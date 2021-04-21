YouTube Kids yayında: Çocuklara özel YouTube deneyimi

Apple, 20 Nisan tarihinde yani bu akşam beklendiği gibi yeni ürünlerini ilk kez sahneye çıkardı. Uzun zamandır beklenen Apple AirTag ile birlikte mor renkli yeni iPhone 12 modelleri, yeni Apple TV 4K modeli ve yeni Apple iMac resmen tanıtılmış oldu.

Apple dendiğinde akla ilk gelen nokta elbette ürünlerin tasarımları. Uzun yıllardır hangi Apple ürününü görmüş olursak olalım bu ürünlerde estetik bir dokunuş olduğunu biliyoruz. 20 Nisan akşamı tanıtılan ürünler de özellikle farklı renk seçenekleriyle öne çıkıyor.

Apple'ın yeni telefon modellerinden iPhone 12 ile iPhone 12 mini, bu açıdan yeni bir renk kazandı. Artık yeni modeller arasında mor kasayı da göreceğiz. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 23 Nisan Cuma gününden itibaren ön siparişle satışa sunulacak ve 30 Nisan Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.



Telefon tarafındaki tek güncellememiz ise bununla sınırlı. Ancak Apple'ın az önce bahsettiğimiz gibi yepyeni ürünleri de boy gösterdi.

Gelelim yeni nesil Apple iMac'e... Bu ürünün en dikkat çeken noktası ise Apple'ın ürettiği yeni Apple M1 işlemcilerden güç alıyor olması. Yeni iMac’te 24.5 inç büyüklüğünde 4K bir ekran bulunuyor. Ekranın çerçevesinin özellikle köşe noktalarında daralmış olması dikkat çekiyor. Ekranın alt kısmında “çene” olarak tabir edilen bölümün büyüklüğü göze çarparken, ekranın arkasının tamamen düzleşmiş olması da gözden kaçmıyor. Apple’dan yapılan açıklamada hacmin yüzde 50’yi aşkın bir oranda küçültüldüğü belirtildi. Ekran renk sıcaklığını da Apple’ın True Tone teknolojisiyle otomatik olarak ayarlıyor.

Yeni iMac’lerin en ön plana çıkan tarafıysa elbette renkleri ve tasarımı oldu. Daha önce yalnızca gri renkle piyasaya sürülen model, bu kez gökkuşağındaki renklerle piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, cihazı satın alırken sunulan 7 renk seçeneğinden birini seçebilecekler. Yeni iMac serisi, tasarım konusunda da bir önceki modellerden kendisini ayırıyor.



