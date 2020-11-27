2021’de nasıl daha dijital olabiliriz?

Pandemi süreci dijital dönüşüme kaldıraç etkisi yaptı. Olumsuz piyasa koşullarına rağmen teknolojik yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hayatta kalman ön şartı artık daha dijital olmak!
Dijitalizm rüzgârından şüphe yok ki pazarlama ve iletişim sektörü de nasibini aldı. 2020’de dijital pazarlama endüstrisi baş döndürücü bir hızla büyüdü. Öyle görünüyor ki 2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak.
Dünya çapında dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gartner’a göre, 2021’e kadar online reklam verenlerin en az yüzde 90’ı kişiselleştirilmiş pazarlama araçlarını kullanmaya başlayacak. Google yetkilileri ise “Mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor” diyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı pazarlamaya imkan tanıyor.
Tüm bu rakamsal veriler bir yana, şimdi şu soruya yanıt aramak lazım: Büyük küçük her ölçekten firma rakipleri arasından nasıl sıyrılacak? 2021 dijital pazarlama trendleri ne olacak?
2021'in dijital pazarlama trendlerinin tamamı elbette 2021'e ait değil. Geçen yıl veya bir önceki yıla ait pek çok pazarlama eğilimi hala etkili olmaya devam edecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir adım atmadıysanız harekete geçmenin şimdi tam zamanı!
İşte size birkaç ipucu:
Instagram Üzerinden Etiketleme ve Satış:
Alışveriş özelliğini ilk olarak 2016 yılında test etmeye başlayan Instagram, bu özelliği daha sonra hikayelere de taşıdı. Ürün etiketleme ve satış özelliği ilk kez 2017 yılında Instagram'ın ABD sürümünde aktif oldu. Bu işlev Mart 2018’de tüm dünyada kullanıma sunuldu. E-ticaret için ödeme yöntemlerinin devreye almasıyla yeni bir satış kanalı haline dönüşen Instagram, etkileşimi yüksek olan hikayeler özelliğine eklediği alışveriş etiketiyle platformu daha da hareketlendirdi. Pandemi sürecinde mağazaların kapandığı ve satış cirolarının düştüğü dönemde birçok küçük işletme Instagram üzerinden yaptığı satışlar ile büyümesini sürdürdü. Instagram’ın shopple postları yani satın alınabilir içerikler, bir butondan çok daha fazlasını sunuyor. Özellik sayesinde markalar, organik içerikleri içinde; ürün detayları, fiyat ve tüketicilerin satın alma yolculuğunu tamamlayabilmesi için web sitesine yönlendiren link etiketleri kullanılabiliyor. 2021 yılında pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngören uzmanların uyarılarına kula asın. Kurumsal Instagram hesabınızı satış kanalı olarak konumlandırın! Instagram özelikle KOBİ’ler için inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Facebook Mağazaları ve Sesli Arama SEO Taktikleri
Eğer hala bir Facebook mağazanız yok ise hemen şimdi bir mağaza oluşturun, tıpkı Instagram’da olduğu gibi; satışı finalize edebilmeleri için müşterilerinizi alışveriş linki ile web sitenize yönlendirin.
Sesli arama gelecekte web sitelerinin optimize etmesi gereken yeni bir standart haline gelebilir. Sesli aramaya yatırım yapın.
Google Akıllı Görüntülü Reklam Kampanyalarını Keşfedin
Akıllı Görüntülü reklam kampanyaları sayesinde sadece dakikalar içerisinde dönüşüm oranı yüksek verimli reklam kampanyaları oluşturabilirsiniz. Yapay zeka destekli Akıllı Görüntülü Reklam Kampanyaları, dönüşümlerinizi artıracak en iyi teklifi ve en iyi hedef kitleyi sizin için otomatik olarak oluşturabilir. Böylece teklif stratejileri ve hedef kitle analizleriyle vakit kaybetmemiş olursunuz. Eğer dijital reklam kampanyaları hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübeniz yoksa bu alternatif seçenek sizin için ideal olabilir.
Web Sitenize Canlı Sohbet Chatbot Ekleyin
Canlı sohbet, özelikle küçük işletmeler için müşteri deneyimini artırmanın en iyi yollarından biridir. Web sitenize canlı destek seçeneği eklemek; COVID-19'un etkilerinin arttığı ve sosyalleşmeye engel tanıyan bu dönemde etkileşimi yükseltmek ve marka iletişim bağını kuvvetlendirmek için düşündüğünüzden daha önemli olabilir. Müşterileriniz, sizinle iletişime geçmek veya bir soru sormak istediğinde canlı sohbet özelliği pazarlama ve satış üzerinde pozitif bir etki yaratabilir.
Video Pazarlama Yatırımı Yapın
Açıklayıcı ürün videoları ile kampanya oluşturan işletmelerin% 88'i, pazarlama faaliyetlerinden olumlu bir geri dönüş alıyor. Öte yandan bir ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen internet kullanıcılarının% 96'sı açıklayıcı bir video izlemeyi tercih ediyor. Kullanıcıların % 84'ü, X ürününe ait bir videonun kendilerini satın almaya ikna ettiğini iddia ediyor. Koronavirüs karantina sürecinde, canlı yayınlar, müşterilerle yakın iletişim halinde kalmanın en tekili yolu oldu. 2021’de de bu trendin devam etmesi bekleniyor. Canlı yayınlarda etkili iletişim için müşterinizin sorgularını yanıtlamayı da ihmal etmeyin.
İnternet kullanıcıları 2019'da yaklaşık 1,1 milyar saat canlı video izledi.
2020 yılı sonunda canlı akışın tüm internet trafiğinin % 82'sini oluşturması bekleniyor.
2027'ye kadar, canlı video akışı pazarının 184,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu veriler, görmezden gelinemeyecek kadar değerli. Gelecek yıl pazarlama planınıza video içerikleri dahil edin!
Canlı video yayınları için senaryo oluşturmanıza, sahne donanımına veya post prodüksiyona gerek yok. Kayıt düğmesine basıyorsunuz ve canlı yayına başlıyorsunuz.
Artık hepimiz; yeni nesil iletişimci, yeni nesil yayıncıyız.
Birkaç canlı yayın denemesi sonrası, eminim ki çok daha profesyonel bir tavır sergileyeceksiniz. Ne kadar rahatız, ne kadar eğlenceliyiz, izleyiciler ile nasıl bir etkileşim kurduk, topluma - müşterilerimize ne fayda sağladık?
Hepsinin cevabı sizde… 2021 yılı bol videolu, ümitlerin her daim taze tutulduğu harika bir yıl olsun!
2021’de nasıl daha dijital olabiliriz?
Pandemi süreci dijital dönüşüme kaldıraç etkisi yaptı. Olumsuz piyasa koşullarına rağmen teknolojik yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hayatta kalman ön şartı artık daha dijital olmak!
Dijitalizm rüzgârından şüphe yok ki pazarlama ve iletişim sektörü de nasibini aldı. 2020’de dijital pazarlama endüstrisi baş döndürücü bir hızla büyüdü. Öyle görünüyor ki 2021 kişiselleştirilmiş pazarlamanın yılı olacak.
Dünya çapında dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gartner’a göre, 2021’e kadar online reklam verenlerin en az yüzde 90’ı kişiselleştirilmiş pazarlama araçlarını kullanmaya başlayacak. Google yetkilileri ise “Mobilden alışveriş yapan kullanıcıların yüzde 33’ü aradığını hemen bulamıyorsa, rakiplere yöneliyor” diyor. Bu nedenle hedef kitleyi tanımak ve ona uygun bir deneyim yaratmak hem maliyetleri düşürüyor hem de daha nokta atışı pazarlamaya imkan tanıyor.
Tüm bu rakamsal veriler bir yana, şimdi şu soruya yanıt aramak lazım: Büyük küçük her ölçekten firma rakipleri arasından nasıl sıyrılacak? 2021 dijital pazarlama trendleri ne olacak?
2021'in dijital pazarlama trendlerinin tamamı elbette 2021'e ait değil. Geçen yıl veya bir önceki yıla ait pek çok pazarlama eğilimi hala etkili olmaya devam edecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu konuda bir adım atmadıysanız harekete geçmenin şimdi tam zamanı!
İşte size birkaç ipucu:
Instagram Üzerinden Etiketleme ve Satış:
Alışveriş özelliğini ilk olarak 2016 yılında test etmeye başlayan Instagram, bu özelliği daha sonra hikayelere de taşıdı. Ürün etiketleme ve satış özelliği ilk kez 2017 yılında Instagram'ın ABD sürümünde aktif oldu. Bu işlev Mart 2018’de tüm dünyada kullanıma sunuldu. E-ticaret için ödeme yöntemlerinin devreye almasıyla yeni bir satış kanalı haline dönüşen Instagram, etkileşimi yüksek olan hikayeler özelliğine eklediği alışveriş etiketiyle platformu daha da hareketlendirdi. Pandemi sürecinde mağazaların kapandığı ve satış cirolarının düştüğü dönemde birçok küçük işletme Instagram üzerinden yaptığı satışlar ile büyümesini sürdürdü. Instagram’ın shopple postları yani satın alınabilir içerikler, bir butondan çok daha fazlasını sunuyor. Özellik sayesinde markalar, organik içerikleri içinde; ürün detayları, fiyat ve tüketicilerin satın alma yolculuğunu tamamlayabilmesi için web sitesine yönlendiren link etiketleri kullanılabiliyor. 2021 yılında pandeminin etkilerinin devam edeceğini öngören uzmanların uyarılarına kula asın. Kurumsal Instagram hesabınızı satış kanalı olarak konumlandırın! Instagram özelikle KOBİ’ler için inanılmaz fırsatlar sunuyor.
Facebook Mağazaları ve Sesli Arama SEO Taktikleri
Eğer hala bir Facebook mağazanız yok ise hemen şimdi bir mağaza oluşturun, tıpkı Instagram’da olduğu gibi; satışı finalize edebilmeleri için müşterilerinizi alışveriş linki ile web sitenize yönlendirin.
Sesli arama gelecekte web sitelerinin optimize etmesi gereken yeni bir standart haline gelebilir. Sesli aramaya yatırım yapın.
Google Akıllı Görüntülü Reklam Kampanyalarını Keşfedin
Akıllı Görüntülü reklam kampanyaları sayesinde sadece dakikalar içerisinde dönüşüm oranı yüksek verimli reklam kampanyaları oluşturabilirsiniz. Yapay zeka destekli Akıllı Görüntülü Reklam Kampanyaları, dönüşümlerinizi artıracak en iyi teklifi ve en iyi hedef kitleyi sizin için otomatik olarak oluşturabilir. Böylece teklif stratejileri ve hedef kitle analizleriyle vakit kaybetmemiş olursunuz. Eğer dijital reklam kampanyaları hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübeniz yoksa bu alternatif seçenek sizin için ideal olabilir.
Web Sitenize Canlı Sohbet Chatbot Ekleyin
Canlı sohbet, özelikle küçük işletmeler için müşteri deneyimini artırmanın en iyi yollarından biridir. Web sitenize canlı destek seçeneği eklemek; COVID-19'un etkilerinin arttığı ve sosyalleşmeye engel tanıyan bu dönemde etkileşimi yükseltmek ve marka iletişim bağını kuvvetlendirmek için düşündüğünüzden daha önemli olabilir. Müşterileriniz, sizinle iletişime geçmek veya bir soru sormak istediğinde canlı sohbet özelliği pazarlama ve satış üzerinde pozitif bir etki yaratabilir.
Video Pazarlama Yatırımı Yapın
Açıklayıcı ürün videoları ile kampanya oluşturan işletmelerin% 88'i, pazarlama faaliyetlerinden olumlu bir geri dönüş alıyor. Öte yandan bir ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen internet kullanıcılarının% 96'sı açıklayıcı bir video izlemeyi tercih ediyor. Kullanıcıların % 84'ü, X ürününe ait bir videonun kendilerini satın almaya ikna ettiğini iddia ediyor. Koronavirüs karantina sürecinde, canlı yayınlar, müşterilerle yakın iletişim halinde kalmanın en tekili yolu oldu. 2021’de de bu trendin devam etmesi bekleniyor. Canlı yayınlarda etkili iletişim için müşterinizin sorgularını yanıtlamayı da ihmal etmeyin.
İnternet kullanıcıları 2019'da yaklaşık 1,1 milyar saat canlı video izledi.
2020 yılı sonunda canlı akışın tüm internet trafiğinin % 82'sini oluşturması bekleniyor.
2027'ye kadar, canlı video akışı pazarının 184,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu veriler, görmezden gelinemeyecek kadar değerli. Gelecek yıl pazarlama planınıza video içerikleri dahil edin!
Canlı video yayınları için senaryo oluşturmanıza, sahne donanımına veya post prodüksiyona gerek yok. Kayıt düğmesine basıyorsunuz ve canlı yayına başlıyorsunuz.
Artık hepimiz; yeni nesil iletişimci, yeni nesil yayıncıyız.
Birkaç canlı yayın denemesi sonrası, eminim ki çok daha profesyonel bir tavır sergileyeceksiniz. Ne kadar rahatız, ne kadar eğlenceliyiz, izleyiciler ile nasıl bir etkileşim kurduk, topluma - müşterilerimize ne fayda sağladık?
Hepsinin cevabı sizde… 2021 yılı bol videolu, ümitlerin her daim taze tutulduğu harika bir yıl olsun!
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