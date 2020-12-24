Kaptan köşkü için son günler

Günümüzün sihirli sözcüğü olan “Big Data-Büyük Veri” şirketler için çok önemli bir araç haline geldi, geliyor. Ülkemizde büyük ölçekli şirketler, Big Data kavramının ve öneminin farkına çoktan vardı ve çok iyi bir şekilde ellerindeki verilerden sonuçlar çıkararak, gerekli önemleri alarak, planlamalarını yapabiliyorlar.

Küçük ve Orta Ölçekli firmalar, büyük veri ve büyük verilerin istatistiklerinden faydalanma, bu verilere bağlı karar alma gibi kavramların henüz farkında değil. Örneğin basit bir muhasebe programın kullanan en küçük firma bile, elindeki yıllık fatura bazlı satış listesi ile gerek Excel kullanarak gerekse LibreOffice Hesap Tablosu programını kullanarak basit pivot tablolar oluşturarak, şirket hakkında çok önemli sonuçlar çıkarabilir.

Örneğin 1 yıllık bir fatura listesinden;

Bunlara benzer çok sayıda raporlamayı Excel, Google E-Tablolar, LibreOffice Calc programlarından herhangi birini kullanarak, kolay bir şekilde raporlayabilirsiniz. Burada Cari ifadesi yerine Stok kartlarınızı koyarsanız da raporlar stok kartlarına yönelik olarak güncellenir.



KOBİ olarak adlandırılan ve hangi faaliyet kolunda bulunursa, bulunsun tüm işletmelerin, 2020 yılında yaşadıkları zorluklardan dersler çıkarmaları ve 2021 yılını daha rahat planlayabilmeleri için, ellerindeki veriyi düzgün analiz etmeleri, yorumları ve önemli noktaları iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bunun için de öncelikle ellerinde, ne tür verilerin bulunduğu, bu verileri hangi amaçla kullanabilecekleri gibi konuların farkına varmaları ve 2020 yılını iyi analiz ederek, 2021 yılındaki satın alma, maliyetler, personel yönetimi, üretim gibi bölümleri düzgün bir şekilde planlamaları gerekiyor.

Günümüzde artık, her KOBİ’nin bir mobil uyumlu bir web sayfasının olması, YouTube kanalının bulunması ve YouTube üzerinde güncel ürün videolarının bulunması, firmanın sektörüne göre Instagram hesabının aktif olması ve güncel bilgilerinin bulunması, Telegram, Facebook Gruplar gibi topluluklar oluşturarak, üyeler ile aktif iletişimde olmaları bir zorunluktur. Bu kanallardan toplanan veriler ile de gerekli düzenlemeler yapılmalı ve aksiyonlar alınmalı.

Kullanılan ve yakın gelecekte daha çok KOBİ türü işletmenin kullanmaya başlayacağı yapay zeka programları ile elimizdeki verileri analiz etmek ve kullanmak temel düzeyde kolaylaşacak. Bu gelişmelere bağlı olarak, rakiplerinizde aynı raporlama tekniklerine ulaşabilecekleri için, fiyat politikalarını belirmek, üretim adımları ve maliyetlerini kontrol etmek daha önemli hale gelecek.

Yıl biterken, aşağıdaki sorulara cevap aramanız ilk başlangıç olabilir.