İşletmeler neden YouTube kullanmalı?

Google’dan sonra en büyük 2. Arama motoru konumunda bulunan YouTube video platformu, her işletmenin ücret ödemeden, ürünlerini tanıtabileceği, firmasının detaylarını anlatabileceği bir platform. Hangi işletme ücret ödemeden, işletmesinin, ürünlerinin reklamını yapmak istemez.
Eskiden bir işin ustaları vardı. Örneğin arabamız bozulduğunda “sanayi de şu ustayı bul, bu senin derdini çözer” derlerdi. Sonra Google yaygınlaşmaya başlayınca, herkes “Google da yaz, bir bak” demeye başladı. Sonra da YouTube yayınlaşmaya başlayınca da “YouTube’a bir bak, mutlaka videosu vardır” demeye başladı. Hemen hemen her konuda videoların bulunduğu YouTube platformu, her gün yüklenen çok sayıda video ile vazgeçilmez bir platform oldu.
YouTube, video oynatma platformuna ek olarak, YouTube TV, Youtube Müzik, Youtube Kısaları, Reklamsız akış, özel içeriklere erişim, mobil cihazlarda arka plan ve çevrimdışı video oynatma gibi çok sayıda özellik sunan YouTube Premium gibi çok sayıda alt platformlar barındırıyor ve YouTube, yavaş yavaş Tik Tok, Spotify gibi uygulamaların yaptığı tüm işleri kendi bünyesinde yapmaya başlıyor. Benzer uygulamaları Instagram gibi platformlarında yapmaya başladığına dikkat edin. Tik Tok benzeri uygulama videoları Instagram’da Reels özelliği olarak eklendi ve kullanılmaya başladı.
Güçlü bir platform olan Youtube, firmalara, ürünlerini, firmalarını, çalıştıkları sektörleri tanıtma gibi çok sayıda fırsatı ücretsiz olarak sağlıyor.
Farklı dillerde hazırlanan tanıtım videoları, düzgün açıklama metinleri ve doğru link yönlendirmeleri ile hazırlanan videolar, firmalar için yeni pazarlara açılma, yeni müşteriler bulmak için muhteşem bir fırsat.
İşletmeler, ürünlerinin profesyonel ve farklı dillerde hazırlamış oldukları, ürün videolarını YouTube üzerinde paylaşarak yeni müşteriler bulabilecekleri gibi, gelen yorumları analiz ederek, ürünleri hakkında kullanan kişilerin neler düşündüğünü de ücret ödemeden öğrenmiş oluyorlar. YouTube video yorumlarını, müşteri hizmetleri gibi düşünüp, yorumlara özen göstererek ve zamanında cevaplayarak, müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Sürekli yorumlar yazıldığı içinde ürün videonuzun daha üst sıralarda görünmesini sağlayarak, daha çok müşteriye erişebilirsiniz.
YouTube ’a video yüklemeye başlayan işletmelerin, hazırladıkları video içeriklerinde, Google aramalarında bulunmak istedikleri kelimeleri geçirmeleri, ileride Google aramalarında üst sıralarda çıkmaları için de önemli bir detay.
YouTube ’a Yeni Özellik: Zaman Damgası
Özellikle uzun videoların içindeki aranılan bir konuya erişmek için tüm videoyu baştan sona izlemek zorunda kalanlara YouTube’dan sevindirici haber var. YouTube videolarında anlatılan bölümleri gösteren Zaman Damgaları videolarda kullanılmaya başladı. Video üreticileri tarafından sevilen ve hızlıca kullanılmaya başlayan Zaman Damgaları bir videonun içindeki bölümlerin yan tarafta gösterilmesini sağlarken, izleyicilerin de istedikleri bölüme hızlıca geçmelerini sağlıyor.
Ülkemizdeki YouTube kullanıcılarının da yakın zamanda kullanmaya başlayacakları bu özellik için, video üreticilerinin, YouTube’ a eklemiş oldukları videoların açıklama kısımlarına Zaman Damgası olarak işaretlemek istedikleri başlıkları ve video içindeki başlama sürelerini girmeleri gerekiyor. YouTube kullanıcılarını ücretli versiyonuna çekmek için, ileri de her zaman damgasının başına reklam da koyabilir.
Türkçe Alt Yazılar Otomatik Olarak Gelmeye Başladı.
YouTube yakın zamanda gelecek bir diğer yenilik ise videoların altında otomatik eklenen Türkçe Alt Yazı özelliği. Henüz deneme aşamasında olan bu özellik, özel programlar ile videoların altına eklenen Türkçe yazıların, otomatik olarak gelmesini sağlayacak ve Otomatik çeviri özelliği sayesinde de YouTube ‘a yüklenen videolar, bir nevi tüm dünya dillerinde izlenmeye başlayacak. Bu da YouTuber olarak gelir elde edenlerin daha çok gelir elde etme şansının artması demek.
Yakın gelecekte, YouTube videolarının içinde konuşulanlar da arama motoru ile bulunabilecek. Google’a bir ifade yazdığınız ve ara tuşuna bastığınızda, Google arama sonuçları ile video sonuçlarını da göstererek ve “sizin aradığınız ifade, şu videolarda geçiyor” şeklinde kullanıcılara bilgi sunacak.
İşletmeler neden YouTube kullanmalı?
Google’dan sonra en büyük 2. Arama motoru konumunda bulunan YouTube video platformu, her işletmenin ücret ödemeden, ürünlerini tanıtabileceği, firmasının detaylarını anlatabileceği bir platform. Hangi işletme ücret ödemeden, işletmesinin, ürünlerinin reklamını yapmak istemez.
Eskiden bir işin ustaları vardı. Örneğin arabamız bozulduğunda “sanayi de şu ustayı bul, bu senin derdini çözer” derlerdi. Sonra Google yaygınlaşmaya başlayınca, herkes “Google da yaz, bir bak” demeye başladı. Sonra da YouTube yayınlaşmaya başlayınca da “YouTube’a bir bak, mutlaka videosu vardır” demeye başladı. Hemen hemen her konuda videoların bulunduğu YouTube platformu, her gün yüklenen çok sayıda video ile vazgeçilmez bir platform oldu.
YouTube, video oynatma platformuna ek olarak, YouTube TV, Youtube Müzik, Youtube Kısaları, Reklamsız akış, özel içeriklere erişim, mobil cihazlarda arka plan ve çevrimdışı video oynatma gibi çok sayıda özellik sunan YouTube Premium gibi çok sayıda alt platformlar barındırıyor ve YouTube, yavaş yavaş Tik Tok, Spotify gibi uygulamaların yaptığı tüm işleri kendi bünyesinde yapmaya başlıyor. Benzer uygulamaları Instagram gibi platformlarında yapmaya başladığına dikkat edin. Tik Tok benzeri uygulama videoları Instagram’da Reels özelliği olarak eklendi ve kullanılmaya başladı.
Güçlü bir platform olan Youtube, firmalara, ürünlerini, firmalarını, çalıştıkları sektörleri tanıtma gibi çok sayıda fırsatı ücretsiz olarak sağlıyor.
Farklı dillerde hazırlanan tanıtım videoları, düzgün açıklama metinleri ve doğru link yönlendirmeleri ile hazırlanan videolar, firmalar için yeni pazarlara açılma, yeni müşteriler bulmak için muhteşem bir fırsat.
İşletmeler, ürünlerinin profesyonel ve farklı dillerde hazırlamış oldukları, ürün videolarını YouTube üzerinde paylaşarak yeni müşteriler bulabilecekleri gibi, gelen yorumları analiz ederek, ürünleri hakkında kullanan kişilerin neler düşündüğünü de ücret ödemeden öğrenmiş oluyorlar. YouTube video yorumlarını, müşteri hizmetleri gibi düşünüp, yorumlara özen göstererek ve zamanında cevaplayarak, müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Sürekli yorumlar yazıldığı içinde ürün videonuzun daha üst sıralarda görünmesini sağlayarak, daha çok müşteriye erişebilirsiniz.
YouTube ’a video yüklemeye başlayan işletmelerin, hazırladıkları video içeriklerinde, Google aramalarında bulunmak istedikleri kelimeleri geçirmeleri, ileride Google aramalarında üst sıralarda çıkmaları için de önemli bir detay.
YouTube ’a Yeni Özellik: Zaman Damgası
Özellikle uzun videoların içindeki aranılan bir konuya erişmek için tüm videoyu baştan sona izlemek zorunda kalanlara YouTube’dan sevindirici haber var. YouTube videolarında anlatılan bölümleri gösteren Zaman Damgaları videolarda kullanılmaya başladı. Video üreticileri tarafından sevilen ve hızlıca kullanılmaya başlayan Zaman Damgaları bir videonun içindeki bölümlerin yan tarafta gösterilmesini sağlarken, izleyicilerin de istedikleri bölüme hızlıca geçmelerini sağlıyor.
Ülkemizdeki YouTube kullanıcılarının da yakın zamanda kullanmaya başlayacakları bu özellik için, video üreticilerinin, YouTube’ a eklemiş oldukları videoların açıklama kısımlarına Zaman Damgası olarak işaretlemek istedikleri başlıkları ve video içindeki başlama sürelerini girmeleri gerekiyor. YouTube kullanıcılarını ücretli versiyonuna çekmek için, ileri de her zaman damgasının başına reklam da koyabilir.
Türkçe Alt Yazılar Otomatik Olarak Gelmeye Başladı.
YouTube yakın zamanda gelecek bir diğer yenilik ise videoların altında otomatik eklenen Türkçe Alt Yazı özelliği. Henüz deneme aşamasında olan bu özellik, özel programlar ile videoların altına eklenen Türkçe yazıların, otomatik olarak gelmesini sağlayacak ve Otomatik çeviri özelliği sayesinde de YouTube ‘a yüklenen videolar, bir nevi tüm dünya dillerinde izlenmeye başlayacak. Bu da YouTuber olarak gelir elde edenlerin daha çok gelir elde etme şansının artması demek.
Yakın gelecekte, YouTube videolarının içinde konuşulanlar da arama motoru ile bulunabilecek. Google’a bir ifade yazdığınız ve ara tuşuna bastığınızda, Google arama sonuçları ile video sonuçlarını da göstererek ve “sizin aradığınız ifade, şu videolarda geçiyor” şeklinde kullanıcılara bilgi sunacak.
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