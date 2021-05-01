Returnal: Başa sar, pes etme

Dünyanın tartışmasız en büyük video platformu olan YouTube, Google çatısı altında uzun yıllardır büyümesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak bu sabah gerçekleştirilen etkinlikte ise Google'ın yeni sürprizine şahit olduk. YouTube dışında artık hayatımızda YouTube Kids var. Peki nedir YouTube Kids?

Bildiğiniz gibi uzun bir süredir YouTube'un çocuklar için pek çok sakıncalı videoya sahip olduğunu konuşuyoruz. Oysa ebeveynler çocukları için güvenilir ve içeriklerinin faydalı olabileceği bir video portali hayal ediyor. YouTube Kids de işte tam da böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkan yepyeni bir video platformu. Ayrı uygulaması olan, ayrı internet sitesi olan ve sadece çocuklara hitap eden yeni bir portal.

21 Nisan 2021 tarihinden itibaren (bugünden itibaren) YouTube Kids artık Türkiye'de kullanılabilecek. Bugüne dek 106 ülkede 44 farklı dilde hizmet veren ve çocukların fazlasıyla beğendiği YouTube Kids'in içeriği tamamen çocuklara özel olarak hazırlanıyor. YouTube çatısı altında olsa da YouTube ile doğrudan bir ilgisi yok ve ayrı bir platform olarak düşünebilirsiniz.

YouTube Kids uygulaması, çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını kendi başlarına keşfetmelerini hem daha kolay hem daha eğlenceli hale getirirken ebeveynlerin de bu yolculuklarında onlara rehberlik etmesini kolaylaştırıyor. Çocuklar, YouTube Kids’de yer alan kategorilerde bulunan kanallar ve çalma listeleri ile yeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor.



YouTube Kids çatısı altında farklı farklı kategoriler bulunuyor. Bazıları ise şöyle: Öğrenme & Hobiler, Sanat & El Sanatları, YouTuberlar & Aile Vloggerları, Müzik & Dans, Oyuncak & Oyun.

YouTube Kids pek çok açıdan ebeveynleri tatmin edecek bir platform. Örneğin ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebilme şansına sahip. Ayarları değiştirmek için, çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebilirler.

Sonrasında da karşılarına, arasından seçim yapabilecekleri bir kanal, koleksiyon ve video yelpazesi çıkıyor. Koleksiyonlar, "Yalnızca Onaylı İçerik" modunu kullanırken çocukların izleyebileceği içerikleri seçmenin kolay bir yolu. Ebeveynler, Koleksiyonlar ile güvenilir iş ortaklarımız ve YouTube Kids ekibinin bilim, müzik, öğrenme, okuma gibi konulara göre gruplandırılmış kanal seçkilerini kolayca onaylayabilirler. Çocuklar bu modda uygulama içinde arama yapamaz. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda çocukların görmesi istenen içerikler yaş grubuna göre de belirlenebilir.

