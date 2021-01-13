Google Discover’da öne çıkmanın 8 yolu

Aylar sonra karantina günlerine tekrar geri döndük. Gündemimizde yine kısıtlamalar ve sosyal mesafe var… Hepimizi evde uzun bir hafta sonu bekliyor.

Tüm bu olumsuz koşullar, yeni trendlere de zemin oluşturuyor. Pandemi döneminde sosyal medya ve influencer pazarlama çalışmaları hiç olmadığı kadar arttı. Geleneksel reklam harcamaları düşmeye devam ederken koronavirüs endişesiyle sosyal ve çalışma hayatının ev ile sınırlı kalması dijital pazarlama araçlarını ön plana çıkardı. Alexa sıralamasına göre; Türkiye’de Google en çok ziyaret edilen site konumunda. Google’ı video paylaşım sitesi YouTube takip ediyor. Facebook ise dördüncü sırada yer alıyor. Instagram kullanıcısı 38 milyon, TikTok kullanıcısı sayısı ise 30 milyonu geçti.

Yükselişe geçen sosyal medya platformu TikTok, bu aralar zirveyi zorluyor. Birçok influencer ve ünlü isim TikTok hesabı açarken, marka yöneticileri de bu platformda daha çok vakit geçirmeye ve mecrayı sahiplenmeye başladı.

TikTok’un diğer platformlardan farkı; kullanıcıları yaratıcı üretime teşvik etmesi. Sadece basit bir fotoğraf ile TikTok mecrasında var olmak pek mümkün olmuyor. Emek sarf edip yaratıcı içerikler üretmeniz gerekiyor. Belki de birkaç konsepti bir araya getirmek en doğru seçenek olabilir.

Örneğin biraz Retro – Nostalji pazarlama, biraz da Tiktok hiç fena bir karışım olmaz...

Pandemi döneminde bir diğer öne çıkan trend ise Retro pazarlama…

Hiç şüphe yok ki teknolojinin baş döndürücü hızı, işletmelerin retro temalı ürünler ve konseptler yaratmalarını çok daha kolay hale getirdi.

Peki Retro Neden Geri Döndü ve Bu Kadar Popüler?

Çünkü tüketiciler nostaljiyi seviyor. Retro pazarlama, hepimizi çocukluk yıllarımız veya gençlikte yaşadığımız eski anılarına geri getiriyor. İnsanların hayatlarındaki anılarla bağlantı kuruyor. Pandemi dönemi de buna en uygun zemini kendiliğinden hazırlamış durumda! Bugünlerde herkes “ah o eski günler” diyor.