Kaptan köşkü için son günler

Küçük ve Orta Ölçekli firmalar, büyük veri ve büyük verilerin istatistiklerinden faydalanma, bu verilere bağlı karar alma gibi kavramların henüz farkında değil. Örneğin basit bir muhasebe programın kullanan en küçük firma bile, elindeki yıllık fatura bazlı satış listesi ile gerek Excel kullanarak gerekse LibreOffice Hesap Tablosu programını kullanarak basit pivot tablolar oluşturarak, şirket hakkında çok önemli sonuçlar çıkarabilir.
Örneğin 1 yıllık bir fatura listesinden;
Bunlara benzer çok sayıda raporlamayı Excel, Google E-Tablolar, LibreOffice Calc programlarından herhangi birini kullanarak, kolay bir şekilde raporlayabilirsiniz. Burada Cari ifadesi yerine Stok kartlarınızı koyarsanız da raporlar stok kartlarına yönelik olarak güncellenir.
KOBİ olarak adlandırılan ve hangi faaliyet kolunda bulunursa, bulunsun tüm işletmelerin, 2020 yılında yaşadıkları zorluklardan dersler çıkarmaları ve 2021 yılını daha rahat planlayabilmeleri için, ellerindeki veriyi düzgün analiz etmeleri, yorumları ve önemli noktaları iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için de öncelikle ellerinde, ne tür verilerin bulunduğu, bu verileri hangi amaçla kullanabilecekleri gibi konuların farkına varmaları ve 2020 yılını iyi analiz ederek, 2021 yılındaki satın alma, maliyetler, personel yönetimi, üretim gibi bölümleri düzgün bir şekilde planlamaları gerekiyor.
Günümüzde artık, her KOBİ’nin bir mobil uyumlu bir web sayfasının olması, YouTube kanalının bulunması ve YouTube üzerinde güncel ürün videolarının bulunması, firmanın sektörüne göre Instagram hesabının aktif olması ve güncel bilgilerinin bulunması, Telegram, Facebook Gruplar gibi topluluklar oluşturarak, üyeler ile aktif iletişimde olmaları bir zorunluktur. Bu kanallardan toplanan veriler ile de gerekli düzenlemeler yapılmalı ve aksiyonlar alınmalı.
Kullanılan ve yakın gelecekte daha çok KOBİ türü işletmenin kullanmaya başlayacağı yapay zeka programları ile elimizdeki verileri analiz etmek ve kullanmak temel düzeyde kolaylaşacak. Bu gelişmelere bağlı olarak, rakiplerinizde aynı raporlama tekniklerine ulaşabilecekleri için, fiyat politikalarını belirmek, üretim adımları ve maliyetlerini kontrol etmek daha önemli hale gelecek.
Yıl biterken, aşağıdaki sorulara cevap aramanız ilk başlangıç olabilir.
Eskiden bir işin ustaları vardı. Örneğin arabamız bozulduğunda “sanayi de şu ustayı bul, bu senin derdini çözer” derlerdi. Sonra Google yaygınlaşmaya başlayınca, herkes “Google da yaz, bir bak” demeye başladı. Sonra da YouTube yayınlaşmaya başlayınca da “YouTube’a bir bak, mutlaka videosu vardır” demeye başladı. Hemen hemen her konuda videoların bulunduğu YouTube platformu, her gün yüklenen çok sayıda video ile vazgeçilmez bir platform oldu.
YouTube, video oynatma platformuna ek olarak, YouTube TV, Youtube Müzik, Youtube Kısaları, Reklamsız akış, özel içeriklere erişim, mobil cihazlarda arka plan ve çevrimdışı video oynatma gibi çok sayıda özellik sunan YouTube Premium gibi çok sayıda alt platformlar barındırıyor ve YouTube, yavaş yavaş Tik Tok, Spotify gibi uygulamaların yaptığı tüm işleri kendi bünyesinde yapmaya başlıyor. Benzer uygulamaları Instagram gibi platformlarında yapmaya başladığına dikkat edin. Tik Tok benzeri uygulama videoları Instagram’da Reels özelliği olarak eklendi ve kullanılmaya başladı.
Güçlü bir platform olan Youtube, firmalara, ürünlerini, firmalarını, çalıştıkları sektörleri tanıtma gibi çok sayıda fırsatı ücretsiz olarak sağlıyor.
Farklı dillerde hazırlanan tanıtım videoları, düzgün açıklama metinleri ve doğru link yönlendirmeleri ile hazırlanan videolar, firmalar için yeni pazarlara açılma, yeni müşteriler bulmak için muhteşem bir fırsat.
İşletmeler, ürünlerinin profesyonel ve farklı dillerde hazırlamış oldukları, ürün videolarını YouTube üzerinde paylaşarak yeni müşteriler bulabilecekleri gibi, gelen yorumları analiz ederek, ürünleri hakkında kullanan kişilerin neler düşündüğünü de ücret ödemeden öğrenmiş oluyorlar. YouTube video yorumlarını, müşteri hizmetleri gibi düşünüp, yorumlara özen göstererek ve zamanında cevaplayarak, müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Sürekli yorumlar yazıldığı içinde ürün videonuzun daha üst sıralarda görünmesini sağlayarak, daha çok müşteriye erişebilirsiniz.
YouTube ’a video yüklemeye başlayan işletmelerin, hazırladıkları video içeriklerinde, Google aramalarında bulunmak istedikleri kelimeleri geçirmeleri, ileride Google aramalarında üst sıralarda çıkmaları için de önemli bir detay.
Kaptan köşkü için son günler
Günümüzdeki en önemli konu: kuşkusuz ki “Big Data” olarak adlandırılan büyük veri. Her yerde, her ortamda duymaya başladığımız büyük veri kavramı, eğer eldeki veriler değerlendirilmezse, büyük veri çöplüğüne dönüyor ve elde edilen verinin bir anlamı kalmıyor.
Şirketlerin büyük veriyi en çok ve en etkin kullanıldığı alanların başında kuşkusuz ürün pazarlama faaliyetleri geliyor. Şirketler artık, tüketicilerinin satın alma alışkanlıklarını, markette bir ürünün kaç saniye incelendiğini, ürün rafının önünden kaç kişinin geçtiğine kadar tüm detayları ile tespit ederek, ürünlerinin satışlarını arttırma, daha yüksek ciro ve karlılık elde etmek için elde ettiği büyük veriyi analiz araçları ile kullanarak, çıkan sonuçlara göre de aksiyon alıyorlar.
Bu tür işler için yakında yapay zeka robotları devreye girerek, bir ürünü kaç liradan satmamız gerektiği, saat kaçta reklam çıkılması gerektiği gibi bilgileri bizlere sunmaya başlayacaklar. Marketler de ürünleri alırken elde edilen veriden yararlanarak, market yerleşimini, web sayfalarındaki ürünlerin gösterim şekli ve sırasını yapay zeka programlarının ilettiği verilere göre belirleyecekler.
Pazarlama alanlarında çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atmış kişi ve kurumların belirlenmesi, örnek olması açısından BtHaber Gazetesi tarafından her yıl düzenlenen ve Teknoloji Kaptanları serisinin 2.si olan Pazarlama Kaptanları için başvurular başladı ve 31 Aralık tarihi itibariyle sona eriyor. Yarışmada, değerlendirme özel seçilen bir jüri ve halk oylaması ile yapılacak ve 20 Ocak’ta açıklanacak.
Bu tür projelerden ortaya çıkan sonuçlar, katılımcı firmaların gerçekleştirdiği projeleri hayata geçirmek isteyen birçok Anadolu şirketi içinde ciddi anlamda yol gösterici oluyor. Anadolu’da birçok şirket ürününü sosyal medya araçlarında, web sitelerinde, online pazar yerlerinde pazarlamak istiyor ama gerek bulundukları yerlerdeki sosyal medya hizmeti veren kurumlar ve çalışanların yetersizliği (İstisnaları ayrı tutuyorum) gerekse bu işe yönelmek isteyen işverenleri maliyetleri çok görmeleri nedeniyle, ürün tanıtım ve satışında istenilen değerlere ulaşılamıyor.
Sosyal medya hesabını yönetmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmanın, sadece belirli günlerde görsel resim çıkmaktan çok daha öte bir durum olduğunu, Pazarlama kaptanları gibi projeler bizlere daha net anlatıyor ve açıklanan projeler bizlere yol gösteriyor.
Pazarlama kaptanları web sitesine girerek, yarışan projeler başlındaki projelere göz atabilirsiniz. Başvuruda bulunan firmaların pazarlama için yapmış olduğu çalışmaları örneklerini referans alarak, kendi pazarlama projelerinizi oluşturabilir ya da bir ajans ile çalışıyorsanız, ajansa yön verebilirsiniz. Sonuçta pazarlama olmadan, ürün satışını arttırmak, yüksek cirolar elde etmek mümkün değil.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle