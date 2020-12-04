Şimdi moda Retro Pazarlama

Pandemi süreci dijital dönüşüme kaldıraç etkisi yaptı. Olumsuz piyasa koşullarına rağmen teknolojik yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hayatta kalman ön şartı artık daha dijital olmak!

Dijitalizm rüzgârından şüphe yok ki pazarlama ve iletişim sektörü de nasibini aldı. 2020’de dijital pazarlama endüstrisi baş döndürücü bir hızla büyüdü. Öyle görünüyor ki 2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak.

Dünya çapında dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gartner’a göre, 2021’e kadar online reklam verenlerin en az yüzde 90’ı kişiselleştirilmiş pazarlama araçlarını kullanmaya başlayacak. Google yetkilileri ise “Mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor” diyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı pazarlamaya imkan tanıyor.

Tüm bu rakamsal veriler bir yana, şimdi şu soruya yanıt aramak lazım: Büyük küçük her ölçekten firma rakipleri arasından nasıl sıyrılacak? 2021 dijital pazarlama trendleri ne olacak?

2021'in dijital pazarlama trendlerinin tamamı elbette 2021'e ait değil. Geçen yıl veya bir önceki yıla ait pek çok pazarlama eğilimi hala etkili olmaya devam edecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir adım atmadıysanız harekete geçmenin şimdi tam zamanı!

İşte size birkaç ipucu:

Instagram Üzerinden Etiketleme ve Satış:

Alışveriş özelliğini ilk olarak 2016 yılında test etmeye başlayan Instagram, bu özelliği daha sonra hikayelere de taşıdı. Ürün etiketleme ve satış özelliği ilk kez 2017 yılında Instagram'ın ABD sürümünde aktif oldu. Bu işlev Mart 2018’de tüm dünyada kullanıma sunuldu. E-ticaret için ödeme yöntemlerinin devreye almasıyla yeni bir satış kanalı haline dönüşen Instagram, etkileşimi yüksek olan hikayeler özelliğine eklediği alışveriş etiketiyle platformu daha da hareketlendirdi. Pandemi sürecinde mağazaların kapandığı ve satış cirolarının düştüğü dönemde birçok küçük işletme Instagram üzerinden yaptığı satışlar ile büyümesini sürdürdü. Instagram’ın shopple postları yani satın alınabilir içerikler, bir butondan çok daha fazlasını sunuyor. Özellik sayesinde markalar, organik içerikleri içinde; ürün detayları, fiyat ve tüketicilerin satın alma yolculuğunu tamamlayabilmesi için web sitesine yönlendiren link etiketleri kullanılabiliyor. 2021 yılında pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngören uzmanların uyarılarına kula asın. Kurumsal Instagram hesabınızı satış kanalı olarak konumlandırın! Instagram özelikle KOBİ’ler için inanılmaz fırsatlar sunuyor.

