca şirket politikalarını “FDA onaylı aşı yoktur” iddialarını ortadan kaldıracak şekilde güncellediklerini bildirdi.
Bu konuda çalışmalar yapan YouTube 2021 başlarında doğru bilgi için çeşitli sağlık otoriteleri ile iş birliği yaptı ve doğru bilgi için sağlık profesyonellerini daha fazla paylaşım yapmaya davet etti. Ancak burada bir başka sorun daha karşımıza çıkıyor. Doğru bilginin ya da hekim videolarının müzik ya da eğlence içerikleri ile kıyaslandığında yeterince ilgi görmemesi ve bu kişilerin de güvenilirliğinin teknoloji şirketleri tarafından tam olarak bilinmemesi.
Bu sorunu çocukluk çağı aşılarında aşı kararsızlığı olarak yaşıyorduk, şimdi pandemi nedeniyle Covid 19 aşılarında yaşıyoruz. Sadece sağlık da değil seçimlerinde, günlük sağlık haberlerinde, dini inançlarla ilgili, gündelik olaylarda her yerde karşımıza çıkıyor. Hatta bildiğiniz gibi artık hayatımızda Deepfake denilen bir terim var. Başkasının yüzünü sesini kullanarak o kişiye istediğiniz konuşmayı yaptırmanız bile teknolojik olarak mümkün.
Veriler, haklara saygılı kullanıldığı taktirde, toplumların pek çok sorununun çözülmesine yardımcı olabilir ve ekonomik değer yaratabilir. Hatta şeffaf veri politikaları, verilerin paylaşımı büyük toplumsal sorunların çözülmesinde de rol oynayabilir. Ancak halihazırda gerek gerçek gerekse sanal ortamda insanların haklarını korumaya yönelik hâlâ pek çok boşluk var. Genel olarak verileri işleyen şirketler veri sahiplerine nazaran daha güçlü konumda. Dijital ekonomide, veriler para kazanılabilen ve bireylere ve şirketlere önemli faydalar sağlayan kritik bir kaynak hâline geldi. Yine de veriyi oluşturan kişinin rızası olmadan verilerin çalınması, kötüye kullanılması riski her zaman mevcut.
Siyasiler de büyük veri peşinde
Veriye konu olan bilgiler sadece kredi kartı ya da kimlik numaramız, adresimiz değil aynı zamanda kişisel tercihlerimiz ne yediğimiz ne giydiğimiz, hangi marka ürün satın aldığımız en çok ne arattığımız vb. daha pek çok tercihimiz de veri olarak toplanıyor ve ekonomik bir değer oluşturuyor. Bu konuda yeni bir gelişme ise Çin hükümetinin yerel teknoloji devlerinin ellerindeki veriyi denetleyecek ortak bir girişim kurmayı planlaması. Hükümet, dijital ekonominin sağlıklı gelişimini desteklemek için e-ticaretten sosyal medyaya kadar birçok alanda hizmet veren şirketin verilerini açmalarını öneriyor.
Yeni kuruluşun kapsamının ne olacağı ne tür verileri yöneteceği ve hangi kaynaklardan alacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak bu yönde bir girişimin uluslararası sonuçlar doğurması da çok mümkün. Bu talep, giderek büyüyen ve toplumu etkileme gücü yüksek dijital platformların, siyasilerin iştahını kabarttığının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Anlaşılan o ki artık dünyada medya ve sosyal medyanın ardından artık e-ticaret siteleri de siyasilerin ilgisini çekiyor.
Bu verilerin korunması hükümetler açısından ulusal güvenlik meselesi olarak görülse de uluslararası platformlardan toplumları uzak tutmak çok da mümkün değil. Verilerin güvenliği için çözüm yine uluslararası kurallardan geçiyor.
Son yıllarda teknoloji firmaları, yapay zekayı (AI) geliştirme konusunda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) göre, 60 ülkede yer alan farklı merkezler yapay zekânın toplum ve iş dünyası üzerindeki etkilerine odaklanan çalışmalar yürütüyor. Buna rağmen yapay zakâ (AI) ile ilgili pek çok olumsuz durum da yaşandı.
Meselâ, ABD’nin bazı eyaletlerinde, emniyet güçlerinin AI tabanlı yüz tanıma uygulaması kullanımını durduruldu. Özellikle emniyet güçlerinin kullandığı bu teknolojinin ırkçı yaklaşımlar göstermesi, suçlu teşhisinde yanlış yönlendirmesi, AI’nin henüz yeteri kadar bu görevlere hazır olmadığını gösterdi. Ayrıca Deep- fake olarak adlandırılan sahte görüntülerin çoğalması da AI’nin kötüye kullanımı konusunda ciddi endişelere neden oldu.
Diğer yandan yapay zekâ kullanımı gerek ekonomik gerek askerî konularda ülkelere açık ara avantaj sağlayabilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Çarşamba günü ABD, Ulusal Güvenlik Yapay Zekâ Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, ABD'nin yapay zekâ silahlarını keşfetmek ve geliştirmek için çalışma yürütmesi gerektiği belirtildi. Bu ve benzeri kararlar sadece ABD değil tüm diğer ülkelerin de gündeminde. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin AI Konseyi de Birleşik Krallık hükümetinin bir yapay zekâ (AI) stratejisine ihtiyacı olduğu yönünde fikir beyan etti.
Aslında kurulan tüm AI stratejisi yönetim grupları gerek kamu gerek özel olsun yapay zekâ kullanımı konusunda kuralları belirleyici adımlar atmayı hedefliyorlar. Teknoloji devrimi ile hayatımıza giren AI’nin doğru, etik kullanımı ve globale eşit şekilde hizmet etmesi insanlık açısından önemli. Aksi halde AI konusunda girişim yapamayan ülkelerin giderek daha da fakirleşmesi etik ve sosyal olumsuz sonuçlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Bilim kurgu filmlerindeki gibi içerdekiler ve dışardakiler şeklinde yaşayan ayrışmış toplumlar istemiyorsak, teknolojiyi paylaşmaya, etik çerçevede birlikte hareket etmeye özen göstermemiz gerekiyor.
Yeni normal şartlarda gerçekleştirilen zirvenin yüz yüze versiyonun mayıs ayında Singapur’da düzenlenmesi planlanıyor ancak WEF Başkanı henüz programın netleşmediğinin de altını çiziyor. Singapur etkinliği henüz net olmasa da online etkinlikte yer alan başlıklar arasında iklim değişikliğinin ve teknolojinin önemli bir yer tutuğu görülüyor.
Dijitalleşmenin yeni normalde daha fazla hızlanması istihdamı düşüreceğinden hem ekonomik hem de etik açıdan önemli bir konu. Burada sözünü ettiğim dijitalleşme genel kullanımın tersine şirketlerin sosyal medya hesabı açması değil robot, bot, yapay zekâ, IoT blokzinciri gibi farklı teknolojilere yönelmesi. Yeni teknolojilerin her zaman bazı meslekleri yok ettiği ancak farklı meslekler de doğurduğuna değinilen WEF Davos gündemi açıklamasında, yaşanmakta olan bu teknolojik değişimin sosyal boyutlarına vurgu yapılıyor. İnsan olmanın ne olduğunun tanımını tehdit ettiği düşünülen bazı uygulamalar, gizlilik, güvenlik, etik gibi kaygı verici konuların ele alınması gerektiği dile getiriliyor.
WEF’nin bu yıl, Covid 19 salgının sonuçlarının değerlendirileceği, bu süreçte alınan derslerin masaya yatırılacağı ve dünyamızda azalan güvenin yenin yeniden tahsis edilmesi için nelerin yapılabileceğine dair özel bir gündemi bulunuyor.
İyilik için teknoloji derken…
Teknolojinin iş hayatında insan istihdamına olan etkisini en aza indirgemek, yeni oluşan iş kolları için eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak eğitim programları oluşturmak global ekonomiyi etkileyen önemli bir konu. Bunun yanı sıra gelecekte kullanacağımız yeni nesil pek çok elektronik cihazın geri dönüşümlü malzemelerden üretilmesi, güneş ve rüzgâr enerjisine yönelmede kullanılan teknolojik ürünlerin tüm dünyada yaygınlaştırılması, yeni nesil piller ile karbon salınımını azaltmaya yönelik hamleler yapılması da “iyilik için teknoloji” temasının alt başlıklarından. Diğer önemli konu ise küresel olarak yapay zekâ kullanımının bazı ortak kurallara bağlanması ve böylelikle kötüye kullanımın önüne geçilmesini sağlayacak tavsiye kararları alınması.
Davos her ne kadar çok büyük etkilere sahip bir zirve gibi görünmese de gündem belirlemek ve farkındalık oluşturmak anlamında faydalı olabilir. Bakalım bu yık “İyilik” temaları ne kadar işe yarayacak. İyilik için teknoloji derken samimi ve yapıcı olmalarını bekliyoruz.
Son olaylarla birlikte Facebook'un geçmişte gündem olan verileri işleme yolları kullanıcılar tarafından yeniden hatırlandı. Diğer yandan WhatsApp’ın AB ülkeleri için farklı kurallar uygulaması da kafalarda soru işareti doğurdu. Bu süreçte Elon Musk’ın Signal’i önermesi ise “Bir bildiği vardır” düşüncesiyle kullanıcıları etkilemiş gibi görünüyor. Zira bu açıklamasının ardından Signal oldukça fazla kullanıcı kazandı hatta isim benzerliği nedeniyle tamamen farklı sektörde olan bir şirketin hisse senetlerinde bile artış yaşandı.
WhatsApp, Bip, Signal, Telegram hangisini kullanmalı?
WhatsApp’ın AB için farklı kurallar uygulama sebebi oradaki veri gizliliği kurallarının diğer ülkelere nazaran daha belirgin sınırlarla daha fazla korunuyor olması olabilir. Anlaşılan şirket burada bir sorun yaşamak istemiyor. Diğer taraftan şirketin Türkiye temsilcisinin açıklamasından, yeni gizlilik politikası ile şirketin farklı bir ürün ortaya koymaya çalıştığını anlıyorum. Ancak bu ürün yine kullanıcıların tercihi ile kullanılabilecek bir gelir modeli gibi görünüyor. Yani bizden habersiz bir şey alınıp satılmayacak ama bir noktada alıcı ve satıcıyı buluşturabilecek.
Sonuç olarak baktığımızda konunun geldiği nokta verinin önemi. Peki bu kadar kıyamet kopardığımız verimizi WhatsApp’ın gizlilik politikası değişmeden önce koruyabiliyor muyduk?
Yakın zaman öncesine kadar tüm kargo şirketlerinin kuryeleri en önemli verimiz olan kimlik numaralarımızı alıyordu. Her gün internete girdiğimiz pek çok browser günlük olarak nerelerde gezindiğimizi ne okuduğumuzu ne satın aldığımızı takip ediyor. Hadi bunlar önemsenmedi diyelim, yıllardır çocukların fotoğraflarını, okulunu, evinizi, özel sayılabilecek bilgilerinizi sosyal medyada paylaşmayın diye uyarıyor uzmanlar. Uygulamaya baktığımızda ise yine her mecranın herkese açık bilgilerle dolup taştığını görebilirsiniz.
Şu an sosyal medyada pek çok kişinin 5 hücreli hâlinden ergenliğine kadar her türlü fotoğrafı hatta yer bildirimleri ile mevcut.
Bunların haricinde tanışma, eş bulma siteleri, özel mesajlarda verilen telefon numaraları, adres bilgileri, genel bilgiler, havalarda uçuşan fotoğraflar bitmek bilmiyor. Instagram’da her gün başkalarının neler yaptığını izliyor onlara neler yaptığımızı gösteriyoruz. Eğlence için gizlilik politikasını okumadan uygulama indirip kullanıyoruz. Eee nerede kaldı gizlilik, güvenlik.
Trump’ın konuşması ardından çıkan olaylar nedeniyle sosyal medya hesapları da platformların yönetimi tarafından engellenmişti şimdi ise bu engel 20 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Çünkü o tarihte Trump koltuğunu Biden’a bırakacak. Ancak çıkan olaylar sonucu Trump’ın bir an önce başkanlıktan azli ve sürecin hızlandırılması gündemde. Bu olaylar Trump için yargı sürecinin de önünü açabilir.
İşin bu kısmı olayların siyasi tarafı olsa da sosyal medyanın siyasiler tarafından farklı amaçlar için kullanımı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Çoğumuzun hatırlayacağı gibi onlarca yazıya, teze konu olan “Arap Baharı” da sosyal medya yoluyla yayılan bir hareketti. Özellikle Tunus ve Mısır halklarının yakından hatırlayacağı bu dönemde toplu eylemler sosyal medya yoluyla yayılmıştı. Belki de ilk defa sosyal medyanın böylesi büyük etkilere sahip olabileceğini tüm dünya görmüştü.
Global Köy
Teknoloji sayesinde küçük bir topluluğa dönüşen dünyamızı Marshall McLuhan yıllar önce “Global Köy” olarak adlandırmıştı. Günümüzde bu köy, kitle iletişim yollarının daha fazla kullanımı ve hızı nedeniyle gittikçe küçüldü. Gutenberg’in matbaayı bulmasıyla sözlü kültürden yazılı kültüre evirilen medya, artık elektronik kültüre dönüştü ve bugün Elon Musk’ın dünyanın en zengini koltuğuna oturduğunu bile neredeyse Musk’tan önce öğreniyoruz.
Ancak dijitalde bu denli hızlı yayılan haberlerin kullanımı yanlış ya da yalan haber üretimini artırdı. Yapılan araştırmalar, sosyal medyada gerçek bir haberi 1.500 kişiye ulaşmanın, sahte bir haberi ulaştırmaktan altı kat daha zor olduğunu ortaya koyuyor. Sahte haber yayılımının en yakın örneğini ise yaşadığımız salgın döneminde gözlemliyoruz. Salgın sürecinde o kadar fazla bilgi kirliliği oluştu ki sonunda Dünya Sağlık Örgütü bunu virüs kadar tehlikeli bulduğunu belirterek, duruma “İnfodemik” adını verdi.
Sosyal medyanın kötüye kullanımı olduğu gibi iyi yönleri de var. Sosyal medya kanalları, doğal afetler esnasında arama kurtarma çalışmalarında, bireysel pek çok yardım çağrısında olduğu gibi iyi işlere de vesile olabiliyor. Özellikle evlere kapandığımız küresel salgında, iletişim ve eğlence için sıkça sosyal medya kullanıyoruz. Kötüye kullanımda sosyal medyayı suçluyoruz ancak bu kanalların sonuçta biz insanlar tarafından kullanıldığını unutmamak gerekiyor. Kötülük sosyal medyaya değil insana has bir özellik. Yanlış, sahte haberlerin, kötü amaçlarla hazırlanan içeriklerin yayılmaması da yine bizlere bağlı. Sosyal medya platformları gerekli önlemleri mutlaka almalı ancak insanlar da bireysel olarak olumlu katkı sağlamalı. Bunun için doğru, bilinçli, eğitimli, merhametli bireyler olarak kendimizi ve çocuklarımızı eğitebiliriz. İletişimimizi çoğunlukla dijital alanlarda yürüttüğümüz bu günlerde, nezakete ve saygıya daha fazla önem vererek, faydalı, doğrulanmış içerikleri paylaşmaya özen gösterebiliriz.
Yılın bu son yazısında geçmiş yazılarıma göz atarken bir başlık dikkatimi çekti. Temmuz 2019’da “Sanal dünyaya taşınıyoruz” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Yazıda şöyle bir bölüm var “Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken yaşam tarzımızda da değişikliklere sebep oluyor. Büyük şehirlerde trafikte kaybedilen vakit, şirketlerin ev ofis çalışanlarının çoğalması gibi nedenlerle görüşme ve toplantıları giderek sanal dünyaya taşıyor. Her ne kadar e-ticaret ve perakende satış alanındaki yeni teknolojileri hızla benimsesek de toplantılar ve iletişim alanındaki yeniliklere aynı hızla adapte olamadık gibi görünüyor.” Yazının devamında konuyla ilgili veriler paylaşmışım ve özetle sanal imkânlar varken neden değerlendirmiyoruz noktasına değinmişim.
Oysa şimdi çok farklı
Çoğumuz evlerimizden çalışıyoruz ve pek çok şirket bu yeni durumu o kadar benimsedi ki bir daha ofislere taşınmayacaklarını şimdiden duyurdular. Bu durum her ne kadar mücbir sebeplerden kaynaklandıysa da hızla benimsendi. Covid 19 salgını olmasaydı da bu yaşanacaktı ama daha ileri bir tarihte bekliyorduk.
Diğer yandan dijital sağlık alanında da uzaktan ameliyatlar, sanal hekim randevuları, giyilebilir sağlık teknolojileri ve tele sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması da 2019’da yazdığım konulardan bazılarıydı. Salgın sebebiyle bu teknolojiler de hızla hayatımıza hızla girdi. Hatta o kadar hızlı yayıldı ki günümüzde uzaktan bağlantı ile hekim ziyaretlerini de aştık sanal asistan yardımıyla aşı oluyoruz. İngiltere'de pilot bir projenin parçası olarak 1.000'den fazla kişi, sanal bir asistan kullanarak grip aşısı yaptırdı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) sunduğu uygulamada yer alan sanal asistan bireylerin sorularını yanıtlıyor ve grip aşısına ihtiyacı olup olmadığını belirliyor. Uygulama, Doğal Dil İşleme (NLP) ve konuşma tanıma teknolojilerine sahip olduğundan kullanımı da oldukça kolay. Uygulama geliştiricisi, kullanım sonrası anket verilerine dayanarak bu yöntemin hasta başına maliyeti %14,4'e kadar azaltabileceğini iddia ediyor. Bizler de “Hayat eve sığar” ve “e-Nabız” gibi uygulamalar kullanıyoruz. Bunlar da giderek daha fazla genişleyerek sağlık personelinin üzerindeki yükü hafifletebilir.
Yine 2020’de bir günde tüm toplu alanların güzel kokmasını sağlayarak bizi temizlikte muasır medeniyet seviyesini taşıyan kolonya gündem oldu. Kolonyanın teknolojinden söz etmeyeceğim ama virüsü yok edebilmek için artık farklı teknolojiler de kullanıyoruz. AVM girişlerine yerleştirilen ultraviyole ışın yayan kapılar, beyaz eşyalara entegre edilen ultraviyole ışın yayan sistemler bunlardan bazıları. Fırın, buzdolabı gibi ürünler alırken bu sistemi kullanarak hijyen sağlayan ürünleri tercih etme şansımız oldu.
İnsanlığa umut olarak gösterilen bu aşı çalışmaların klinik denemelerinin üçüncü aşamasında bazı aşı adayları sonuç verdi. Bu gelişme Covit 19 salgınının yaygın bir aşılama programıyla kontrol altına alınabileceğine dair umutları yeşertti. Dünya genelinde yüzün üzerinde aşı adayıyla süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkan aşılarda farklı teknikler kullanıldı. Bunlar; mRNA, inaktif ve viral vektör gibi metotlar. Bu metotlardan mRNA teknolojisini kullanarak öne çıkan şirketler ise Moderna ve Pfizer/Biontech oldu. Bu iki şirketin aşılarının mRNA olmasının yanında bir başka ortak yönleri daha var. Her ikisinin aşı çalışmalarının ardında Türk kökenli bilim insanlarının bulunması. Moderna şirketinin aşısının ardındaki isimlerden biri olan Teknik Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nedim Emil Altaras ile görüştüm.
Altaras,”Genetik diziyi aldıktan sonraki 63 gün içinde insan testine hazır bir aşı adayı elde ettik. Başarımızla çok gurur duymama rağmen, bu yolculuğumuzun sadece başlangıcıydı. MRNA teknolojisinin bir aşı olarak vaadini dünyaya hızla göstermek için çaba sarf ediyoruz. Başarılı bir aşı geliştirme hedefiyle, 2021'de dünyaya yüz milyonlarca doz verebilecek şekilde üretim teknolojilerini büyütmek için gece gündüz çalıştık. Ocak ayından bu yana bir maraton koşuyoruz ve hâlâ başaracak çok şeyimiz var.” diyor.
Başlangıçta Zika aşısının geliştirilmesi üzerinde çalıştığını belirten Altaras, “Çalışmalarımın çoğu, pandemik tepki senaryolarına ve hızlı tepki için mRNA teknolojisine odaklaydı. Moderna'da mRNA ürünleri için üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumluyum. Covid-19 aşısının üretimi için de mRNA teknolojisini kullandık.” dedi.
Bilindiği gibi mRNA metodu ile üretilen Moderna ve Pfizer/Biontech aşılarının klinik etkinlik dereceleri, %95 civarı olarak açıklanmıştı. Aşı ile ilgili çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini açıklayan şirket arasında Pfizer – BioNTech, (ABD-Almanya), Gamaleya Institute (Rusya), Moderna (ABD), Oxford Üniversitesi / AstraZeneca (İngiltere) , Sinovac (Çin) yer alıyor. Bu çalışmalar arasında mRNA teknolojisi diğerlerine göre yeni nesil sayıldığından ilgi çekiyor.
mRNA aşılar, viral vektör aşılara kıyasla kısa zamanda daha fazla üretilebilecek teknolojiye sahip. Diğer farklılıksa dağıtım ve depolama esnasında yaşanıyor. mRNA aşıların diğer aşılara nazaran çok daha düşük ısıda soğuk zincirde saklanması ve taşınması gerekiyor. Bu, ülkelerin aşı lojistiği ve saklama koşulları sebebiyle dezavantaj gibi görülebiliyor. Ancak İngiltere, ABD ve Kanada mRNA aşısının kullanımına onay veren ülkeler arasında.
İklim değişikliğinin baş aktörü olan fosil yakıtlar, ürettikleri emisyonlara rağmen şu anda dünya enerji üretiminin %79'unu oluşturuyor ve henüz hedeflendiği düzeyde azaltılabilmiş değil. Ancak yenilenebilir enerjinin maliyetindeki düşüş, farkındalık kampanyaları ve Paris anlaşması gibi nedenlerle bazı değişiklikler yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı.
Yaklaşık 10 yıl önce fosil yakıt kullanan enerji santrali inşa etmek, yeni bir güneş veya rüzgâr santrali inşa etmekten çok daha ucuzdu. Rüzgâr santrali yaklaşık %22, güneş enerjisi ise kömür kullanan bir santrale göre %223 daha pahalıydı. Ancak 2019’a bakıldığında, verilerine göre, dünya çapında kurulan yeni enerji santrallerinin %72'sini yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu görüyoruz. Dünyanın CO 2 emisyonları 2018'de 37 milyar tona ulaştı . İklim değişikliğini sona erdirmek için ise atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun dengelenmesi ve dünyanın sera gazı emisyonlarının net sıfıra düşmesi gerekiyor.
Ülkemizde kuraklık yaşanması bu yıla özgü değil daha önce de defalarca kurak zamanlar yaşandı. Ancak bu defaki hem şiddeti hem de süresi bakımından farklılık gösteriyor. Dolayısıyla iklim bilimciler konunun tarımsal faaliyetleri etkileyecek noktaya yaklaştığı konusunda uyarılar yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde Avusturya’da yayınlanan yeni bir rapora göre Avustralya'daki ortalama sıcaklıkların, artan sera gazları nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde artmaya devam etmesi , daha fazla ısı dalgasına ve yeni yüksek sıcaklık rekorlarına yol açması bekleniyor. İlkbahar aylarını yaşan ülkede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrediyor ve bilim insanları iklim değişikliğinin yol açtığı bu giderek yükselen sıcaklıklardan dolayı endişelerini dile getiriyorlar. Ülkede bu yıl çıkan büyük yangında binlerce dönüm orman yok olmuştu ve kuraklığa sebep olması nedeniyle yaklaşık 10 bin deve helikopterlerden vurularak itlaf edilmişti.
Çin ise ülkede yaşana kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için farklı bir yol izliyor. Bu, geçici ve daha büyük problemler doğurabilecek “bulut tohumlama” işlemi. Hükümet hava koşullarını insan müdahalesi ile değiştirerek, kuraklık, dolu fırtınaları, orman yangınları ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi olaylarla başa çıkmak için bu yöntemi bir acil müdahale planı olarak görüyor. ABD’de 1946 yılında ilk defa uygulanan bulut tohumlama yöntemini pek çok ülke zaman zaman kullanıyor. Eğer dünyayı yeniden dengesine döndürmeyi başaramazsak ileride petrol arama ya da toprak yerine bulutlar içi komşularımızla aramız bozulabilir. Sadece bizim ülkemiz değil tüm ülkeler açısından önemli bir konu olan suyu hiç bitmeyecekmiş gibi savurmaktan acilen vazgeçmemiz gerekiyor.
Bilim insanlarının laboratuvarda et üretimi yapmasının sebepleri arasında artan dünya nüfusuna karşın azalan doğal kaynaklar yer alıyor. Ayrıca iklim değişikliği ve tabii hayvan refahı fikrinin yükselişi de bu sebepler arasında sayılabilir. Kültür eti üretimi şu an için canlı hayvan üretimine göre nispeten daha fazla enerji tüketimi ve karbon salınımını beraberinde getiriyor. Ancak üretimin artması ilerleyen dönemde karbon salınım miktarını aşağıya çekebilir.
Aslında bunu geçmişte doğadan topladığımız buza benzetmek mümkün. Önceden buzu göllerden , mağaralardan toplarken şimdi dondurucular sayesinde evde üretiyoruz. Hatta kimyasal olarak da yapabiliyoruz. Gübre de eskiden doğal yolla elde edilen ancak günümüzde suni üretimi yapılan bir başka ürün.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve bazı farklı örgütlerin son yayınladığı iklim değişikliği raporuna göre, karbon salınımını düşürmeyi taahhüt eden pek çok büyük fosil yakıt üreticisi ülke bu sözleriyle çelişen miktarda kömür, petrol ve gaz üretimi yapmayı planladıklarını beyan ettiler. Oysa fosil yakıt üretiminin 2020 ile 2030 yılları arasında yılda yaklaşık yüzde altı azalmasını gerekiyor. Rapora göre ise planlanan üretim bu tablonun iki katını aşıyor. Günümüzde, hükümetlerin uyguladığı fosil yakıt politikaları dünyayı bu yüzyılın sonunda 2,9 C'lik sıcaklık artışına doğru götürüyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 14,5'inden çiftlik hayvanları sorumlu tutuluyor. Suni etin üretimi ve yaygınlaşması daha az metan, daha az su ve toprak kaybı olarak görülüyor. Ancak farklı araştırmalar bunun tam tersi olarak sığırlardan salınan metan gazının ısınmaya, karbondioksitten çok daha fazla etkisi olduğunu fakat atmosferde 12 yıl kaldığını oysa karbondioksit binlerce yıl biriktiğini öne sürüyor.
Sonuç olarak ülkeler emisyon hedeflerini tekrar değerlendirmeli ve artan nüfusa uygun önlemler almaya başlamalı. Aksi hâlde ülkelerin 2050 için verdiği “0” emisyon sözü, havada karbondioksite asılı kalacak gibi görünüyor.
Türkiye’de tarımın finansmanın büyük bölümü bankalar ve kooperatiflerce sağlanıyor. Ağustos 2020 itibariyle bankalardaki tarım kredisi hacmi 120 Milyar TL’nin üzerine çıktı. Ülkemiz çok önemli bir tarım ülkesi ve sisteme kayıtlı çiftçi adedi 2 milyondan fazla. Ayrıca tarımsal GSYİH açısından dünyanın ilk 10 ülkesinden bir tanesi. Bu yapı özellikle tarımsal finansman teknolojilerine yönelik fırsatlar sunuyor.
Hesaplamalar baştan doğru yapılmalı
Konuya üretici açısından bakıldığında çok fazla bilinmezle karşı karşıya olduğu görülüyor. Çiftçi öncelikle ne ekeceğine karar veriyor. Bu kararı verirken de ürünü hazır olduğunda müşterinin alış fiyatının ne olacağını bilmesi ya da tahmin etmesi gerekiyor. Özellikle ekonomik koşulları sık değişen ülkelerde bu bir hayli zor. Zira üretim aşamasında kullanılacak su, elektrik, yakıt, ilaç, gübre vb. hesaplanması gereken pek çok gider var ve bunların pek çoğu dövizde, petrolde gerçekleşen hareketlerden etkilenebiliyor. Eğer hesaplamalar baştan doğru yapılmazsa sonuç kâr yerine zarar olabiliyor.
Agri- Fintech kuruluşları ise bu süreci yönetmekte farklı seçenekler sunuyor. Dijital bankacılık teknolojilerini, mobil uygulamaları, açık bankacılık hizmetlerini ve bulut tabanlı kaynak yönetim teknolojilerini kullanabilen bu şirketler içerisinde blokzincir tabanlı akıllı kontratlar ile çiftçinin sözünü, finansmana çevirmeye odaklananlar öne çıkıyor. “Agri-Fintech, faaliyeti sadece tarım üretiminde dijital finansal servisleri yaygınlaştırmak olmayan, bu hizmetleri tarımsal üretime entegre hâle getiren ve çiftçilerin kullanımına uygun tasarlanmış süreçler, ara yüzler sunan kuruluşlar.” diyen, görüşüne başvurduğum Agrio Tarım ve Finansal Teknoloji Kurucusu Umut Gökçen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; “Agri-Fintech şirketleri multidisipliner bir yapı altında çalışırlar. Hem tarımsal üretimden anlayan hem de finansal enstrümanları ve teknolojileri tarımsal üretime göre şekillendirebilen şirketler olmalıdırlar. Söz konusu alternatif finansman kaynakları yaratmak olduğunda, sektörün iç oyuncularına ek olarak sadece bankaları görüyoruz. Oysa sektörün en can acıtıcı sorunları olan üretim ve satış fiyat planlamalarında tutarsızlıklar, yüksek maliyetli girdiler, sürdürülebilir finansman çözümlerinin yerine yüksek maliyetli borçlanma araçları hâlen dokunulmadan duruyor. Biz de bu sorunlara sözleşmeli tarım üzerinden ‘Akıllı Kontrat’ teknolojileri ile dokunmaya çalışıyoruz.”
Tarım finansmanının kendine has özellikleri bulunuyor
Tarımsal üretimin özellikleri nedeniyle bu sektöre yönelik finansman kaynakları da kendine has nitelikler taşıyor. Örneğin; yılda bir ödemeli krediler, ekipman alım kredileri, hayvan alım kredileri gibi günlük hayatta pek duyulmayan çok sayıda kredi türü bu sektöre özel olarak sunuluyor. Ayrıca, çiftçilerin nakit akış döngüleri, ticari şirketler ya da maaşlı çalışanlarınkine benzemiyor. “Tarım sektörüne yönelik bir finansal enstrüman ya da teknoloji tasarlamak için tarım uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle geleneksel bankalarda dahi tarım bankacılığı yapmayanlar ya da bu hizmetlerde zarar edenler olabiliyor. Şu anda bankacılık sektöründe 125 milyar TL kadar tarım kredisi bulunuyor. Yılda tahminen 1,5 milyon kredi başvurusu yapılıyor” diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Çiftçilerin finansmana erişimi, bankaların kredilendirme yaklaşımı ve kredilerin üretim zincirinde değere dönüşmesi çok kolay olmuyor. Bu alanda üretim zincirinin en başından en sonuna kadar finansman kullanımına ilişkin teknolojik geliştirme yapılabilecek çok sayıda alan var. Agri-Fintech çözümleri ile çiftçilerin ekonomisinde %1’lik bir iyileşme bile başlı başına büyük bir etki yaratacaktır. Krediye erişim ya da yüksek finansman maliyeti gibi sorunların tamamı çözüm bekliyor.”
Çiftçinin üretimde verdiği sözün bir değeri var. ”Agri-Fintech şirketleri ise bu sözü paraya veya başka bir ifade ile alım gücüne çeviriyor. Tarımsal üretim zincirinde birçok farklı biçimlerde üretim kontratları görüyoruz, bunları önemli bir kısmı da sözlü ilerliyor.” diyen Yılmaz; “bu kontratları ‘Akıllı Kontrat”lar ile değiştiriyor, yani dijital, doğru üretim ve teslim koşulları oluştuğunda tarafların hakedişlerini insansız yapan ve hasat döneminde üretilecek değeri bugün kullandıran, üretimin ve ürünlerin işlenme adımlarını şeffaflaştıran bir teknoloji ile yeniliyor. Üretim şeffaf hâle geldiğinde üreticinin gücü ortaya çıkıyor ve bu güç ile gübre, ilaç, tohum gibi girdileri istediği koşullarda alıyor, gereksiz borçlanmıyor. Uygulamada bu akış çiftçi ile firma arasında dijital ortamda yapılan bir sözleşme ile başlıyor. Bu ödeme sistemini kabul eden üye işyerleri ve girdi sağlayıcılardan ihtiyaçlarını alan çiftçi, ürünün satılmama endişesi olmadan üretim yapıyor ve tek bir alıcıya bağlı kalmadan ürünü satabiliyor.
Hepimizin defalarca duyduğu 2050 yılına kadar denizlerin balıktan çok plastikle dolacağı sözü aslında veriler ışığında yapılan hesaplamalara dayanıyor. IPCC (Ülkeler Arası İklim Değişikliği Paneli) Özel Raporu’na göre okyanusları sonra yıllarda, binlerce yıldır olmadığı kadar değiştirdiğimizi gösterdi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir başka çalışma, önümüzdeki on yıl içinde Arktik ekosistemin tamamen yok olabileceğini öne sürüyor. Kuzey Kutbu'ndaki hayvan göçü ve hareketlerine ilişkin otuz yıllık verilerin değerlendirildiği çalışmaya göre, hayvan hareketliliği ısınan iklim nedeniyle değişiklik gösteriyor.
Bu konuda dünyada pek çok ülkenin imzaladığı anlaşmalar mevcut. Bu anlaşmalar ve yapılan farkındalık çalışmaları sonucu çevre dostu üretim, şirketler için hem bir zorunluluk hem de bir prestij hâline geldi.
Sıfır emisyon mümkün mü?
Emisyonların tümü ne yazık ki tamamen ortadan kaldırılamıyor. Bu nedenle de yok edemediğimiz emisyonu telafi etmenin yolları aranıyor. Dünyanın önde gelen büyük şirketleri giderek çevre dostu politikalar benimserken bir yandan da yatırımlarını geleceğin enerjisi olarak görülen güneş enerjisine doğru kaydırıyor. Ayrıca, atıklarını ayırıyor ve geri dönüşüm merkezlerine gönderiyorlar. Bunlar ve daha pek çok yöntem kurumların görev ve sorumlulukları arasında. Peki bireysel olarak bizler neler yapabileceğimizi biliyor muyuz?
Temiz bir gelecek
Öncelikle sıfır atığı sahiplenmek gerekiyor. Ekonomistler buna biraz kızacak olsa da gereksiz tüketimi azaltmak gerekiyor. Tüketimden kastım sadece plastik, kağıt, cam, elektrik de değil, yediğimizden içtiğimize hatta giydiklerimize kadar her şeyi kapsıyor.
Asıl görevlerinin “savaşmak” olduğunu söyleyen, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Gösteri Pilotu Hv. Plt. Bnb. Emre MERT, Gösteri Pilotu Hv. Plt. Yzb. Serdar DOĞAN, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Hv. P. Yzb. Mustafa Bircan BİÇER’in yanı sıra 1 subay 8 astsubay olmak üzere toplam 9 bakım personelinden oluşuyor. Ekip, merak edilen soruları sizler için yanıtladı.
F-16 hangi amaca yönelik üretildi, SOLOTÜRK için neden bu uçak tercih edildi?
F-16, 4. nesil savaş uçağı. 25’ten fazla ülke tarafından kullanılıyor. 1987 yılından bu yana da ülkemiz, bu uçağı aktif olarak kullanıma aldı. F-16, “Side Stick” kullanılarak üretilen ilk savaş jeti. Bu özellik yüksek “G”li manevralarda pilotun hâkimiyet sağlaması için önemli. Kanopisi tek parça şeffaf yüzeyden oluşuyor. Bu da pilotun görüş alanını arttırıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra F-16, “Fly By Wire” kullanılan ilk uçak. Yani pilotun komutlarıyla hareket yüzeyleri arasına bir bilgisayar giriyor. Bunlar F-16’nın seçiminde etkili olan kriterler arasında.
Gösteri uçuşlarında kullanılan uçaklarda ne gibi değişiklikler yapılıyor?
Gösteri uçaklarımız normal muharip uçaklarla aynıdır. Hiçbir değişiklik yapılmıyor. Ödüllü tasarımı kendisine has. Bunun dışında gösterilerimizde kullanmak üzere kanat uçlarımıza duman üreteçleri takıyoruz.
Dünyada sadece SOLOTÜRK’ün yapabildiği adınızla anılan kalkışından söz eder misiniz?
SOLOTÜRK kalkışı, kalkış ve tekerlerin toplanmasından hemen sonra 10 metrede terse geçip tırmanmaya devam ettiğimiz manevramızdır. Dünyada tek yapabilen gösteri ekibiyiz. Bu hareketi zor kılan uçağın ters kumanda bölgesinde kullanılmasıdır. Daha da zor kılan diğer kısım ise, bu hareketi kalkış esnasında düşük irtifada yapıyor olmamız.
Bir bilgisayar binlerce virüs keşfeder
Geçtiğimiz gün Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Bill Gates gelecek yeni bir salgından söz ederek herkesi meraklandırmayı başardı. Biz ne kadar “Geççek” desek de anlaşılan o ki bu virüsler yakamızı bırakmayı pek düşünmüyor. Gates, içinde olduğumuz pandeminin bu yıl hafifleyebileceğini ancak ileride potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen de koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söylemiş.
İnsanoğlu her ne kadar bu iki yıllık dönemi, aşıların bulunması haricinde pek de doğru şekilde yönetemediyse de belki gelecek için daha fazla umut olabilir. Neyse ki bilim insanları artık daha fazla bu konuya eğiliyor. Mikropların izini sürüyor ve gelecekte olması muhtemel salgınları öngörmeye çalışıyor. Bunları yaparken de yeni nesil teknolojiler kullanılıyor.
Geçtiğimiz ay Nature’da yayınlanan bir çalışmada süper bir bilgisayar kullanarak oluşturulan bir nevi virüs takip sisteminin sonuçları bildirildi. Açık kaynak bulut sistemi olan Serratus Projesi olarak adlandırılan uluslararası iş birliği, açıkladığı bulgularda daha önce bilinenden yaklaşık 10 kat daha fazla RNA tabanlı virüs olduğunu ve toplamda 131 binden fazla yeni tür olduğunu gösterdi. Proje kapsamında altı milyona yakın biyolojik örneği bir başka değimle yaklaşık 20 milyon gigabayt veriyi analiz eden bilim insanları her numunede RNA bazlı bir virüsün varlığını gösterecek belirli bir geni aradı.
Özetlemek gerekirse bugün tam anlaşılamayan bir hastalığa yakalanan birinin verisi bu sistem üzerinden incelendiğinde taşıdığı virüsün Çin’deki bir kuş ya da Afrika’daki bir deveden mi geldiği anlaşılabilecek. Bu çalışmada bilim adamları yeni virüsleri bulmak için çalışıyor olsa bile, bu patojenlerin hangisinin ileride bir salgına sebep olabileceğini kesin olarak kestirebilmenin halen zor olduğunu belirtiyorlar.
Bill Gates’e dönecek olursak, bu ve benzeri pek çok araştırmanın verilerine ulaşabilen, halk sağlığı üzerine vakfı bulunan, dünyanın en önemli ve zengin insanlarından biri olan kişinin gelecekteki olası salgınlarla ilgili öngörüsünü paylaşması bana çok normal geliyor. İnsanoğluna, daha az komplo teorisi daha çok gerçek ve bilim lazım.
Kaynak: nature.com/articles/s41586-021-04332-2