Web sitelerinizi en son ne zaman güncellediniz?

WhatsApp Messenger kullanıcılarına, 8 Şubat 2021 tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesi ve güncellemesini kabul etmeyi zorunlu kılmasıyla birlikte, mesajlaşma programını yoğun kullanan kullanıcılar, WhatsApp’tan ayrılmaya ve farklı mesajlaşma programlarını incelemeye, araştırmaya ve de kullanmaya başladılar.

Peki WhatsApp kullanımından vazgeçebilir miyiz? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. 2 Milyar kullanıcısı olan WhatsApp programı kişisel kullanımların dışında, kurumlarında yoğun olarak kullandığını bir program ve vazgeçmesi de zor olacak bir program.

Devlet kurumları, özel şirketler, belediyeler gibi çok sayıda kullanıcısı olan kurumlar, WhatsApp kullanmayacağını açıklarsa, kişilerinde WhatsApp’tan çıkışlar hızlıca artacaktır.

Kişisel olarak WhatsApp, arkadaşlarımızla mesajlaşmak, fotoğraf göndermek-almak, Aile grupları kurarak görüntülü sohbetler yapmak, arkadaşlarımız, müşterilerimiz ile görüntülü ve sesli görüşmeler yapmak için yoğun olarak kullandığımız bir program. Kişisel kullanımda bu kullanım seçenlerinin değişmesi çok zor. Farklı bir programa geçme, yeniden aile gruplarının kurulması yeni programın kullanımının öğrenilmesi, teknoloji ile arası iyi olmayanlara öğretilmesi gibi çok sayıda zorluk barındırıyor.

Kurumlarda da yoğun olarak kullanılan WhatsApp Messenger, şirketlerin kendi içinde kurdukları gruplar ile şirket içi yazışmalar, yapılan işlerin takibi, hızlıca çözülmesi gereken işlerde mail yerinde WhatsApp yazışmalarının yapılması gibi çok sayıda farklı alanda kullanılıyor. Yeni güncelleme ile bu kullanımda ciddi oranda azalma olacaktır. Kurumlar, çalışanlarının WhatsApp kullanımına sınırlama ve yasaklama getirecektir. Şirket içinde WhatsApp kullanımı ve erişimi de yasaklanacaktır.



WhatsApp güncellemesi ile bilgilerimizin Facebook ve bağlı şirketleri tarafından kullanılabilecek olması insanı rahatsız ediyor. WhatsApp güncelleme kavramının çok yoğun kullanılması, kişilerin WhatsApp kullanımlarında daha dikkatli olmaya, bilgileri, resimlerini paylaşırken daha dikkatli olamaya itecektir.

Signal Messenger, bip gibi programlar WhatsApp yerine geçer mi?

Signal, bip gibi mesajlaşma programları, WhatsApp Messenger gibi, yazışmaların, görüntülü görüşmelerin, gruplarının kurulabildiği bir programlar. Bu ve benzer mesajlaşma programlarının devlet kurumlarının, belediyelerin kullanılmaya başlaması, bu kullanımların basında yer alması ile kişisel kullanımda yavaş yavaş artacaktır. Signal programının açık kaynak kodlu olması ve kodların okunabilir olması, Signal Messenger’i bir adım öne çıkarabilir.