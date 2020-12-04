Şimdi moda Retro Pazarlama

Dijitalizm rüzgârından şüphe yok ki pazarlama ve iletişim sektörü de nasibini aldı. 2020’de dijital pazarlama endüstrisi baş döndürücü bir hızla büyüdü. Öyle görünüyor ki 2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak.
Dünya çapında dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gartner’a göre, 2021’e kadar online reklam verenlerin en az yüzde 90’ı kişiselleştirilmiş pazarlama araçlarını kullanmaya başlayacak. Google yetkilileri ise “Mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor” diyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı pazarlamaya imkan tanıyor.
Tüm bu rakamsal veriler bir yana, şimdi şu soruya yanıt aramak lazım: Büyük küçük her ölçekten firma rakipleri arasından nasıl sıyrılacak? 2021 dijital pazarlama trendleri ne olacak?
2021'in dijital pazarlama trendlerinin tamamı elbette 2021'e ait değil. Geçen yıl veya bir önceki yıla ait pek çok pazarlama eğilimi hala etkili olmaya devam edecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir adım atmadıysanız harekete geçmenin şimdi tam zamanı!
İşte size birkaç ipucu:
Instagram Üzerinden Etiketleme ve Satış:
Alışveriş özelliğini ilk olarak 2016 yılında test etmeye başlayan Instagram, bu özelliği daha sonra hikayelere de taşıdı. Ürün etiketleme ve satış özelliği ilk kez 2017 yılında Instagram'ın ABD sürümünde aktif oldu. Bu işlev Mart 2018’de tüm dünyada kullanıma sunuldu. E-ticaret için ödeme yöntemlerinin devreye almasıyla yeni bir satış kanalı haline dönüşen Instagram, etkileşimi yüksek olan hikayeler özelliğine eklediği alışveriş etiketiyle platformu daha da hareketlendirdi. Pandemi sürecinde mağazaların kapandığı ve satış cirolarının düştüğü dönemde birçok küçük işletme Instagram üzerinden yaptığı satışlar ile büyümesini sürdürdü. Instagram’ın shopple postları yani satın alınabilir içerikler, bir butondan çok daha fazlasını sunuyor. Özellik sayesinde markalar, organik içerikleri içinde; ürün detayları, fiyat ve tüketicilerin satın alma yolculuğunu tamamlayabilmesi için web sitesine yönlendiren link etiketleri kullanılabiliyor. 2021 yılında pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngören uzmanların uyarılarına kula asın. Kurumsal Instagram hesabınızı satış kanalı olarak konumlandırın! Instagram özelikle KOBİ’ler için inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Şimdi moda Retro Pazarlama
Aylar sonra karantina günlerine tekrar geri döndük. Gündemimizde yine kısıtlamalar ve sosyal mesafe var… Hepimizi evde uzun bir hafta sonu bekliyor.
Tüm bu olumsuz koşullar, yeni trendlere de zemin oluşturuyor. Pandemi döneminde sosyal medya ve influencer pazarlama çalışmaları hiç olmadığı kadar arttı. Geleneksel reklam harcamaları düşmeye devam ederken koronavirüs endişesiyle sosyal ve çalışma hayatının ev ile sınırlı kalması dijital pazarlama araçlarını ön plana çıkardı. Alexa sıralamasına göre; Türkiye’de Google en çok ziyaret edilen site konumunda. Google’ı video paylaşım sitesi YouTube takip ediyor. Facebook ise dördüncü sırada yer alıyor. Instagram kullanıcısı 38 milyon, TikTok kullanıcısı sayısı ise 30 milyonu geçti.
Yükselişe geçen sosyal medya platformu TikTok, bu aralar zirveyi zorluyor. Birçok influencer ve ünlü isim TikTok hesabı açarken, marka yöneticileri de bu platformda daha çok vakit geçirmeye ve mecrayı sahiplenmeye başladı.
TikTok’un diğer platformlardan farkı; kullanıcıları yaratıcı üretime teşvik etmesi. Sadece basit bir fotoğraf ile TikTok mecrasında var olmak pek mümkün olmuyor. Emek sarf edip yaratıcı içerikler üretmeniz gerekiyor. Belki de birkaç konsepti bir araya getirmek en doğru seçenek olabilir.
Örneğin biraz Retro – Nostalji pazarlama, biraz da Tiktok hiç fena bir karışım olmaz...
Pandemi döneminde bir diğer öne çıkan trend ise Retro pazarlama…
Hiç şüphe yok ki teknolojinin baş döndürücü hızı, işletmelerin retro temalı ürünler ve konseptler yaratmalarını çok daha kolay hale getirdi.
Peki Retro Neden Geri Döndü ve Bu Kadar Popüler?
Çünkü tüketiciler nostaljiyi seviyor. Retro pazarlama, hepimizi çocukluk yıllarımız veya gençlikte yaşadığımız eski anılarına geri getiriyor. İnsanların hayatlarındaki anılarla bağlantı kuruyor. Pandemi dönemi de buna en uygun zemini kendiliğinden hazırlamış durumda! Bugünlerde herkes “ah o eski günler” diyor.
Eskisi gibi ne zaman tatile gideceğiz, uzun bir masanın etrafında ailem ve dostlarımla ne zaman yemek yiyebileceğim, ofisimi özledim, okulumu özledim…
İşte bu nedenle ŞİMDİ Retro Pazarlamanın tam zamanı!
Eski moda ile ileri teknolojiyi harmanlayan retro pazarlama, insanları duygusal açıdan harekete geçiriyor.
Yurtdışında film şirketlerinden, gıda sektörüne ve spor ayakkabı üreticilerine kadar bir çok kurum teknolojik dokunuşlarla retro teması etrafında yeni ürünler ve koleksiyonlar tasarladı. Türkiye’de bu akımın güzel örnekleri de yok değil… Retro temalı restoranların sayısı arttı. Bazı gıda üreticileri 70’li ve 80’li yıllara ait ambalaj tasarımlarını ürünlerinde kullanıyor.
Retro temalı sosyal medya kampanyaları da son dönemde oldukça popüler hale geldi. Giyim markaları,#retro veya #vintage hashtag'leriyle kampanyalarına ivme kattı ve takipçileri ile bağını kuvvetlendirdi.
Retro Pazarlamayı insanlara zamanda yolculuk yaptıran ve onları gençliklerine geri döndüren bir zaman makinesi gibi düşünebilirsiniz. Tüketici retro ürünleri satın alırken aslında ürünün işlevini düşünerek onları almıyor, “hatıralarını” satın aldığını hissediyor.
Günümüzde insanlar maalesef teknolojiye çok bağımlı hale geldi. Son dönemde fiziksel olarak elimize aldığımız birçok üründe daha az değer bulmaya başladık. Retro ise duygulara oynayarak insanı yönümüz ile bağ kuruyor.
Yenilik, son teknolojiyi takip etmek, hep ileri gitmek birçok kurumun kendini tanımladığı marka nitelikleri olarak sıralanabilir. Öte yandan tüketicinin birey olarak, bir geçmişe sahip olduğunu ve zaman zaman bu geçmişe ait unsurlara özlem duyduğunu unutmamak gerekiyor. İşte bu nedenle nostalji pazarlama bir süre daha yükselişini sürdürecek gibi görünüyor.
Retro Pazarlama Kampanyalarında Başarının Sırrı Nedir?
Değerli okuyucularım sizler için birkaç ipucu paylaşmak isterim:
* İlham kaynağınızı belirleyin
* Hedef kitlenizi iyi tanımaya çalışın
* Geçmişe dönük analizler sonucunda; geleceği ve müşteri davranışlarını öngörebilmek için veri analizi yazılımlarından destek alın
* Hedef kitlenin sosyal medya davranışlarını yapay zeka destekli çözümler ve veri analizi yazılımları ile yorumlayabilirsiniz
* Bilgi yığınlarını anlamlı verilere dönüştürerek, bir strateji belirleyin ve kampanyanızı oluşturun
* Anılara gönderme yaparak ikna edici olmaya çalışın
* Retro pazarlama kampanyalarının geçmiş ve bugün arasında köprü kurması gerektiğini unutmayın!
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