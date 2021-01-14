Yapay zeka teknolojilerinde öne çıkan trendler

Time dergisi tarafından, “şimdiye kadarki en kötü yıl” olarak nitelen-dirilen 2020, teknoloji dünyası açısından da unutulmayacak bir yıl oldu. Pandemi, bizi rutinlerimizden çıkmaya zorlayarak, yaşama ve çalışma şeklimizi çarpıcı bir biçimde değiştirdi. Zorunluluktan kaynaklı değişim, kullandığımız teknolojilere de yansıdı. Uzun süredir tartışılan pek çok uygulamanın hızla hayatımıza girişine tanıklık ettik. Şu bir gerçek ki teknoloji bu denli hayatımızda olmasa, bu süreçte işlerimizi bu denli kesintisiz devam ettirmemiz de mümkün olmayacaktı. Bu nedenle pek çok kez dile getirdiğimiz üzere, tüm sektörler açısından yeni teknolojiler hayat kurtarıcı bir etkiye neden oldu.

2020’de tanıştığımız yeni normalin özellikle yeni teknolojiler özelindeki etkilerini, bu yıl çok daha fazla hissedeceğiz. Bu yazımda, teknolojideki son gelişmeler doğrultusunda, 2021’de öne çıkacak olan teknoloji trendlerini analiz ettim.

Yapay zeka her yerde

Yapay zekan (AI) uygulamalarını, çoğu zaman farkında olmadan, pek çok alanda tecrübe etmekteyiz. Doğal dil işleme uygulamaları olarak, ses komutlu dijital asistanlar ya da sohbet robotları, günümüzde yapay zekanın en ilgi çeken kullanım alanlarından biri. Özellikle, teknoloji devlerinin dijital asistanlara yönelik artan yatırımları ve birbirleri ile yarışırcasına ürünlerini geliştirmeleri, son kullanıcılar nezdinde de bu teknolojiye olan ilgiyi artırdı (Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa dijital asistan kategorisinde global olarak da öne çıkan uygulamaların başında yer alıyor).

Bunun dışında yapay zeka, verileri analiz ederek daha iyi kararlar alınmasını sağlamak, değişen müşteri davranışlarını tespit etmek ve gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için de kullanılıyor.

Duygusal yapay zeka da gelişiyor…

Yapay zekanın, karşısındaki insanın duygu durumu ve hisleri doğrultusunda iletişim kurması ve bu doğrultuda tahmin oranını arttırması şu anda en ilgi gören alanlardan biri. Duygusal yapay zeka olarak adlandırmaya başlayan bu alan hızla gelişiyor. Şu anda, pek çok chatbot, kullanıcıların değişen cümlelerinden, vurgularından ya da noktalama işaretlerinden, sinirlenip sinirlenmediğini anlıyor ve görüşmeyi bu doğrultuda devam ettirebiliyor. Benzer bir şekilde, müşterilerin, bir e-ticaret sitesi içerisinde dolaşırken, inceledikleri ürünleri almaya ne derece yatkın oldukları da çok büyük hassasiyet ile hesaplanabiliyor. Tahmine dayalı duygusal yapay zeka ile ilgili en büyük zorluk, farklı kültürlerden farklı insanların aynı olayları değişkenlik gösterecek şekilde yorumlayabilmeleri ya da aldıkları aksiyonların değişmesi.



