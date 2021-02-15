Ücretsiz eğitim fırsatlarını kaçırmayın

Bugün bir araştırmak için farklı illerinde bulunan işletmelerin web sitelerini inceledim. Genel olarak Organize Sanayi Bölgesi gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin web siteleri tamamlanmış ve birkaç dilde faaliyet gösterirken, farkı şehirlerde kurulmuş olan işletmelerin web siteleri çok sayıda eksiklik göze çarpıyor.

Özellikle ürün satışı yapan işletmeler, kendi web sitelerinden satış yapmak yerine, sahibinden.com, Facebook, Trendyol, n11 vb siteler üzerinden tanıtım ve satış yapmak yollarını seçmişler gibi görünüyor.

Özellikle KOBİ olarak adlandırabileceğimiz işletmelerin web sitelerini bulundukları şehirlerdeki web sayfası yapan işletmelere, öğrencilere, akraba çocuklarına yaptırmaları ve bunlar ile iletişim kesilince de web site düzenlemesinin, güncellemelerin yarım kalması kaçınılmaz oluyor.

İşletmenize ait bir web siteniz varsa öncelikle, Adres ve Mail, Telefon gibi bilgilerinizin güncel olduğundan emin olun. Ürünlerin fotoğrafları varsa, güncel olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz. Web sayfalarındaki açıklamaların SEO’ya uygun bir şekilde girildiğinden, sitenize eklediğiniz resimlerin ölçülerinin düzgün girildiğinden emin olmalısınız. Güncel bilgilerin olmadığı bir web sitesi, sizin için hem imaj kaybı hem de müşteri kaybına neden olabilir.

Google aramalarında üst sıralarda görünmek için web sitenizin sayfaların güncel verilere ve düzgün yazılmış metinlere sahip olmalıdır. Mümkün olduğu ölçüde, ürünlerin tanıtım videolarının Youtube üzerinde barındırılması, bu videolarının açıklamalarının da düzgün girilmiş olması ve de bu videoların web siteniz üzerinde düzgün olarak yerleştirilmiş olması gerekir.

Kendi Web Siteniz Üzerinden Satış Yapmak Zor mu?

İşletmelerin web siteleri üzerinden ürün satışları yapmak zor olmasa da maliyetli bir iş. E-Ticaret yapılarının kurulması, banka, ödeme entegrasyonlarının sağlanması, güvenliğinin sağlanması zor ve web sitesi kurma maliyetlerini yükselten işler. Bunun yerine e-ticaret platformlarında mağaza açarak satışlarını bu tür sitelerden yapmayı tercih ediyorlar.



