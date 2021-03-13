Önümüzdeki 10 yıl sizi çok şaşırtacak!

Yanlış bir şey yapmıyorsanız ve saklayacak bir şeyiniz yoksa korkacak bir şeyiniz yok değil mi? Yanlış. Bugünün dünyasında hepimiz dijital bir hapishanedeyiz.

Akıllı telefon kullanan her birey, işletim sistemi ne olursa olsun farkında olmadan birçok bilgiyi telefon ve uygulama üreticileriyle paylaşmış oluyor.

Tabii ki bir de sıkça kullanılan sosyal medya hesaplarımız… Yaptığımız her şeyi herkesle paylaşmaya meyilliyiz.

Dört bir taraftan bu şekilde kuşatılmış ve bir dijital hapishanedeymiş gibi yaşarken bu girdaptan kurtulmak mümkün mü? Zor ama alabileceğimiz bazı önlemler mevcut.

Dört temel adım atarak bu sistemleri hemen devre dışı bırakmanız ve bildirimlerinizi durdurmanız sizi bu hapishaneden kurtarabilir. Peki kimler bu adımları gerçekten yapabilir?

Sosyal medya hesaplarınızı silin. Olmazsa olmazımız olmuş tüm sosyal medya hesaplarımıza her zaman bağlı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ancak platformda kalarak, kendimizle ilgili büyük miktarda kişisel veriyi dünyayla paylaşıyoruz. Fişi kalıcı olarak çekmeliyiz.

Hayatınızı arama motorlarından kaldırın. Web üzerinden yaptığımız aramalarımızı ve ziyaret ettiğimiz her web sayfasını gizleyebilmek için popüler arama motorları yerine daha az kullanılan ama başarılı, gizliliğe de önem veren yazılımları tercih edin. Açık kaynak kodlu yazılımları tercih edebilirsiniz.

"Aptal" bir telefon satın alın. Bu adım günün 24 saati tam konumunuzu yayınlamayı durdurmanın tek yoludur. 16 MB belleğe ve 2 megapiksel kameraya sahip kilidi açılmış bir telefon, size aynı zamanda tasarruf da sağlayacaktır. Aptal bir telefon sizi sürekli olarak "akıllı telefonunuzla" oynaşma dürtüsünden kurtarır. Sonuç, daha fazla boş zaman ve daha az dağınık bir beyin.

Şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulaması indirin.